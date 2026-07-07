Minsa advierte sobre desafío en redes que expone a adolescentes a graves riesgos de salud

Reto viral: Minsa advierte graves consecuencias en adolescentes| Foto: IA

El Ministerio de Salud (Minsa) ha emitido una advertencia sobre un reto viral que circula en redes sociales y que incentiva la mezcla de medicamentos para el resfriado con bebidas alcohólicas, una acción que puede tener consecuencias graves para quienes lo practican.

Las autoridades sanitarias informaron que este tipo de combinación puede provocar desde descoordinación motora y somnolencia profunda hasta pérdida de la conciencia, daños severos en el hígado, problemas cardíacos e incluso paro cardiorrespiratorio.

De acuerdo con la Dirección de Salud Mental del Minsa, los adolescentes y jóvenes en Perú conforman el grupo más expuesto a estos desafíos digitales. A nivel global, se estima que nueve de cada diez adolescentes utilizan redes sociales, donde proliferan este tipo de tendencias peligrosas con potencial para comprometer la integridad física y la vida.

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Minsa advierte: viral en redes sociales que une fármacos y alcohol provoca riesgos graves| Foto: Gemini IA

La experta del área de salud mental explicó que los retos como este suelen captar la atención de los jóvenes por la curiosidad, la presión de sus pares y el deseo de pertenecer a un grupo, factores que llevan a minimizar los riesgos asociados. Muchos desconocen las reacciones adversas derivadas de mezclar medicamentos con alcohol, lo que agrava la situación.

Consecuencias graves

El Ministerio de Salud recalcó que el uso inapropiado de estos productos puede requerir intervención médica urgente e incluso hospitalización, dependiendo tanto de la dosis consumida como del estado de salud de la persona.

Por este motivo, la entidad recomendó a padres, profesores y cuidadores mantener un diálogo constante con los adolescentes sobre los peligros de seguir prácticas virales y propiciar un uso cuidadoso de las plataformas digitales.

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La entidad sanitaria subrayó que los medicamentos solo deben emplearse bajo prescripción médica. También pidió a la ciudadanía buscar información en portales oficiales y evitar compartir mensajes que alienten conductas que puedan poner en peligro la salud colectiva.

Autoridades sanitarias enfatizan el peligro que representa una tendencia digital para los jóvenes, quienes pueden sufrir complicaciones severas tras combinar medicamentos antigripales con bebidas alcohólicas| Andina

Recomendaciones

Mantener el diálogo abierto: Conversar frecuentemente con hijos e hijas sobre el uso de internet y redes sociales, mostrando interés en los contenidos y desafíos que circulan, favorece la confianza y permite identificar riesgos a tiempo.

Informarse sobre tendencias digitales: Conocer los retos virales más populares y cómo funcionan ayuda a anticipar posibles peligros. Consultar fuentes oficiales y medios reconocidos para obtener información actualizada.

Fomentar el pensamiento crítico: Incentivar a los adolescentes a cuestionar la veracidad y las consecuencias de los retos que ven en redes sociales fortalece su capacidad para tomar decisiones responsables.

Supervisar el uso de dispositivos: Establecer acuerdos sobre el tiempo y la forma de utilizar teléfonos, computadoras y redes sociales contribuye a un entorno digital más seguro.

Establecer límites claros: Definir reglas sobre qué tipo de contenidos pueden compartir, visualizar o replicar ayuda a prevenir la participación en desafíos que impliquen riesgos para su salud o integridad.

Buscar apoyo profesional si es necesario: Ante cambios de comportamiento o sospecha de participación en retos peligrosos, consultar con especialistas en salud mental puede ser fundamental para brindar el acompañamiento adecuado.

Mostrarse responsable en el uso de redes sociales y evitar difundir información dudosa refuerza el mensaje de precaución y responsabilidad frente al entorno digital.