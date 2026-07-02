Empleo juvenil en 2026: la mayoría de los jóvenes trabaja en la informalidad y el desempleo sigue alto

El primer trimestre de 2026 mostró un aumento del 1,3% en el empleo nacional. Sin embargo, los jóvenes de 14 a 24 años continuaron afrontando obstáculos notables para acceder a trabajos formales y de calidad. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), este grupo etario concentró una de las brechas más amplias del mercado laboral, con alrededor de 272.000 jóvenes desempleados y la mayoría de quienes sí accedieron a un puesto laboral lo hizo en condiciones informales.
La tasa de desempleo juvenil alcanzó el 9,6%, cifra que prácticamente duplica la tasa general, situada en 5,1%. El informe oficial precisó que, pese a la recuperación general de la actividad económica y el incremento de la demanda de trabajo, los jóvenes enfrentaron mayores dificultades para integrarse al mercado formal.
PUBLICIDAD
El desempleo juvenil duplicó la media nacional
Las cifras absolutas ofrecidas por el INEI revelaron que durante el primer trimestre de 2026, unas 272.000 personas jóvenes permanecieron desempleadas. Esta situación no solo refleja una problemática cuantitativa, sino que pone en evidencia barreras estructurales que dificultan la inclusión laboral de quienes buscan su primer empleo.
Los testimonios de los propios jóvenes permiten dimensionar el problema. Abigail, de 19 años, relató que no logra acceder a un empleo formal, mientras Alan, de 21, detalló que los requisitos de experiencia lo excluyen de la mayoría de las oportunidades. “Sobre todo pues experiencia, tener experiencia”, resumió Alan sobre el principal obstáculo que enfrenta. Otra joven describió que los anuncios laborales suelen exigir experiencia previa, incluso para puestos iniciales, complicando así la transición entre la etapa educativa y la inserción laboral.
PUBLICIDAD
La informalidad afecta a ocho de cada diez jóvenes ocupados
El acceso al empleo no garantiza estabilidad ni derechos laborales para la juventud. El informe del INEI indicó que el 84,8% de los jóvenes con trabajo lo hacía en condiciones de informalidad. Esta proporción supera el 80% reportado en otros estudios recientes, consolidando la informalidad como la vía dominante de inserción laboral juvenil.
La informalidad implica desempeñar tareas fuera de los marcos legales y sin acceso a beneficios como seguro de salud o aportes a la seguridad social. El hecho de que la mayoría de los jóvenes ocupados se encuentre en esta situación refleja una dificultad estructural del mercado de trabajo, donde la calidad del empleo disponible para los jóvenes resulta insuficiente.
PUBLICIDAD
Brecha de género en el desempleo y respuesta institucional
El reporte del INEI también identificó diferencias de género en el acceso al empleo. La tasa de desempleo femenino se ubicó en 5,9%, por encima del 4,4% reportado entre los varones. Este diferencial evidencia que las mujeres jóvenes enfrentan obstáculos adicionales para ingresar y mantenerse en el mercado laboral.
Frente a este contexto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo informó que desarrolla convocatorias laborales y programas de capacitación en diferentes regiones del país, dirigidos especialmente a la población joven. Entre las vacantes ofrecidas figuran puestos como prevencionista de pérdidas, agente de seguridad, operador comercial y operador de limpieza, que buscan absorber parte del desempleo juvenil.
PUBLICIDAD
Programas de capacitación y orientación laboral
El Ministerio de Trabajo también comunicó la disponibilidad de programas de capacitación y orientación profesional. Estas iniciativas incluyen talleres para la elaboración de currículum, preparación para entrevistas y acceso a plataformas virtuales que funcionan de manera continua, los siete días de la semana, con el objetivo de facilitar la transición de los jóvenes hacia empleos formales y adecuados.
Las plataformas digitales permiten a los jóvenes acceder a información sobre ofertas laborales, recursos para mejorar su empleabilidad y orientación personalizada. Esta estrategia busca revertir la tendencia hacia la informalidad y mejorar la calidad del empleo juvenil, aunque la magnitud del desafío exige una respuesta coordinada y sostenida entre distintos sectores.
PUBLICIDAD
El desafío estructural de la inserción laboral juvenil
El panorama descrito por el INEI confirma que la inserción laboral de los jóvenes sigue presentando desafíos vinculados tanto al acceso como a la calidad de los empleos disponibles. La combinación de altas tasas de desempleo, predominio de la informalidad y brechas de género dibuja un escenario donde las políticas públicas deben reforzar los mecanismos de acompañamiento y formación.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo señaló que continuará impulsando estrategias focalizadas para reducir el desempleo juvenil, ampliar la cobertura de capacitación y promover la formalización. La evolución de estos indicadores en los próximos trimestres permitirá evaluar el impacto de las medidas adoptadas y el avance hacia una mayor equidad en el mercado laboral.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Metro de Lima exigirá una nueva tarjeta desde el miércoles 8 de julio: todo lo que debes saber
Solo este medio de pago permitirá entrar y salir de las cinco paradas habilitadas de la Línea 2, por lo que los pasajeros deberán comprarlo antes para evitar problemas en sus viajes diarios
Stephanie Cayo defiende la participación de Abril Zignago, hija de Gian Marco, en el concierto de Ricardo Arjona
La intervención de la hija de Gian Marco junto a Ricardo Arjona en Lima no pasó desapercibida e impulsó mensajes de respaldo y cuestionamientos en el entorno artístico y el público
Pamela López desmiente a Christian Cueva y asegura que no le pagó deuda a su madre: “Jamás le has pagado un sol”
La trujillana dejó en claro que su madre no ha recibido nada del dinero que alguna vez le entregó a su exyerno
Aumentos salariales confirmados: Gobierno y sindicatos firmaron convenio colectivo para 2027
Finalmente, tras meses de negociación colectiva, los estatales acordaron los aumentos remunerativos finales para cada régimen del Estado. Pero no todos han quedado conformes
Keiko Fujimori busca acelerar la transferencia de mando y define prioridades para los primeros cien días
La virtual jefa de Estado coordina la integración de equipos técnicos, prepara acciones urgentes frente a las lluvias previstas y refuerza el compromiso de reconciliación política, a la espera de la confirmación del resultado electoral
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD