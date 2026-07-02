Empleo juvenil en 2026: la mayoría de los jóvenes trabaja en la informalidad y el desempleo sigue alto

Este reportaje aborda la situación laboral juvenil en Perú. Muestra un muro con anuncios de empleo clasificados, personas transitando por una zona pública y una mujer hablando. En pantalla se lee que siete de cada diez jóvenes trabajan en la informalidad. También se observan jóvenes interactuando con dispositivos tecnológicos como un robot y laptops. El video cubre la realidad del empleo informal entre la población joven del país.

El primer trimestre de 2026 mostró un aumento del 1,3% en el empleo nacional. Sin embargo, los jóvenes de 14 a 24 años continuaron afrontando obstáculos notables para acceder a trabajos formales y de calidad. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), este grupo etario concentró una de las brechas más amplias del mercado laboral, con alrededor de 272.000 jóvenes desempleados y la mayoría de quienes sí accedieron a un puesto laboral lo hizo en condiciones informales.

La tasa de desempleo juvenil alcanzó el 9,6%, cifra que prácticamente duplica la tasa general, situada en 5,1%. El informe oficial precisó que, pese a la recuperación general de la actividad económica y el incremento de la demanda de trabajo, los jóvenes enfrentaron mayores dificultades para integrarse al mercado formal.

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La informalidad laboral juvenil se presenta en una concurrida calle latinoamericana, con jóvenes dedicados a la venta ambulante y la limpieza de vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desempleo juvenil duplicó la media nacional

Las cifras absolutas ofrecidas por el INEI revelaron que durante el primer trimestre de 2026, unas 272.000 personas jóvenes permanecieron desempleadas. Esta situación no solo refleja una problemática cuantitativa, sino que pone en evidencia barreras estructurales que dificultan la inclusión laboral de quienes buscan su primer empleo.

Los testimonios de los propios jóvenes permiten dimensionar el problema. Abigail, de 19 años, relató que no logra acceder a un empleo formal, mientras Alan, de 21, detalló que los requisitos de experiencia lo excluyen de la mayoría de las oportunidades. “Sobre todo pues experiencia, tener experiencia”, resumió Alan sobre el principal obstáculo que enfrenta. Otra joven describió que los anuncios laborales suelen exigir experiencia previa, incluso para puestos iniciales, complicando así la transición entre la etapa educativa y la inserción laboral.

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Varias manos jóvenes trabajan en tareas informales que incluyen el manejo de dinero, la escritura y la organización de productos en cajas de cartón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La informalidad afecta a ocho de cada diez jóvenes ocupados

El acceso al empleo no garantiza estabilidad ni derechos laborales para la juventud. El informe del INEI indicó que el 84,8% de los jóvenes con trabajo lo hacía en condiciones de informalidad. Esta proporción supera el 80% reportado en otros estudios recientes, consolidando la informalidad como la vía dominante de inserción laboral juvenil.

La informalidad implica desempeñar tareas fuera de los marcos legales y sin acceso a beneficios como seguro de salud o aportes a la seguridad social. El hecho de que la mayoría de los jóvenes ocupados se encuentre en esta situación refleja una dificultad estructural del mercado de trabajo, donde la calidad del empleo disponible para los jóvenes resulta insuficiente.

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Una trabajadora administrativa ofrece orientación laboral a dos jóvenes en una oficina del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, con el escudo nacional y la bandera visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brecha de género en el desempleo y respuesta institucional

El reporte del INEI también identificó diferencias de género en el acceso al empleo. La tasa de desempleo femenino se ubicó en 5,9%, por encima del 4,4% reportado entre los varones. Este diferencial evidencia que las mujeres jóvenes enfrentan obstáculos adicionales para ingresar y mantenerse en el mercado laboral.

Frente a este contexto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo informó que desarrolla convocatorias laborales y programas de capacitación en diferentes regiones del país, dirigidos especialmente a la población joven. Entre las vacantes ofrecidas figuran puestos como prevencionista de pérdidas, agente de seguridad, operador comercial y operador de limpieza, que buscan absorber parte del desempleo juvenil.

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La encuesta del INEI se tomo con motivo de los cambios sociales y económicos del Perú. Ahora hay más desempleados que el año pasado. - Crédito MTPE

Programas de capacitación y orientación laboral

El Ministerio de Trabajo también comunicó la disponibilidad de programas de capacitación y orientación profesional. Estas iniciativas incluyen talleres para la elaboración de currículum, preparación para entrevistas y acceso a plataformas virtuales que funcionan de manera continua, los siete días de la semana, con el objetivo de facilitar la transición de los jóvenes hacia empleos formales y adecuados.

Las plataformas digitales permiten a los jóvenes acceder a información sobre ofertas laborales, recursos para mejorar su empleabilidad y orientación personalizada. Esta estrategia busca revertir la tendencia hacia la informalidad y mejorar la calidad del empleo juvenil, aunque la magnitud del desafío exige una respuesta coordinada y sostenida entre distintos sectores.

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MTPE

El desafío estructural de la inserción laboral juvenil

El panorama descrito por el INEI confirma que la inserción laboral de los jóvenes sigue presentando desafíos vinculados tanto al acceso como a la calidad de los empleos disponibles. La combinación de altas tasas de desempleo, predominio de la informalidad y brechas de género dibuja un escenario donde las políticas públicas deben reforzar los mecanismos de acompañamiento y formación.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo señaló que continuará impulsando estrategias focalizadas para reducir el desempleo juvenil, ampliar la cobertura de capacitación y promover la formalización. La evolución de estos indicadores en los próximos trimestres permitirá evaluar el impacto de las medidas adoptadas y el avance hacia una mayor equidad en el mercado laboral.

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