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Resultados de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

Sporting Cristal se enfrentará Bentín Tacna Heroica, mientras que Sport Boys chocará con Comerciantes FC. Conoce cómo le va a tu club favorito en esta fase eliminatoria

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Resultados de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026: así van los partidos de Liga 1 y Liga 2.
Resultados de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026: así van los partidos de Liga 1 y Liga 2.

Este jueves 2 de julio iniciarán los octavos de final de la Copa de la Liga 2026, un torneo diseñado para dar actividad a los equipos de Liga 1 y Liga 2 durante el receso por el Mundial. En esta nota se detalla cómo se disputarán los encuentros de esta fase eliminatoria.

Resultados de los octavos de la Copa de la Liga 2026

Jueves 9 de julio

  • Atlético Grau vs Carlos A. Mannucci (15:00 horas / Estadio Municipal de La Matanza)
Atlético Grau vs Carlos A. Mannucci será el primer choque de octavos de final de la Copa de la Liga 2026.
Atlético Grau vs Carlos A. Mannucci será el primer choque de octavos de final de la Copa de la Liga 2026.

Viernes 10 de julio

  • Cienciano vs ADT (13:00 horas / Estadio Inca Garcilaso de la Vega)
  • Alianza Atlético vs Pirata FC (15:30 horas / Estadio Campeones del 36)
  • Sport Boys vs Comerciantes FC (20:00 horas / Estadio Miguel Grau)

Sábado 11 de julio

  • Sport Huancayo vs Los Chankas (13:00 horas / Estadio IPD Huancayo)
  • Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica (15:30 horas / Estadio Alberto Gallardo)

Domingo 12 de julio

  • CD Moquegua vs Dep. Garcilaso (13:00 horas / Estadio 25 de Noviembre)*
  • UTC vs ADA Jaén (15:30 horas / Estadio Héroes de San Ramón)

* Partido por confirmar por reclamo presentado ante la Comisión Disciplinaria por el club FBC Melgar.

Horarios confirmados de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Copa de la Liga.
Horarios confirmados de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Copa de la Liga.

Los mejores partidos de octavos de final

Cienciano parte como uno de los equipos candidatos al título en la Copa de la Liga 2026. El ‘papá’ contará con la ventaja de jugar en la altitud de Cusco cuando reciba a ADT en los octavos de final. Sin embargo, el cuadro de Tarma también está acostumbrado a competir en escenarios de altura, lo que equilibra las condiciones para ambos equipos.

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Sport Boys jugará como local en el estadio Miguel Grau, respaldado por el apoyo de su hinchada, en un duelo frente a Comerciantes FC, equipo que también cuenta con una numerosa afición, especialmente la de Iquitos. Se espera un partido equilibrado, donde pequeños detalles podrían inclinar la balanza. La ‘misilera’ cuenta con la experiencia de jugadores como Carlos Zambrano y Miguel Trauco, quienes aportan solidez y jerarquía al conjunto, lo que podría marcar diferencias en momentos clave del compromiso.

El duelo entre Sporting Cristal y Bentín Tacna Heroica genera gran expectativa en esta fase del torneo. Tras la eliminación de Universitario y Alianza Lima, los ‘celestes’ se perfilan como uno de los principales favoritos al título, junto a Cienciano. Sin embargo, el equipo se encuentra en un periodo de adaptación a la propuesta de su nuevo entrenador, Roberto Mosquera, lo que podría representar una oportunidad para el conjunto tacneño. Los ‘azules’ buscarán aprovechar este proceso de transición para sorprender en el estadio Alberto Gallardo y avanzar en la Copa de la Liga 2026.

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Revive las mejores jugadas y los goles del partido entre Sporting Cristal y Unión Comercio, donde el equipo celeste se impuso por un marcador de 2-0 en la Copa Bicentenario. - Bicolor

Dónde ver los partidos de octavos de final de la Copa de la Liga 2026

Todos los partidos de la fase eliminatoria de la Copa de la Liga 2026 se podrán ver en vivo y de forma gratuita a través del canal oficial de YouTube de Bicolor+, la plataforma de la FPF responsable de la transmisión del torneo. Los aficionados tendrán acceso a todas las incidencias de los encuentros mediante la señal digital habilitada para seguir el certamen.

Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa de los compromisos, con previas, minuto a minuto, goles, mejores jugadas, resultados, declaraciones de los protagonistas y todas las incidencias desde los escenarios.

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