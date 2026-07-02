Perú

Las gaseosas y jugos se encarecen cada vez más, mientras las bebidas alcohólicas bajan de precio

La inflación a junio muestra cómo se ha encarecido el valor de las gaseosas, no solo en lo que va del 2026, sino también en los últimos doce meses

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vaso de inca kola
La Inca Kola ahora costaría más. Mientras, las bebidas alcohólicas bajan de precio. - Crédito iStock

En junio, el Índice de Precios al Consumidor registró un alza de 0,23% en comparación con el mes anterior, alcanzando una variación acumulada de 3,79% al sexto mes del año; con una anualizada (julio 2025 – junio 2026) que llegó a 4,01%, según reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Pero uno de los datos más resaltantes de la inflación al medio año, es cómo la división de alimentos se ha encarecido, y dentro de esta, la de bebidas no alcohólicas. Como se sabe, Perú ha tenido una temporada de calor extensa este año, y en este contexto los precios de las bebidas como las gaseosas y los jugos han subido, pero las de las bebidas alcohólicas, en contraparte, han bajado.

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  • Por un lado, en Lima, en este primer semestre del 2026, las bebidas no alcohólicas se han encarecido en 1,20 %. Dentro de estas es el café, te y cacao han aumento en 0,67 %, mientras que las aguas minerales, refrescos y judos de frutas subieron en 1,32 %. Pero esta última división es la que ha subido más dentro de las bebidas, aumentando nuevamente en junio (en 0,30 %) y acumulando 2,50 % en los últimos doce meses
  • Al otro lado, el sector de bebidas alcohólicas, ha bajado en junio en -0,11 %, y ha acumulado una caída de - 0,40 % en lo que val de 2026. Dentro de esta, las bebidas destiladas han bajado, pero la cerveza lleva un encarecimiento de 0,34 % en los últimos doce meses. El balance igual es que el sector viene disminuyendo sus precios, con caídas en junio en tantos las destiladas como la cerveza.
Este noticiero informa sobre la inflación anual del 4% en Lima Metropolitana, según el INEI. Las imágenes incluyen un mercado de abastos con tubérculos y hortalizas a la venta, una fila de vehículos en una vía urbana, vehículos en una estación de servicio y peatones en una acera

Agua mineral y gaseosas más caras

No solo se puede notar en el precio de estos productos en los anaqueles de supermercados, tiendas de conveniencia y quioscos, sino que los mismos datos de la inflación muestran que las aguas minerales, las gaseosas y los jugos están subiendo de precio.

Si bien no hay un análisis directo sobre este sector desde el INEI, quien reporta estas cifras, en los últimos meses el Perú ha vivido un encarecimiento general de bienes, afectado por el impacto internacional de la guerra en Irán.

Pero no solo en los precios directos al consumidor, sino también han subido los precios atravesados en el servicio en restaurantes:

  • Aumentaron los precios de aguas minerales, refrescos y jugos de frutas (0,3%) como agua de mesa sin gas 0,6% y bebidas gaseosas 0,2%
  • El servicio de bebidas en restaurantes aumentó 0,4%, entre ellos bebidas calientes y refrescos naturales con 0,7% cada uno, jugo de frutas licuado 0,5%, bebidas gaseosas 0,4% y cerveza servida con 0,2%.
combi - pasajes - combustibles - transporte - inflación
Perú también afronta un alza en pasajes. - Crédito Andina

Así aumentaron los sectores

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que, en el mes de junio de 2026, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, registró un alza de 0,23% en comparación con el mes anterior, alcanzando una variación acumulada de 3,79% al sexto mes del año; y la anualizada (julio 2025 – junio 2026) llegó a 4,01%.

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¿Cuál fue el análisis del INEI? El jefe de la institución, el Dr. Gaspar Morán Flores, explicó que la variación mensual de los precios se sustentó, principalmente, en los mayores precios reportados en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas, por el aumento en pescados y mariscos, frutas, huevos de gallina.

tabla de productos que más impactaron en la inflación
El dato: el costo de pasajes fue lo que más impactó en el indicador de la inflación en abril. - Crédito INEI

“No obstante, bajaron los precios de hortalizas, legumbres y tubérculos, carne de pollo y sus cortes, azúcar; y pan y cereales”, agrega la entidad.

Asimismo, influyó, el incremento en las divisiones de Restaurantes y hoteles (servicio de comida y bebidas) y Muebles, artículos para el hogar y conservación del hogar (productos textiles, reparación de artefactos para el hogar y bienes). Por el contrario, bajaron los precios de Transporte, debido a la caída del combustible para el transporte (menor cotización internacional del petróleo) y transporte de pasajeros por aire.

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