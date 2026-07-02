Dónde ver España vs Austria HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Dónde ver España vs Austria por el Mundial 2026.

El SoFi Stadium de Los Ángeles será testigo de un enfrentamiento crucial entre España y Austria hoy, jueves 2 de julio, donde solo uno podrá asegurar su lugar en los octavos de final del Mundial. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llega a esta cita con el respaldo de haber terminado como líder del Grupo H y con siete puntos en su haber, mostrando un progreso sostenido a lo largo de la fase de grupos.

El talento de figuras como Pedri y Lamine Yamal que han sido determinantes para consolidar el poderío ofensivo y el control del juego español. La capacidad de La Roja para imponer su ritmo y manejar los partidos la posiciona como favorita en el duelo ante los australianos.

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Dónde ver España vs Australia por dieciseisavos del Mundial 2026

La transmisión del esperado duelo entre España y Austria en el Mundial 2026 está asegurada para los aficionados de Perú y Sudamérica a través de diversas plataformas. DirecTV ofrecerá la cobertura televisiva en vivo, con comentarios especializados que permitirán seguir cada detalle del encuentro desde la comodidad del hogar.

Quienes opten por ver el partido desde dispositivos móviles, tabletas o computadoras podrán hacerlo mediante DGO o Paramount+, servicios de streaming que transmitirán el enfrentamiento en directo. Estas alternativas digitales facilitan el acceso al evento deportivo, adaptándose a las rutinas y necesidades de los usuarios en distintos escenarios.

Para quienes buscan información complementaria y análisis en tiempo real, Infobae brindará una cobertura especial. El portal publicará previas, declaraciones de los jugadores y técnicos, y un seguimiento minuto a minuto, asegurando a los aficionados una experiencia informativa completa mientras transcurre el partido. Así, la audiencia cuenta con múltiples vías para no perderse ninguna incidencia de este decisivo cruce del Mundial.

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España se medirá con Austria por el Mundial 2026. (ESPN)

Horario de España vs Austria por dieciseisavos del Mundial 2026

El enfrentamiento entre España y Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tendrá lugar hoy, jueves 2 de julio, en el SoFi Stadium, situado en Inglewood, dentro del área metropolitana de Los Ángeles, California. Este moderno recinto, con capacidad para 70 mil espectadores, será el escenario de un partido que podría definir el destino de ambas selecciones en la competencia.

La organización dispuso diferentes horarios de inicio para los países sudamericanos, facilitando que los aficionados puedan seguir el encuentro según su zona horaria. En Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 14:00 horas; en Chile, Bolivia y Venezuela, la acción arrancará a las 15:00 horas; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay, el pitazo inicial será a las 16:00 horas.

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A qué hora juega España vs Austria por Mundial 2026.

¿Cómo llegan España y Austria al choque?

La previa del duelo entre España y Austria en el Mundial 2026 estuvo marcada por expectativas elevadas para el conjunto español, que llegó al torneo con reputación de fútbol vistoso y ofensivo. Sin embargo, la lesión de Lamine Yamal al final de la temporada de LaLiga encendió alertas y condicionó parte del rendimiento del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

Durante la fase de grupos, ‘La Roja’ no logró desplegar todo su potencial colectivo y debió apoyarse en el talento individual para resolver los momentos más complejos. A pesar de estas dificultades, el equipo consiguió terminar en el primer puesto de su grupo, lo que le permite encarar los dieciseisavos con la presión de avanzar y cumplir con las expectativas de favorito. No llegar a los octavos de final sería visto como un fracaso para una selección que cargó con el cartel de candidata desde antes de iniciar el torneo.

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Mundial 2026 - España 1 - Uruguay 0 - ES

Por el lado de Austria, la realidad es distinta. El conjunto europeo arrancó el campeonato con expectativas limitadas y logró un hito al clasificarse a la siguiente ronda por primera vez en 44 años, desde el Mundial de España 1982. El trayecto estuvo cargado de emociones, especialmente en la última fecha, cuando Argelia tomó ventaja 3-2 en el tiempo añadido y Sasa Kalajdzic consiguió el empate con un cabezazo en el minuto 96.