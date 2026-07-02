‘Cariño Malo’ presenta una nueva forma de vivir el teatro: una mirada queer al melodrama y la música criolla en La Plaza

La obra, reconocida por el Concurso de Dramaturgia 2024 del Teatro Británico y apoyada por Iberescena, inicia su temporada en Lima antes de presentarse en festivales de España y Brasil.

El escenario de Teatro La Plaza suma una experiencia singular a su programación con ‘Cariño Malo’, la primera creación de la productora Ministerio de la Belleza, escrita y dirigida por Alejandro Clavier. Desde el 3 de julio y durante todo el mes, la obra inaugura la franja de La Plaza Trasnoche, un espacio dedicado a propuestas contemporáneas que exploran nuevos lenguajes y formas de encuentro entre artistas y público.

Radioteatro en vivo, melodrama queer y música criolla peruana convergen en esta puesta que ha llamado la atención tanto local como internacionalmente y que inicia sus funciones en Lima antes de emprender una gira por festivales de España y Brasil.

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'Cariño Malo’ se enmarca en una tendencia de experimentación con el lenguaje escénico. La obra fue reconocida en el Concurso de Dramaturgia 2024 del Teatro Británico y cuenta con el respaldo de Iberescena en su producción internacional. La compañía se prepara para presentarse en la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas (Galicia) y en el Mirada Festival Iberoamericano de Artes Cênicas (Santos), entre otros encuentros relevantes para las artes escénicas.

La propuesta de Alejandro Clavier revela ante el público los mecanismos internos del radioteatro y reimagina los códigos del melodrama iberoamericano desde una perspectiva queer. En escena, Sebastián Stimman, Diego Salinas y el propio Clavier actúan en un estudio de radioteatro donde la ficción y la vida se entrelazan. El personaje central, Silvio, inicia una búsqueda de placer y libertad que lo arrastra por caminos cómicos, violentos y obscenos, desafiando las fronteras entre lo permitido y lo oculto.

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¿De qué trata ‘Cariño Malo’?

De acuerdo con la producción, la dimensión queer de ‘Cariño Malo’ no reside en la inversión tradicional de género, sino en una exageración deliberada de las masculinidades. Los actores lucen bigotes postizos y trajes masculinos sobredimensionados, en una apuesta performática que convierte al género en una máscara teatral, llevada a un extremo que resulta extraño, artificial y a la vez cómico. La obra propone que el género puede funcionar también como un disfraz excesivo, una actuación que interpela tanto a los personajes como al público.

El elenco, encabezado por Alejandro Clavier, Sebastián Stimman y Diego Salinas, revela los mecanismos del radioteatro clásico mientras desafía los códigos tradicionales del melodrama desde una mirada queer.

La historia se centra en Silvio, un hombre de 40 años sometido al control materno que decide perder la virginidad y emanciparse de la represión familiar. Su huida lo lleva a convertirse en actor de radionovela, donde su búsqueda de independencia sexual se transforma en una aventura delirante que mezcla melodrama, culpa, deseo y control social. Elementos como una maleta con dinero, secretos familiares y voces del pasado marcan una travesía donde resulta imposible escapar del propio origen.

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Uno de los ejes de ‘Cariño Malo’ es la creación en vivo de todos los sonidos del radioteatro: pasos, golpes, besos y ambientes son producidos ante los ojos del público, que asiste a la construcción simultánea de la ficción sonora y de la historia. Esta dualidad sitúa a los espectadores en un espacio ambiguo entre la escucha y la mirada, evocando los antiguos estudios de radioteatro de los años sesenta y actualizando sus códigos para un público contemporáneo.

El tránsito histórico de la radionovela a la telenovela es otro de los temas abordados por la obra, que utiliza esa transición del oír al ver como metáfora del núcleo temático: lo que la sociedad intenta ocultar y que tarde o temprano se hace visible. En este sentido, lo “obsceno” —aquello que debería quedar fuera de escena— aparece de manera explícita, desafiando las convenciones y mostrando la potencia de la voz en territorios donde la imagen todavía encuentra resistencias.

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La música criolla peruana ocupa un lugar central en la puesta. Siete canciones clásicas del repertorio nacional son reinterpretadas desde una mirada queer. Más que simples acompañamientos, estos temas funcionan como coros sentimentales, comentarios irónicos e irrupciones poéticas que conectan el melodrama con las tensiones actuales respecto al deseo, la identidad y la libertad. ‘Cariño Malo’ se apoya así en el humor, la violencia, la sensualidad y la música popular para ofrecer una experiencia escénica distinta.

¿Cuándo se estrena la obra?

La puesta en escena de “Cariño Malo” fusiona radioteatro en vivo, melodrama queer y música criolla peruana, marcando el inicio de la franja La Plaza Trasnoche y cautivando al público con su original propuesta.

La temporada se desarrollará del 3 al 29 de julio, con funciones los viernes y sábados a las 10:30 pm, siguiendo la propuesta de La Plaza Trasnoche. Esta franja extiende la experiencia teatral al encuentro con los actores después de cada función. Las entradas pueden adquirirse en Joinnus y en la boletería del teatro.

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El equipo artístico y técnico incluye en la dramaturgia, dirección y producción general a Alejandro Clavier, con dirección adjunta de Claudia Tangoa, la actuación de Sebastián Stimman, Diego Salinas y el propio Clavier, composición musical y producción de Kayfex (Perú), diseño de escenografía de Magali Acha (Argentina), vestuario de Vladimir Sánchez (Chile), iluminación de Marvin Calle, sonido de Favio Rojas, diseño de foleys de Guadalupe Otheguy (Argentina), edición audiovisual de Nicole Hurtado, producción creativa de Lillian White y coproducción de Teatro La Plaza con el apoyo de Iberescena.

Alejandro Clavier, venezolano-peruano radicado en Lima, es un artista interdisciplinario que explora en su trabajo temas de identidad, memoria, migración y comunidades LGTBIQ+. Dirige desde 2013 el programa y festival Sala de Parto y en 2025 fundó Ministerio de la Belleza, compañía dedicada a la creación de artes escénicas que dialogan con la cultura popular, el melodrama y las identidades disidentes. Sus proyectos han sido presentados en festivales de América Latina y Europa, y su trayectoria incluye un enfoque en la defensa de derechos de la diversidad sexual.

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‘Cariño Malo’ invita a descubrir una nueva manera de vivir el teatro, donde la tradición del radioteatro, el melodrama queer y la música criolla se entrecruzan para abordar preguntas sobre la libertad, el deseo y la construcción de la identidad.

Siete canciones criollas peruanas reinterpretadas desde una perspectiva contemporánea acompañan la historia de Silvio, un hombre que busca liberarse de la represión y explorar su identidad en una travesía llena de humor y transgresión.