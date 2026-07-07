Kleenex y Scott cambian de manos: La gigante del papel e higiene Arbex llega al Perú tras joint venture de Suzano y Kimberly-Clark

El portafolio local de Arbex en Perú incluye marcas como Kleenex, Scott y Cottonelle, junto con otras regionales y globales bajo licencias exclusivas.

Arbex, la empresa que resulta de la alianza entre Suzano y Kimberly-Clark, inicia operaciones en Perú como parte de su llegada simultánea a más de 70 países.

La nueva compañía, una de las mayores del mundo en el sector de papel e higiene, surge con una estructura corporativa independiente, activos propios y una identidad de marca global.

Según confirmaron ambas multinacionales, el joint venture involucra una inversión de 3.400 millones de dólares y representa la integración de activos, marcas y plantas de producción que anteriormente gestionaban sus compañías fundadoras.

Un nuevo gigante aterriza en el mercado peruano

El lanzamiento de Arbex supone la transferencia inmediata de operaciones, marcas y redes de distribución que ya funcionaban bajo el control de Suzano y Kimberly-Clark.

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De acuerdo con un comunicado corporativo, la nueva empresa asume la gestión de 22 plantas de fabricación distribuidas en 14 países y un portafolio con más de 40 marcas regionales.

Entre ellas destacan Andrex, Hakle y Scottex, además de licencias a largo plazo para el uso de marcas globales como Kleenex, Cottonelle, Scott, WypAll, Viva y Kimberly-Clark Professional.

Arbex produce y comercializa papel higiénico, pañuelos, toallas de papel, servilletas y artículos de limpieza profesional para asegurar la continuidad del abastecimiento.

El equipo directivo internacional para una compañía de alcance global

La dirección de Arbex está encabezada por Ehab Abou-Oaf, quien hasta ahora se había desempeñado como presidente de la división International Family Care & Professional en Kimberly-Clark.

A él se suman directivos provenientes de ambas compañías fundadoras, como Luis Renato Bueno en el cargo de director de operaciones y Oscar Mousinho como director financiero.

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El consejo de administración estará presidido por Walter Schalka, quien lideró Suzano durante más de una década. La estructura ejecutiva se completa con especialistas en recursos humanos, estrategia, crecimiento y cadena de suministro.

Ehab Abou-Oaf quedó al frente de Arbex y Walter Schalka preside el consejo de administración de la nueva empresa creada por Suzano y Kimberly-Clark.

Entre los nombres destacados figuran Caroline Carpenedo, Chris Burniston, Andrew Behles y Fiona Emmett, encargados de áreas clave dentro de la organización. Además, la presencia regional se refuerza con la designación de presidentes para Europa, Asia, América Latina y el Reino Unido.

“Esta nueva empresa reúne una distinguida tradición, un portafolio de marcas de confianza y una visión convincente para el futuro. Nuestras empresas matrices nos han proporcionado una base sólida y una posición de liderazgo en el mercado. En un panorama global cada vez más dinámico y en constante evolución, Arbex emprende un nuevo camino desde una posición de fortaleza, y creemos que podemos dar forma al futuro del sector de los productos de papel y de higiene”, afirmó Ehab Abou-Oaf.

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Por su parte, Luis Renato Bueno subrayó que la compañía integra talento internacional con un portafolio de marcas consolidadas en más de 70 países.

“Desde el primer día, Arbex nace como una empresa con alcance global, lo que nos proporciona una plataforma sólida para acelerar nuestro crecimiento, fortalecer nuestra presencia internacional y capitalizar las oportunidades que ofrece esta nueva etapa”, señaló el ejecutivo.

La alianza entre Suzano y Kimberly-Clark dio origen a Arbex con una red operativa global y la meta de consolidarse en innovación, sostenibilidad y productos de papel e higiene.

Un portafolio consolidado y presencia inmediata en Perú

Arbex produce y comercializa una amplia gama de productos de papel e higiene, entre los que se incluyen papel higiénico, pañuelos, toallas de papel, servilletas y artículos de limpieza profesional.

Sus principales marcas ya se encuentran en supermercados, comercios y canales institucionales en el país. Esto es posible porque la nueva empresa hereda y asume de inmediato la gestión de los negocios previamente gestionados por Suzano y Kimberly-Clark en Perú.

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El portafolio local incluye productos reconocidos como Kleenex, Scott y Cottonelle, además de la distribución de marcas regionales y globales bajo licencias exclusivas. La integración de las operaciones permite a la compañía mantener la continuidad en el mercado, garantizando el abastecimiento a clientes y consumidores finales.

El papel higiénico del perrito cambia de manos. Arbex asume la gestión de 22 plantas en 14 países y se posiciona entre las mayores compañías del negocio de papel e higiene. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El respaldo de dos multinacionales y un compromiso con la innovación

Suzano es el mayor proveedor de pulpa a nivel mundial y uno de los principales productores de papel y empaques en América Latina.

Según información corporativa, su actividad se extiende a más de 100 países y su materia prima se utiliza en la fabricación de productos para más de 2.000 millones de personas. La empresa, fundada en Brasil hace más de un siglo, cotiza en la bolsa de São Paulo y en la de Nueva York.

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Por su parte, Kimberly-Clark mantiene presencia en 175 países con marcas líderes en el segmento de higiene y cuidado personal, como Huggies, Kotex, Poise y Depend. De acuerdo con datos de la compañía, su portafolio ocupa la primera o segunda posición en cuota de mercado en aproximadamente 70 países.

El joint venture entre ambas multinacionales da origen a una nueva empresa que combina la escala y experiencia global de sus socios, con el objetivo de consolidarse como líder en innovación, sostenibilidad y desarrollo de productos para el hogar y el uso profesional.