Detienen al presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac por presuntamente integrar una red criminal

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, José Alberto Tinco Luján, fue detenido de manera preliminar este 2 de julio durante un megaoperativo ejecutado por la Policía Nacional (PNP) y el Ministerio Público como parte de la investigación a la presunta organización criminal denominada 'Las Corbatas Negras’, que habría operado al interior del sistema de administración de justicia en esa región.
La intervención se realizó de forma simultánea en Apurímac, Lima, La Libertad y Puno, donde agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), con apoyo de la Dirección de Inteligencia (Dirin), ejecutaron cinco detenciones preliminares y 21 allanamientos en inmuebles y oficinas vinculadas a los investigados.
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Según informó la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, la investigación apunta a una presunta organización integrada por funcionarios judiciales y operadores administrativos que habrían influido irregularmente en la administración de justicia mediante una serie de actos ilícitos.
Esposa del magistrado y funcionarios también fueron intervenidos
Además de Tinco Luján, fueron detenidos su esposa, la abogada Elionora Yntusca Janampa; el coordinador de Servicios Judiciales, Alexander Puma Valer; el jefe de Imagen Institucional, Mario Ramos Anampa; y el coordinador de Recursos Humanos, Marco Antonio Cerón Trujillo.
Los allanamientos comprendieron viviendas de los investigados, la sede de la Corte Superior de Justicia de Apurímac y módulos judiciales ubicados en Abancay y Andahuaylas, como parte de las diligencias ordenadas por el Juzgado Supremo de Investigación Preliminar.
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Presuntos actos de corrupción
De acuerdo con la tesis fiscal, la organización habría ejercido presiones sobre magistrados para favorecer determinados procesos judiciales, promovido designaciones irregulares de jueces y personal administrativo, manipulado expedientes mediante el direccionamiento del sistema informático y cometido presuntos delitos de tráfico de influencias y falsificación de documentos para acceder a cargos de confianza.
La investigación también comprende presuntos cobros de aportes económicos bajo la apariencia de actividades religiosas, así como hostigamiento contra trabajadores que denunciaron supuestas irregularidades dentro del Poder Judicial.
Había sido suspendido meses atrás
El caso ha generado indignación debido a que los principales investigados pertenecían al sistema de justicia y tenían funciones relacionadas con la lucha contra la corrupción.
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Cabe recordar que José Alberto Tinco Luján había sido suspendido por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial en enero de este año. No obstante, posteriormente una resolución judicial permitió su reincorporación al cargo mientras continuaban las investigaciones.
Las diligencias continúan y las autoridades buscan determinar el grado de participación de cada uno de los investigados en la presunta organización criminal “Las Corbatas Negras”.
Colegio de Abogados se pronuncia
Tras el operativo que derivó en la detención del presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac y otros funcionarios, el Ilustre Colegio de Abogados de Apurímac emitió un pronunciamiento en el que expresó su preocupación por los hechos y manifestó su respaldo a las diligencias encabezadas por el Ministerio Público y la Dirección contra la Corrupción (Dircocor).
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Asimismo, exhortó a que las investigaciones se desarrollen con celeridad, independencia y respeto al debido proceso, con el objetivo de esclarecer responsabilidades y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
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