Keiko Fujimori y su última promesa económica antes de asumir la Presidencia del Perú: “El próximo año creceremos 6%”

En esta entrevista, la lideresa de Fuerza Popular detalla su plan económico para el país, centrado en el apoyo a las micro y pequeñas empresas y el desbloqueo de grandes proyectos para impulsar el crecimiento y reducir la pobreza. - El Universo

Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, lanzó su principal promesa económica antes de asumir el mando, anticipando que el país crecerá entre 5% y 6% en 2027.

La declaración se produjo en una entrevista exclusiva con EL UNIVERSO de Ecuador, donde la futura mandataria adelantó su hoja de ruta a menos de un mes de la toma de posesión, prevista para el 28 de julio, tras la ratificación oficial de su triunfo por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Keiko Fujimori planteó reducir la informalidad en Perú con facilidades y respaldo del Estado para la micro y pequeña empresa. REUTERS/Stifs Paucca/File Photo

Expectativa de crecimiento y contraste con organismos globales

Durante la conversación, Fujimori subrayó que el principal objetivo de su gestión será impulsar la economía desde la micro y pequeña empresa, otorgando facilidades y respaldo estatal, además de destrabar proyectos de mayor envergadura.

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“El Perú es todavía un país donde hay mucha informalidad. Lo primero que tenemos que hacer es darle todas las facilidades, flexibilidad a la micro y pequeña empresa. Es a ellos donde tenemos que darle todos los mecanismos de respaldo de parte del Estado”, afirmó Keiko Fujimori en diálogo con EL UNIVERSO.

La estrategia económica de Keiko Fujimori combinará apoyo a las micro y pequeñas empresas con el desbloqueo de inversiones medianas y grandes.

La presidenta electa agregó que, además de apoyar a los pequeños empresarios, su plan contempla destrabar los grandes y medianos proyectos de inversión. Según Fujimori, este impulso permitirá que la economía, que actualmente crece a un ritmo de 3,2%, cierre el año en torno al 3,8% y alcance “entre 5% y 6% durante el próximo año”.

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Este pronóstico supera ampliamente las proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que sitúa el crecimiento peruano en 2,9% para 2026 y 2027, de acuerdo con su informe regional de junio.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), por su parte, elevó su cálculo a 3,4% para 2026 y lo mantuvo en 3,2% para 2027, mientras que el Banco Mundial mantiene su estimación en 2,7% para 2026. El contraste marca distancia entre las expectativas oficiales y la apuesta del próximo gobierno.

Gobernar en un país fragmentado

En la misma entrevista, Fujimori reconoció el escenario de polarización que enfrenta el país tras una elección ajustada.

“Recibo esta gran responsabilidad que la mitad de peruanos me está dando. Entiendo también el mandato y la fragmentación que existe en el Perú. Será una responsabilidad muy grande de nuestro gobierno recuperar la confianza de aquellos que no votaron por nosotros”, expresó la presidenta electa a EL UNIVERSO.

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Keiko Fujimori prevé un Congreso sin mayoría para Fuerza Popular y propone un gabinete amplio con experiencia y capacidad técnica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad será otro eje central de la nueva administración. Fujimori anunció que solicitará facultades especiales para enfrentar el crimen organizado y que convocará a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en zonas de emergencia y en el sistema penitenciario.

“Habrá una estrategia integral, pero sobre todo un equipo humano que demostró en los años noventa recuperar la paz”, destacó. La futura mandataria remarcó la necesidad de colaboración regional, especialmente con Ecuador, y confirmó que ha sostenido conversaciones con el presidente Daniel Noboa para coordinar acciones contra la criminalidad transfronteriza.

Relaciones internacionales y eje andino

En política exterior, Fujimori afirmó que buscará fortalecer la alianza con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y anticipó la intención de integrar a Perú en el Escudo de las Américas, una plataforma de cooperación regional en seguridad.

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También consideró relevante articular un eje político con Ecuador y Colombia para promover una nueva etapa de integración y proyectos conjuntos en la región andina, especialmente en materia de infraestructura, energía y turismo.

El plan exterior de Keiko Fujimori incluye coordinación con Daniel Noboa, alianza con Estados Unidos y una agenda andina con Ecuador y Colombia.

Reforma política y prioridades legislativas

Por primera vez en tres décadas, Perú volverá al sistema bicameral en el Congreso. Fujimori subrayó que “el mandato del pueblo es dialogar y consensuar”, y reconoció que su partido, Fuerza Popular, no tendrá mayoría parlamentaria.

Así, planteó la formación de un gabinete amplio, con participación de distintos sectores y con énfasis en la experiencia y la capacidad técnica.

Sobre la posibilidad de una reforma constitucional, la presidenta electa consideró que no es prioritaria y que el enfoque estará en restablecer el funcionamiento del Estado y atender los efectos del fenómeno de El Niño.

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Para la relación bilateral, Fujimori resaltó los avances logrados desde la firma del acuerdo de paz en 1997 y subrayó la importancia de dinamizar los gabinetes binacionales, profundizar los proyectos energéticos y de infraestructura, y fomentar el turismo entre ambos países.