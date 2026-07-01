Precios al consumidor de Lima Metropolitana subiero 0.23% en junio del 2026, según INEI

Crédito: Andina

Lima Metropolitana registró en junio un alza de 0,23% en los precios al consumidor, informó el INEI, un resultado que llevó la variación acumulada del año a 3,79% y la anualizada entre julio de 2025 y junio de 2026 a 4,01%.

De los 586 productos de la canasta familiar, 308 subieron de precio, 127 bajaron y 151 se mantuvieron sin cambios. La inflación subyacente de Lima Metropolitana, que excluye alimentos y energía, fue de 0,08%.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el movimiento mensual estuvo impulsado sobre todo por los mayores precios en alimentos y bebidas no alcohólicas, además de aumentos en restaurantes y hoteles y en muebles, artículos para el hogar y conservación del hogar. En sentido contrario, el transporte presionó a la baja por la caída de los combustibles y del pasaje aéreo.

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Según la Agencia Andina, Gaspar Morán Flores, jefe del organismo, explicó que el alza en alimentos respondió a mayores precios en pescados y mariscos, frutas y huevos de gallina, aunque se observaron descensos en hortalizas, legumbres y tubérculos, carne de pollo, azúcar, pan y cereales.

FOTO DE ARCHIVO: Un vendedor selecciona fruta para la venta en un mercado en Lima, Perú. 2 de noviembre de 2018. REUTERS/Mariana Bazo/Archivo

La división con el mayor incremento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 0,67%. Le siguieron Muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar con 0,48%, y Restaurantes y hoteles con 0,42%.

También subieron Salud con 0,23%, Comunicaciones con 0,19%, Bienes y servicios diversos con 0,17%, Prendas de vestir y calzado con 0,13%, Recreación y cultura con 0,09%, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 0,03%, y Educación con 0,02%. Las únicas divisiones con caída fueron Transporte, con -0,46%, y Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes, con -0,10%.

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Dentro de los alimentos, el mayor impulso provino de pescados y mariscos, que subieron 16,8%. Destacaron bonito con 48,7%, jurel con 18,1%, merluza con 8,8% y lisa con 6,5%.

Las frutas aumentaron 5,1%. Entre las mayores variaciones figuraron mango con 27,2%, manzana israel con 22,8%, papaya con 14%, pepino con 13,5%, manzana corriente con 12,7%, uva blanca con 10,5%, plátano de seda con 7,8%, plátano de la isla con 6,2% y granadilla con 5,6%.

También subieron leche, queso y huevos en 1,3%, con un alza de 4,5% en los huevos de gallina. En otros productos alimenticios se observaron incrementos en ají rocoto molido con 5,8%, ají panca molido con 5,2%, culantro con 2,6% y aderezos hidratados con 2,5%.

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Precio de los combustibles está 38% por encima del costo que debería tener en el Perú. (Radio Nacional)

Baja en precio de transportes

La principal baja sectorial se concentró en Transporte. El descenso se explicó por una reducción de 6,0% en los combustibles para vehículos: el gasohol cayó 6,5%, el petróleo diésel 6,5% y el gas licuado de petróleo vehicular 2,0%.

El transporte de pasajeros por aire retrocedió 0,8% por la baja de 5,7% en el pasaje aéreo nacional. Al mismo tiempo, el transporte de pasajeros por carretera subió 0,1% por el incremento de 1,8% en el pasaje en ómnibus interprovincial.

Bienes y servicios

En el rubro de restaurantes y hoteles, los servicios de comidas en restaurantes y locales similares aumentaron 0,4%. Allí incidieron el desayuno en restaurantes con 0,9%, el arroz chaufa con 0,6%, el menú con 0,5%, el pollo a la brasa con 0,4% y los sánguches con 0,2%.

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En el servicio de bebidas en restaurantes y locales similares también se registró un alza de 0,4%. Subieron las bebidas calientes con 0,7%, el jugo de frutas licuado con 0,5%, las bebidas gaseosas con 0,4% y la cerveza servida con 0,2%.

Entre los bienes y servicios diversos, los salones de peluquería y establecimientos de cuidados personales aumentaron 0,5%, con alzas en el cuidado estético de manos y pies de 0,7% y en el corte de cabello para hombre de 0,6%. Otros aparatos, artículos y productos para la atención personal subieron 0,1%, con incrementos en cremas faciales de 1,6%, colonia para mujeres de 0,6% y cosméticos de 0,3%.

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Entre los productos con mayores aumentos de precio en junio se encuentra el bonito con 48,69 % (Gob.pe)

10 ciudades registraron alzas y cae el índice mayorista

Los productos con mayores aumentos de precio en junio fueron bonito con 48,69%, mango con 27,22%, manzana israel con 22,79%, jurel con 18,09%, choclo con 14,44%, papaya con 14,04%, lechuga con 14,01% y pepino con 13,53%.

Las mayores bajas correspondieron a arveja verde con -21,30%, arándanos con -16,46%, cebolla china con -8,65%, papa blanca con -7,14%, flores y plantas naturales con -7,03%, petróleo diésel con -6,55%, gasohol con -6,46% y papa color con -6,19%.

A nivel nacional, el Índice de Precios al Consumidor aumentó 0,13% en junio, con una variación acumulada de 3,40% y una tasa anualizada de 3,57%, de acuerdo con el instituto. Diez ciudades registraron alzas, encabezadas por Puerto Maldonado con 0,47%, Trujillo con 0,31%, Lima Metropolitana con 0,23%, Puno con 0,18% y Tumbes con 0,14%.

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En 16 ciudades se reportaron bajas de precios según las cifras reportadas por INEI. Las caídas más pronunciadas se observaron en Iquitos con -0,63%, Pucallpa con -0,48%, Piura con -0,40%, Cerro de Pasco con -0,29% y Chiclayo con -0,25%.

Lima Metropolitana registró en junio un alza de 0,23% en los precios al consumidor, informó el INEI

El Índice de Precios al Por Mayor disminuyó 0,96% frente al mes anterior por la reducción de precios de productos nacionales. En manufactura bajaron gasohol, petróleo diésel, petróleo industrial, varillas de construcción, hilados de fibra de algodón, carne de pollo y azúcar rubia; en agropecuarios descendieron arveja verde, cebolla, camote, papa, yuca y café en grano.

Ese resultado fue atenuado por el alza en pesca, donde subieron bonito, jurel, merluza, tollo, cachema, lisa, caballa y pejerrey. Los productos importados también mostraron menores precios, en especial bienes industriales como petróleo diésel, varillas de construcción, abonos nitrogenados, filtros, vehículos para el transporte, topadoras frontales y planchas de acero, además de agropecuarios como trigo, lenteja y maíz amarillo duro.

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