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Ministro de Trabajo responde por presunto certificado falso: “No necesito un documento fraguado para asumir algún tipo de cargo”

Contraloría inició el proceso de recopilación de datos para investigar el uso de supuesta documentación falsa para acceder hasta a seis nombramientos en instituciones públicas

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El titular del Directorio de Córpac, Freddy Solano González, indicó que la entidad asumió la responsabilidad de implementar un mantenimiento continuo en la pista de aterrizaje.
El titular del Directorio de Córpac, Freddy Solano González, indicó que la entidad asumió la responsabilidad de implementar un mantenimiento continuo en la pista de aterrizaje. Foto: Latina

El ministro de Trabajo, Freddy Solano, negó haber usado un certificado laboral falso para llegar a la jefatura de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y sostuvo que el documento que presentó le fue entregado por la administradora de la empresa. Esto luego de que la Contraloría iniciara un proceso de recopilación de información para investigar el caso.

El titular del MTPE, que asumió la cartera el 29 de mayo de 2026, durante la gestión del presidente José María Balcázar, expresó su rechazo a la acusación en su contra e indicó que “yo no necesito ni un documento fraguado para asumir algún tipo de cargo”.

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El expediente no se limita al origen del certificado. Según un reportaje de Cuarto Poder, una primera comisión ad hoc del ministerio concluyó el 27 de mayo que había elementos probatorios de falsedad y recomendó abrir un proceso disciplinario, antes de que otra instancia determinara la prescripción de la investigación administrativa.

Solano también defendió esa segunda decisión y aseguró que el trámite ya estaba definido antes de su llegada al ministerio. “Cuando yo ingreso al Ministerio de Trabajo, ya había un informe precalificatorio respecto a la prescripción, porque ese expediente ya había prescrito un año antes que yo ingrese”, afirmó.

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El gerente de la firma niega que el funcionario haya trabajado allí, hecho que impulsó una investigación interna en el ministerio, luego archivada por prescripción

La denuncia gira en torno a un certificado fechado el 30 de noviembre de 2017. En ese documento se consigna que Solano se desempeñó como jefe legal de la empresa de courier JCU S.R.L. desde septiembre de 2016 hasta noviembre de 2017.

En la carta N.º 0033-2024/GG JCU, Carlos Ubillus Urbina señaló que el certificado presentado por el hoy ministro “no es auténtico” y precisó: “No es la firma del gerente general, no es nuestro documento u hoja membretada en el documento [donde] dice Service JCV SRL y nuestra empresa es Service JCU SRL”.

Frente a ese cuestionamiento, Solano explicó que desarrolló sus actividades laborales en Trujillo y que recibió el certificado de la administradora de la firma en esa ciudad. Sobre la presentación de ese papel ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), dijo: “En honor a la presunción de veracidad legalidad del documento, yo recojo el certificado que le solicité a la administradora y lo presenté [a Sunafil], porque es lo normal que hace cualquier trabajador en el Perú”

Ministro niega uso de documentación falsa

En su descargo, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aseguró que cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público y que ocupa cargos de alta dirección desde 2013. Esa fue la base de su argumento para sostener que no necesitaba falsear antecedentes para acceder a funciones públicas.

Freddy Solano

Solano González rechazó haber presentado un documento adulterado para ser nombrado en Sunafil en octubre de 2023. Dijo que el certificado le fue entregado por la administradora de la empresa y afirmó que la controversia está afectando su “dignidad” y su “honra”.

El funcionario también sostuvo que el presidente Balcázar conocía la existencia de este proceso antes de su juramentación. Ante los pedidos de renuncia surgidos por la denuncia, respondió que prefiere mantenerse en el cargo mientras se esclarece el caso.

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