Senamhi advierte un 62 % de probabilidad de un Niño Costero fuerte: fenómeno se intensificaría en los próximos días

El escenario climático para los próximos meses genera preocupación. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que existe un 99 % de probabilidad de que el fenómeno El Niño Costero se mantenga hasta el verano de 2027, mientras aumenta la posibilidad de que alcance una intensidad fuerte durante ese periodo.

La directora de Meteorología del Senamhi, Grinia Ávalos, explicó en Canal N que las condiciones actuales del océano muestran un calentamiento persistente tanto en la superficie como en niveles más profundos del mar, situación que favorecerá la continuidad del fenómeno y sus efectos sobre el territorio nacional.

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Además, la especialista señaló que, al sumar la probabilidad de un Niño Costero fuerte con la de un eventual Niño Extraordinario, existe un 62 % de posibilidades de que el país afronte un Niño Costero de fuerte intensidad entre noviembre de 2026 y febrero de 2027, un escenario que incluso podría coincidir con el desarrollo de un Niño Global.

Fenómenos climáticos de El Niño y El Niño Global sacudirán territorio nacional, según proyecciones del gobierno peruano.

Niño Costero pasaría de moderado a fuerte en los próximos días

Actualmente, el Niño Costero presenta una intensidad moderada; sin embargo, esta condición cambiará en los próximos días. Según el pronóstico del ENFEN, el fenómeno ingresará a una fase fuerte debido a que el océano ya acumula un importante exceso de calor.

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“En este momento es moderado y a partir de la siguiente semana, según el pronóstico del ENFEN, ya entra una fase fuerte“, explicó Grinia Ávalos. Añadió que durante julio y agosto llegarán nuevas ondas Kelvin, aunque de menor intensidad que las anteriores. No obstante, “el mar ya está caliente y eso va a incidir en el mantenimiento de esas anomalías”.

La meteoróloga indicó que esta situación mantendrá las temperaturas del mar y del ambiente por encima de sus valores habituales. “Las temperaturas van a estar todavía cuatro o cinco grados por encima de lo normal“, afirmó.

-FOTODELDIA- LIM02. PIURA (PERÚ), 14/03/2017.- Un poblador trata de cruzar una calle inundada hoy, martes 14 de marzo del 2017, por las lluvias torrenciales caídas sobre el sector de El Indio, en la provincia de Castilla, de la región de Piura en la costa norte de Perú. Varios ministros de Estado visitan hoy la región Piura, al norte de Perú, para hacer una evaluación de los daños y necesidades de la población, tras las inundaciones y deslizamientos de lodo por las intensas lluvias provocadas por un fenómeno del Niño costero. EFE/Elías Agustín

Ese incremento favorecerá la formación de lluvias más intensas en la costa norte durante la temporada húmeda y elevará las temperaturas del aire en varias ciudades. En Piura, por ejemplo, se proyectan máximas de entre 34 y 35 grados Celsius durante el verano de 2027.

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Ávalos también advirtió que el escenario podría complicarse si coincide con el desarrollo de un Niño Global en el Pacífico Central. Según reportes de la NOAA citados por la especialista, existe un 63 % de probabilidad de que ese fenómeno alcance una intensidad muy fuerte entre noviembre de 2026 y febrero de 2027, generando lluvias intensas en el norte peruano y condiciones de sequía en parte del sur del país.

Vincula la mayor frecuencia del Niño Costero con el cambio climático

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es la frecuencia con la que estos eventos vienen repitiéndose. Ávalos recordó que después del Niño de 2015-2016 llegó rápidamente el Niño Costero de 2017, seguido por el episodio asociado al ciclón Yaku en 2023, y ahora el país vuelve a enfrentar un escenario similar en menos de tres años.

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Alerta por El Niño Costero continúa en Perú con riesgo de lluvias intensas en la costa norte. (Foto: Agencia Andina)

“No ha pasado ni tres años y nuevamente estamos yendo hacia un Niño, posiblemente uno de los más fuertes”, sostuvo.

Para la directora de Meteorología, una explicación probable es la influencia del cambio climático sobre el comportamiento natural del océano. Si bien El Niño forma parte de la variabilidad climática del Pacífico tropical, existe cada vez mayor evidencia de que el calentamiento global está modificando esos ciclos y favoreciendo episodios más frecuentes e intensos.

La especialista recordó que el otoño de 2023 fue uno de los más cálidos registrados en el país tras el impacto del ciclón Yaku, una situación que, según indicó, presenta similitudes con las condiciones observadas durante este año.

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ENFEN advierte posible intensificación de El Niño Costero entre mayo y julio. (Foto: Agencia Andina)

Calentamiento del mar pone en riesgo la actividad pesquera

El calentamiento no solo se observa en la superficie del océano. Las mediciones muestran anomalías térmicas de hasta cinco y seis grados por encima de lo normal a 45, 75 y 105 metros de profundidad, evidencia de una gran masa de agua cálida frente a la costa peruana.

Según Ávalos, este escenario tiene consecuencias directas para la actividad pesquera, especialmente para la anchoveta, especie que requiere aguas frías para desarrollarse.

"Lo primero que debe hacer el Estado, es dejar de poner trabas, de perseguir a la industria pesquera y a la flota artesanal", señaló exministro de Producción, Alfonso Miranda Eyzaguirre. | Andina

“Esa condición de un calentamiento que no solamente es superficial, sino además subsuperficial, genera ya impactos en la industria pesquera“, explicó.

La especialista indicó que el recurso tiende a desplazarse hacia zonas más frías o a profundizarse, dificultando su captura. Por ello, recordó que las autoridades pesqueras ya han dispuesto vedas para proteger la biomasa mientras persistan las actuales condiciones oceánicas.

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El comportamiento del mar durante los próximos meses será determinante para confirmar la evolución del fenómeno, aunque las proyecciones actuales apuntan a que el Perú deberá prepararse para un verano marcado por temperaturas elevadas, lluvias intensas en el norte y efectos sobre sectores sensibles como la pesca y la agricultura.