Perú

SBS autoriza a nueva billetera digital, de empresa argentina que revolucionó con criptomonedas

La nueva empresa de dinero electrónico es Lima del Sol EEDE S.A. y está vinculada al Grupo Lemon, fintech de origen argentino con presencia regional

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Otra empresa competiría en pagos digitales con Yape, Plin y otras del sector. Aún está por revelarse qué servicios otorgará. - Crédito Difusión

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó la organización de una empresa emisora de dinero electrónico Lima del Sol EEDE S.A., vinculada al Grupo Lemon, fintech de origen argentino con presencia regional y más de cinco millones de usuarios en América Latina.

La organización de esta nueva empresa emisora de dinero electrónico (EEDE) está a cargo de Nessy LLC., accionista mayoritario de la futura empresa, y de Aphrodite Technology LLC. Ambas compañías forman parte del Grupo Lemon.

Cabe destacar que esta autorización representa un avance relevante para la innovación financiera en el Perú, al permitir que nuevos modelos digitales vinculados a pagos, billeteras e infraestructura financiera se incorporen al perímetro regulado bajo un enfoque de supervisión proporcional, ordenado y orientado a la adecuada gestión de riesgos y protección de los usuarios.

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Lemon ya tiene presencia en Perú

En nuestro país, Lemon opera una billetera digital a través de Lanin Pay S.A.C., entidad registrada como proveedor de billetera digital ante el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Actualmente, se apoya en una EEDE supervisada para la emisión del dinero electrónico utilizado en su billetera.

El modelo de la fintech contempla ofrecer cuentas de dinero electrónico, transferencias, recargas, retiros, pagos de servicios, operaciones interoperables y una tarjeta prepago internacional Visa, en formatos físico y virtual.

Así, con la organización de Lima del Sol EEDE S.A., se busca avanzar hacia un modelo propio y regulado para gestionar cuentas de dinero electrónico en soles dentro de la billetera Lemon. Según la información presentada, esta nueva EEDE asumiría progresivamente la capa regulada de cuentas y pagos en moneda nacional, integrando la experiencia digital del usuario con una entidad local supervisada por la SBS.

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SBS
La SBS publicó la modificación que responde a las interrupciones en canales digitales en entidades financieras que sucedieron en los últimos años. - Crédito SBS

No se habilitan las operaciones aún

Se debe precisar que la autorización de organización es una etapa previa y no habilita aún el inicio de operaciones. Para operar, Lima del Sol EEDE S.A. deberá obtener posteriormente la autorización de funcionamiento. En esa etapa, la SBS verificará el cumplimiento de los requisitos legales, patrimoniales, operativos, tecnológicos, de gestión de riesgos, prevención de lavado de activos, conducta de mercado y protección del usuario que resulten aplicables.

Lima del Sol se suma a Bipay entre las empresas que han recibido autorización de organización como emisoras de dinero electrónico durante el último año. Una vez culminado su proceso de licenciamiento, ambas podrán incorporarse a un ecosistema digital cada vez más competitivo e interoperable, en el que actualmente operan las EEDE Gmoney, Tarjetas Peruanas Prepago (TPP-Ligo), Servitebca y Peruana Soluciones.

Cabe señalar que la Empresa de Créditos Prex Perú, cuya autorización de funcionamiento fue otorgada recientemente, competiría también en este segmento de billeteras digitales, luego de cumplir los requisitos para ampliar sus operaciones para emitir dinero electrónico.

Mano con aplicativo de Interbank caido y foto de caida de Yape
SBS señala que los bancos tendrán que avisar por canales masivos sobre las interrupciones en sus sistemas. - Crédito Composición Infobae/Difusión/Yape

SBS modifico reglamento para que se avisen de ‘caídas’

Asimismo, con la finalidad de reforzar la protección de los usuarios del sistema financiero, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha modificado los reglamentos de gestión de conducta de mercado y de comisiones y gastos del sistema financiero, justamente que vienen a atacar estas comunicaciones sobre interrupción de servicios bancarios.

“La Resolución SBS N.° 01741-2026, publicada hoy en el Diario Oficial, establece que las entidades financieras deberán informar oportunamente a los usuarios sobre los eventos que puedan afectarlos, incluidos aquellos relacionados con interrupciones en los canales de atención, incidentes de ciberseguridad que afecten a usuarios, así como aquellos que generen perjuicios en los saldos de sus cuentas o líneas de crédito", aclara la SBS. Esta debera darse dentro del plazo de un día desde que la entidad se ha enterado del evento.

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