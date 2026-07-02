Marco Vinelli: ¿Quién es el jefe del equipo de transición del futuro gobierno de Keiko Fujimori?

La designación de Marco Vinelli como jefe del equipo de transición de Keiko Fujimori ha puesto el foco en un perfil eminentemente técnico, poco conocido fuera del ámbito empresarial y académico, pero con amplia trayectoria en el sector agroindustrial. La decisión de la lideresa de Fuerza Popular destaca por priorizar la experiencia en gestión corporativa y el conocimiento de políticas públicas vinculadas a la economía agrícola.
Marco Vinelli es economista con una Maestría en Administración Estratégica de Empresas (MBA) y otra en Finanzas. Actualmente ocupa el cargo de gerente general en Allpu, una empresa dedicada a la agroexportación. Desde esa posición, ha dirigido estrategias de crecimiento y expansión de mercados, consolidando su experiencia en gestión empresarial y desarrollo de proyectos.
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Según su historial profesional, Vinelli suma más de quince años en cargos de dirección ejecutiva, gerencia general, planificación y presupuesto, además de haber liderado proyectos de inversión pública y privada.
Su especialización en la elaboración y ejecución de planes de negocio y en la gestión financiera lo posiciona como referente en el sector agroindustrial, considerado uno de los motores de las exportaciones peruanas.
Labor docente
El perfil académico de Vinelli se caracteriza por una intensa labor como docente universitario y de programas de especialización. Ha impartido cursos y diplomados en áreas como Asociaciones Público-Privadas (APP), Obras por Impuestos (OxI), Invierte.pe, sistema tributario peruano, evaluación privada de proyectos agroindustriales, finanzas, gerencia de agronegocios y desarrollo sostenible. También ha participado como profesor en programas de maestría enfocados en administración de agronegocios y sostenibilidad.
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Entre sus publicaciones recientes destacan títulos como Elasticidad de la demanda y oferta en productos agrícolas del Perú (junio de 2025), La importancia de impulsar el desarrollo de políticas agropecuarias en el Perú y Latinoamérica (diciembre de 2024) y Financiamiento agropecuario para los pequeños agricultores del Perú (septiembre de 2024).
En años previos, ha abordado temas como infraestructura de riego, inversión pública en agricultura, cambio climático, fenómeno de El Niño y crisis alimentaria.
Políticas agropecuarias
Durante los últimos años, Vinelli ha sostenido una presencia constante como analista y articulista especializado en economía agrícola, infraestructura y financiamiento rural.
Su enfoque revela una orientación hacia el fortalecimiento de la competitividad del sector agrícola a través de la inversión, modernización y la promoción de herramientas como las APP, Obras por Impuestos e Invierte.pe. Este conocimiento resulta relevante para la articulación entre el Estado y la inversión privada, aspecto clave en los procesos de transición gubernamental.
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En sus análisis recientes, Vinelli ha planteado la necesidad de impulsar políticas para el financiamiento de pequeños agricultores y la implementación de carteras de inversión público-privadas. Además, ha resaltado oportunidades para la sostenibilidad económica en proyectos como el cáñamo industrial y las finanzas verdes.
Un perfil técnico
La elección de Marco Vinelli para liderar el equipo de transición de Keiko Fujimori responde a la búsqueda de un perfil técnico y especializado, alejado del protagonismo político tradicional. Su experiencia se ha desarrollado principalmente en el ámbito empresarial y académico, con énfasis en gestión pública, evaluación de inversiones, planificación estratégica y desarrollo agroindustrial.
El vínculo de Vinelli con la agroexportación y su capacidad para integrar mecanismos de colaboración entre el sector público y el privado lo ubican como un actor clave en la etapa de transición.
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Su trayectoria combina la gestión de empresas, la docencia universitaria y la producción de análisis económico, elementos que marcan la apuesta de Fujimori por un equipo con conocimiento profundo de uno de los sectores más dinámicos de la economía peruana.
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