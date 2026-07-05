Eva Bracamonte comparte su nueva vida lejos del Perú: vive con su esposo, su novia y su hija en España

Eva Bracamonte posa sonriente junto a su novia en una captura y con su esposo en otra imagen tomada en España, reflejando su vida actual en el país.

La vida de Eva Bracamonte tomó un giro radical tras su salida definitiva de prisión. Hoy, la hija de Myriam Fefer muestra abiertamente que eligió comenzar de nuevo en España, lejos del Perú y de la exposición mediática que la acompañó durante años. Su nuevo presente la encuentra instalada en un pueblo costero, donde convive con su esposo, su pareja sentimental y su hija, en una dinámica familiar que rompe con los esquemas tradicionales.

Transcurridas casi dos décadas desde el asesinato de su madre, Bracamonte decidió mantener su historia personal alejada de los titulares, enfocándose en reconstruir su vida. En redes sociales, compartió imágenes y mensajes que retratan su rutina cotidiana junto a Jann Torrese, su esposo, y Desiré Martín, su novia, además de la hija que tuvo con Torres. “Vivimos juntos en un pueblo bonito frente al mar”, reveló la escritora, dejando ver la naturalidad con la que asume la convivencia poliamorosa.

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La decisión de mudarse a España obedeció a la necesidad de dejar atrás el prolongado proceso judicial que la mantuvo cuatro años en prisión y que finalizó en 2015, cuando fue absuelta. Desde entonces, la autora se volcó a proyectos personales y a una vida más reservada. En 2019 publicó el libro Más allá del muro, donde relató su experiencia en prisión. Poco después, sus apariciones públicas se limitaron a esporádicas reflexiones y meditaciones en redes sociales, marcando distancia de la exposición anterior.

La hija de Myriam Fefer reapareció en redes sociales donde compartió un video en el que muestra como es su nueva vida en otro continente | Instagram

La historia de amor con Jann Torrese comenzó tras el fin de su relación con Liliana Castro Mannarelli, y en 2021 la pareja celebró su matrimonio y la llegada de su hija. Tiempo más tarde, Bracamonte decidió compartir públicamente que también mantenía una relación con Desiré Martín, madre de dos hijas mayores. Esta decisión marcó un quiebre en la narrativa habitual sobre las familias y encontró eco entre sus seguidores, quienes pudieron conocer de cerca la dinámica de este núcleo poliamoroso.

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En una de las publicaciones más vistas, Bracamonte presentó a su esposo con palabras de afecto: “Él es Jann, mi buen hombre, mi querido ‘maridín’ y mi primera pareja hombre. Nos reencontramos en el 2019, nos casamos, reproducimos e inmigramos juntos al poco tiempo”. Las imágenes lo muestran compartiendo momentos con su hija, en escenas que refuerzan la idea de una convivencia armónica y estable.

En otro video, la escritora introdujo a Desiré Martín y permitió que fuera la propia Martín quien explicara la estructura familiar: “Esta manera de vivir, de convivir o de entender la sexualidad y las relaciones es un poquito atípica, digamos... bueno, no tan atípica, pero no muy extendida”. De esta manera, el grupo familiar se presenta como una alternativa visible a los modelos tradicionales, sin ocultar el modo en que construyen sus vínculos.

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Eva Bracamonte comparte una composición de fotos de su vida familiar en España, con su esposo Jann, su novia Desiré Martín y su hija Franca.

Las publicaciones de Bracamonte han generado interés y debate en redes sociales, donde la escritora se mantiene activa aunque con menor frecuencia que años atrás. La decisión de exponer su dinámica familiar responde a un deseo de naturalizar distintas formas de convivencia y de visibilizar historias que suelen quedar fuera del relato público.

Ariel Bracamonte investigará la muerte de su madre y lanza nuevo pódcast

Mientras su hermana escribe una nueva historia en España, Ariel Bracamonte prepara su regreso a Perú con un proyecto personal que busca arrojar luz sobre el crimen que alteró la vida de la familia Fefer. A través de un video en su cuenta de Instagram, Ariel anunció que lanzará el pódcast “¿Quién mató a mi madre?: El caso Fefer”, en el que planea revisar los expedientes y testimonios relacionados con el asesinato de Myriam Fefer.

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“Durante meses he estado escribiendo, investigando y trabajando en este pódcast. Pero hay parte de esta historia que no puedo contar desde aquí. El día finalmente ha llegado. Esta noche regreso al Perú”, expresó Ariel Bracamonte en el video, confirmando su retorno para abordar detalles y preguntas que permanecen sin respuesta.

Este es un reportaje de ATV Noticias sobre el caso Myriam Fefer. El video presenta a un presentador en estudio y muestra imágenes de archivo del caso, incluyendo fotografías de Myriam Fefer, escenas con personas y elementos visuales relacionados con la investigación. Los rótulos en pantalla mencionan a Ariel Bracamonte y sus declaraciones, así como a Eva Bracamonte y Liliana Castro. El segmento periodístico aborda el asesinato de Myriam Fefer.

En la descripción de la publicación, Ariel remarcó: “El día finalmente llegó. Esta noche regreso al Perú para volver a los expedientes, a los testigos y a las preguntas que dejé atrás. Veinte años después, regreso al caso”. El lanzamiento del tráiler está previsto para el 21 de julio, según informó en sus redes sociales, junto a etiquetas como #ElCasoFefer, #QuienMatoAMiMadre y #PodcastEnEspañol.

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Este nuevo paso de Ariel Bracamonte promete reactivar el interés público por un caso que marcó un antes y un después en la crónica policial peruana, y abre la puerta a posibles revelaciones que podrían aportar nuevas perspectivas dos décadas después del crimen.