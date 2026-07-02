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Juntos por el Perú promoverá la liberación de Pedro Castillo desde el Congreso, según diputada electa

La congresista por Tacna, Svieta Fernández, afirmó que los ciudadanos de su región confirmaron su apoyo a Juntos por el Perú si dentro de la agenda se encontraba la liberación del expresidente

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La diputada electa por Tacna, Svieta Fernández, afirmó que Juntos por el Perú mantendrá en su agenda la búsqueda de la libertad de Pedro Castillo y sostuvo que ese compromiso fue un factor de respaldo electoral en zonas altoandinas de la región a la que representa.

En declaraciones a Exitosa, la dirigente aseguró que la consigna de liberar al expresidente Castillo no será retirada porque los votantes de su región condicionaron su apoyo a la posibilidad de que el exmandatario recupere la libertad.

En declaraciones a la emisora Exitosa, Fernández dijo que el tema de Castillo no fue abordado en una reunión reciente del partido y negó que allí se hubiera tratado una eventual gracia presidencial. Allí señaló que el encuentro estuvo centrado en la problemática regional.

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La legisladora electa precisó que la discusión sobre su libertad legítima se verá en instancias partidarias. A la vez, dejó claro que desde su espacio no consideran cerrada esa agenda.

El ex presidente de Perú Pedro Castillo llega para el inicio de su juicio oral por cargos de rebelión y otros delitos contra el Estado, en Lima, Perú 4 de marzo de 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda
El ex presidente de Perú Pedro Castillo llega para el inicio de su juicio oral por cargos de rebelión y otros delitos contra el Estado, en Lima, Perú 4 de marzo de 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

“Es un reclamo de la voluntad popular. Yo he ido a todas las zonas altoandinas de Tacna, todos los anexos, todos los lugares más alejados. Y cuando yo iba y hablaba con las personas y hablábamos de las propuestas (...) la gente nos escuchaba y nos decía: “Sí, nos agrada tu propuesta y demás, pero dime una cosa, ¿van a liberar al presidente Castillo?” Sí, esa es nuestra, nuestra, nuestra consigna. Y la gente decía: “Sí, si van a liberar al presidente Castillo, yo voy a votar por Juntos por el Perú””, indicó Fernández al medio radial.

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Fernández dijo que Castillo conserva peso político en sectores postergados del país: “No hay que desconocer el liderazgo de Castillo“. y lo definió como una referencia para “una fuerza tan olvidada como ha sido la parte del interior de nuestro país”.

Roberto Sánchez y su voto en abstención durante vacancia de Castillo

Como se recuerda, el día en el que el expresidente Castillo intentó dar un autogolpe de Estado, el Congreso decidió vacarlo del cargo en una votación en la que Roberto Sánchez, como congresista, votó en abstención.

Al respecto, Fernández respondió que se trató de “momentos políticos diferentes” y rechazó que esa abstención alcance para descalificar a Sánchez dentro del espacio que hoy reivindica la agenda de Castillo. Para reforzar ese argumento, apeló al respaldo que, según dijo, el propio exmandatario dio al dirigente durante la primera y la segunda vuelta.

Roberto Sánchez no fue electo diputado por Lima Metropolitana
Roberto Sánchez no fue electo diputado por Lima Metropolitana

“Si ya Pedro Castillo le dice: ‘Roberto Sánchez es alguien que va a garantizar la agenda popular, la libertad de Pedro Castillo’, pues eso es incuestionable”, afirmó. Después añadió que existió “un diálogo, una alianza, una conversación”, y descartó que la abstención pueda leerse automáticamente como una posición contraria al expresidente.

Roberto Sánchez no fue electo diputado por Lima Metropolitana

En estos comicios, Roberto Sánchez encabezó la lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana con la agrupación Juntos por el Perú. Sin embargo, pese a ocupar el número 1 de la lista y a su visibilidad política y doble postulación presidencial y parlamentaria, no fue electo como diputado.

De acuerdo con los resultados oficiales, la lista de su partido obtuvo 144.978 votos en Lima Metropolitana. Dentro de ella, otros candidatos registraron una mayor votación preferencial: Giannina Iris Avendaño Vilca alcanzó 22.644 votos, mientras que Sánchez obtuvo 15.541 votos.

Según los resultados compartidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el exministro no logró ser electo como diputado por Lima Metropolitana, siendo Giannina Iris Avendaño Vilca quien obtuvo la mayor votación preferencial dentro de su agrupación.

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