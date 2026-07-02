Ariel Bracamonte regresa al Perú y anuncia un pódcast sobre el homicidio de Myriam Fefer: “¿Quién mató a mi madre?: El caso Fefer”

Ariel Bracamonte anunció su regreso al Perú a través de un video en redes sociales, donde adelantó el lanzamiento de un pódcast que revisitará el caso que marcó su vida y la de su familia. IG

Ariel Bracamonte, conocido por su vínculo con uno de los casos policiales más mediáticos del Perú, anunció su regreso al país para lanzar un pódcast sobre el asesinato de su madre, Myriam Fefer. El proyecto, titulado “¿Quién mató a mi madre?: El caso Fefer”, promete abrir nuevas perspectivas sobre el crimen que conmocionó a la sociedad peruana hace casi dos décadas.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Ariel comunicó a sus seguidores que su retorno a Lima tiene un objetivo claro: volver a los expedientes, los testigos y las preguntas que quedaron pendientes tras el proceso judicial. “Durante meses he estado escribiendo, investigando y trabajando en este pódcast. Pero hay parte de esta historia que no puedo contar desde aquí. El día finalmente ha llegado. Esta noche regreso al Perú”, expresó Ariel, generando expectativas sobre los nuevos detalles que podría aportar sobre el caso.

PUBLICIDAD

En la descripción del video, Ariel reforzó su mensaje: “El día finalmente llegó. Esta noche regreso al Perú para volver a los expedientes, a los testigos y a las preguntas que dejé atrás. Veinte años después, regreso al caso”.

El lanzamiento del tráiler está previsto para el 21 de julio, según adelantó en sus redes sociales, acompañado de etiquetas como #ElCasoFefer, #QuienMatoAMiMadre y #PodcastEnEspañol.

Caso Fefer

El caso Fefer comenzó en agosto de 2006, cuando la empresaria Myriam Fefer fue hallada sin vida en su domicilio del distrito de San Isidro. El crimen no solo sacudió a la opinión pública, sino que también desencadenó una extensa investigación que puso en el centro a sus hijos, Eva y Ariel Bracamonte. La cobertura mediática se centró en las circunstancias del homicidio y la dinámica familiar, alimentando durante años teorías y especulaciones.

PUBLICIDAD

Tras más de ocho años de investigación y un proceso judicial lleno de giros inesperados, la justicia determinó en un primer momento la culpabilidad de Eva Bracamonte por el asesinato de su madre. Este veredicto, ampliamente difundido en la prensa, provocó reacciones encontradas y marcó un antes y un después en la vida de los protagonistas. Sin embargo, en mayo de 2017, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la absolución de Eva del delito de parricidio, liberándola de la condena y reabriendo el debate sobre lo que realmente ocurrió aquella mañana en San Isidro.

La sentencia final no borró las huellas que dejó el proceso. Tanto Eva como Ariel Bracamonte han cargado con las consecuencias públicas y personales del caso, que transformó radicalmente sus vidas. Si bien Eva recuperó su libertad, el proceso judicial y el tiempo en prisión dejaron marcas profundas. Ariel, aunque no fue hallado culpable, también vio alterada su existencia y optó por construir un nuevo inicio fuera del país.

PUBLICIDAD

Los hermanos Bracamonte enfrentaron la justicia tras el asesinato de su madre. Foto: Composición Infobae Perú

¿Qué pasó con Ariel Bracamonte tras enfrentar la justicia?

Después de la absolución de su hermana, Ariel Bracamonte se trasladó a Estados Unidos, donde buscó alejarse de la exposición mediática, aunque enfrentó nuevos desafíos legales relacionados con una relación personal. En 2013, tras mudarse, se casó con Lloyd Villarubia y, posteriormente, atravesó un episodio judicial en el sistema estadounidense, que marcó otra etapa difícil en su vida.

No obstante, en los últimos años, Ariel se reinventó lejos del Perú. Radicado en Denver, Colorado, junto a su pareja Ryan James, desarroló una carrera en el ámbito de la nutrición y el entrenamiento personal. A través de Strong Lift Nutrition, la empresa que dirige con su compañero, promueve el bienestar y la vida saludable, compartiendo rutinas y consejos en plataformas digitales.

PUBLICIDAD

El anuncio del pódcast “¿Quién mató a mi madre?: El caso Fefer” representa no solo un regreso físico al Perú, sino también un retorno simbólico a las preguntas sin resolver y a los expedientes que marcaron su juventud. Ariel anticipa que abordará la investigación desde su propia perspectiva, revisitando testimonios, pruebas y las dudas que aún persisten en torno al crimen.

El pódcast “¿Quién mató a mi madre?: El caso Fefer” abordará el emblemático crimen de 2006 y las interrogantes que aún persisten veinte años después del asesinato de Myriam Fefer en San Isidro. IG