Directivo de Universitario lanzó dura indirecta contra Alianza Lima por renunciar a la convocatoria de Perú: “La selección es lo más sagrado”

Fabrizio Acerbi, jefe de polideportivo de la ‘U’, se pronunció sobre las jugadoras que rechazaron a la 'blanquirroja'. (Universitario TV)

La selección peruana de vóley se viene preparando para la Copa Sudamericana 2026, y la polémica no estuvo ajena debido a que varias jugadoras decidieron renunciar a la convocatoria de Antonio Rizola desatando muchas críticas. Son 9 las ausencias que sufrió la ‘bicolor’, y de las cuales, cuatro son de Alianza Lima: Esmeralda Sánchez, Ysabella Sánchez, Flavia Montes, y Clarivett Yllescas.

Este tema abrió debate, y Fabrizio Acerbi fue directo al dar su postura. El jefe de polideportivo de la ‘U’ resaltó que ninguna de sus jugadoras le dijo que no a la ‘blanquirroja’ y fue tajante en precisar que jamás le diría a sus voleibolistas que no vayan a Videna, así como pasa en otros clubes.

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“Nos hemos convertido en el equipo que más aporta a la selección. No, Fabrizio, pero porque otros renuncian. Bueno, ¿para qué renuncian? Para mí, la selección es lo más sagrado. Para mí sería muy fácil decirle a una jugadora: “No vayas a selección. Quédate acá tranquila, no te lesiones, anda Lolito, haz tu gimnasio. Bacán, viene Paco en agosto y comienza a entrenar”. Pero eso es ser egoísta. Yo, como patriota, el Perú es lo primero; para mí es un orgullo tener jugadoras de selección, es un orgullo", apuntó el directivo en Universitario TV.

La selección peruana de vóley se prepara arduamente en Videna con un grupo grande. Crédito: FPV

Dura indirecta a Alianza Lima por renunciar a la selección peruana

Tras la negativa de las jugadoras de Alianza Lima por estar en la selección peruana de vóley, Fabrizio Acerbi lanzó una contundente indirecta. El direcivo precisó pese a que sus jugadoras no podrían llegar al cien por ciento a la pretemporada de la ‘U’, representar a Perú siempre será más importante.

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Y resaltó que las ‘blanquiazules’ tendrían una ventaja de cara al inicio de la Liga Peruana de Vóley porque ya vienen entrenando y su equipo no puede porque sus voleibolistas se encuentran en la Videna.

“El punto negativo es que tengo ahorita dos jugadoras para entrenar, que son Estrella y Maricarmen. No tengo más. Ingrid, Lucía, Daniela, Claudia, Miriam, Carla y Aixa están en selección. Y las extranjeras llegan en septiembre. Es imposible, porque otros equipos están entrenando, porque no fueron a selección o milagrosamente todos renunciaron; están ahí entrenando, sacan una ventaja deportiva, mientras que mis jugadoras están representando al país. Si me la tengo que comer, me la voy a comer porque yo y todo el club estamos orgullosos de tener jugadoras en la selección”, declaró el directivo.

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El equipo nacional volteó 3-2 a las argentinas en la fecha 3 de la Copa Latina. Créditos: Latina / Instagram.

Además, reveló cuándo empezará los entrenamientos de las ‘pumas’: “Recién el 22 de septiembre yo tengo las extranjeras y la liga quiere empezar el 15. Y si eso me hace que la temporada nos haga empezar un poco más lento, no pasa nada, total sabemos que la temporada se define en instancias finales. Espero que el hincha tenga esa paciencia, porque no es una excusa, es una realidad. Hay equipos que ya están entrenando y yo no puedo entrenar, porque tengo dos jugadoras”.

¿Cuándo arranca la Liga Peruana de Vóley 2026/2027?

La Federación Peruana de Vóley (FPV) avanza en la planificación del próximo certamen nacional. Las gestiones actuales apuntan a que la Liga Peruana de Vóley 2026/27 comience el 5 de octubre de este año, aunque la fecha definitiva depende aún de la confirmación del calendario y otros aspectos logísticos.

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El campeonato se perfila para contar con once equipos confirmados en su arranque. Entre ellos figuran Alianza Lima, Universidad San Martín, Universitario de Deportes, Deportivo Géminis, Regatas Lima, Atlético Atenea, Circolo Sportivo Italiano, Deportivo Soan, Rebaza Acosta, Olva Latino y Deportivo Wanka, lo que garantiza una competencia diversa y representativa de distintos clubes del país.

Además, existe una gestión en curso para sumar a la selección peruana sub-19 como duodécimo participante. La propuesta, impulsada por el presidente de la FPV, Gino Vegas, busca integrar a la categoría juvenil en el torneo oficial con el objetivo de fortalecer su desarrollo competitivo y acelerar el proceso de formación de las jugadoras.

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Karla Ortiz continuará en el club por tercera campaña consecutiva, mientras Ingrid Herrada llega para reforzar la conducción del equipo crema. (Instagram: Vóley Universitario 1924)