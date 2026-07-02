Perú

Hardwell vuelve a Perú: lugar, fecha, entradas y más del show del DJ

El DJ nombrados dos veces número 1 en el mundo, se alista para llegar a nuestro país con un electrizante show. Conoce todos los detalles

Guardar
Google icon
Póster de concierto con foto de Hardwell. Texto: Hardwell, 13.11.26, Costa 21, Lima, Perú, South America World Tour 2026, Mike Williams. Varios logos
El DJ Hardwell anuncia su South America World Tour 2026 con un concierto en Lima, Perú, el 13 de noviembre de 2026 en Costa 21.

La música electrónica prepara una noche única en Lima. El próximo viernes 13 de noviembre, Hardwell, referente global del EDM, regresa a la capital peruana en uno de los mejores momentos de su carrera. El artista neerlandés, dos veces elegido como el mejor DJ del mundo por DJ Mag y fundador de Revealed Recordings, presenta una propuesta renovada que fusiona big room, techno y hard dance, con éxitos recientes como “LOW” y un repertorio que incluye himnos como “Spaceman”, “Apollo” y “Never Say Goodbye”.

El regreso de Hardwell a Perú tiene un significado especial para los fanáticos. En 2024, fue el encargado de cerrar ULTRA Perú tras ocho años de ausencia, protagonizando uno de los sets más recordados del festival. Dos años después, el DJ volverá a compartir escenario con el público limeño, consolidando una conexión única con sus seguidores.

PUBLICIDAD

El evento contará con la participación de Mike Williams, figura destacada del progressive house, reconocido por temas como “Feel Good” y “Lullaby”, y con experiencia en escenarios como Tomorrowland y Ultra Music Festival. La producción estará a cargo de Vastion Group y Masterlive, quienes apuestan por llevar a Perú producciones de gran formato y experiencias internacionales.

Afiche de concierto con un retrato de Hardwell. Incluye texto con el nombre del artista, fecha, lugar, país, gira y artistas invitados
El DJ Hardwell en el afiche oficial de su concierto en Lima, Perú, el 26 de noviembre de 2026, parte de su gira sudamericana.

Preventa de entradas

Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket. La preventa exclusiva para clientes Interbank iniciará el jueves 2 de julio a las 10:00 a. m., con un 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank, hasta el viernes 3 de julio o hasta agotar stock. La venta general comenzará el sábado 4 de julio a las 10:00 a. m.

PUBLICIDAD

Precios de preventa:

  • ULTRA VIP: S/ 252
  • GENERAL ALL DAY: S/ 157

Precios full:

  • ULTRA VIP: S/ 291
  • GENERAL ALL DAY: S/ 179
Tabla con columnas Sectores, Preventa Interbank, Regular, Conadis. Filas Ultra VIP y General All Day con precios en soles y fechas de validez
La tabla detalla los precios de las entradas para el concierto de Hardwell en Perú, con valores distintos para los sectores y tipos de venta.

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

El proceso para adquirir entradas es 100% digital y sencillo:

  1. Ingresar al sitio oficial: www.teleticket.com.pe.
  2. Crear una cuenta personal, completando los datos requeridos y validando el correo electrónico mediante el enlace que la plataforma envía.
  3. Confirmar el registro accediendo al enlace recibido por correo.
  4. Buscar el evento de Hardwell utilizando el buscador y seleccionar el banner correspondiente.
  5. Acceder a la cola virtual, que asigna turnos por orden de llegada. No actualizar la página para conservar la posición en la fila.
  6. Elegir la zona y el precio preferido cuando llegue el turno, seleccionar “reservar asiento” y continuar con la compra.
  7. Completar el pago, incluyendo el beneficio de preventa si corresponde con tarjetas Interbank.
  8. Al finalizar la operación, la confirmación y las entradas estarán disponibles en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta de Teleticket.
Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial

Temas Relacionados

HardwellTeleticketDJperu-entretenimiento

Más Noticias

Resultados de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

Sporting Cristal se enfrentará Bentín Tacna Heroica, mientras que Sport Boys chocará con Comerciantes FC. Conoce cómo le va a tu club favorito en esta fase eliminatoria

Resultados de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

Precio de pasajes del transporte terrestre siguen subiendo, a pesar de caída del combustible

Los nuevos datos de la inflación muestran que van dos meses con disminuciones del precio de combustibles, pero el pasaje terrestre se sigue encareciendo, aunque a menor velocidad

Precio de pasajes del transporte terrestre siguen subiendo, a pesar de caída del combustible

Fiestas Patrias: el lunes 27 de julio será día no laborable, ¿para quiénes y qué más dice la norma en El Peruano?

La medida, oficializada semanas atrás mediante el Decreto Supremo N° 075-2026-PCM y difundida por la Presidencia del Consejo de Ministros, habilita un descanso sujeto a recuperación de horas dentro de los diez días posteriores

Fiestas Patrias: el lunes 27 de julio será día no laborable, ¿para quiénes y qué más dice la norma en El Peruano?

Perú se estanca en el Ranking Mundial de Competitividad 2026: mantiene el puesto 60, pero reduce su puntaje

Pese a mantener una destacada resiliencia macroeconómica, los graves rezagos en eficiencia gubernamental y la falta de infraestructura continúan mermando el atractivo del país a nivel global

Perú se estanca en el Ranking Mundial de Competitividad 2026: mantiene el puesto 60, pero reduce su puntaje

Conor McGregor vs Max Holloway 2: ¿Cuándo es la pelea que marcará el regreso de ‘The Notorious’ en la UFC 329?

El irlandés volverá al octágono tras cinco años sin competir, en un enfrentamiento lleno de nostalgia frente al estadounidense. Aquí los detalles principales de este evento histórico

Conor McGregor vs Max Holloway 2: ¿Cuándo es la pelea que marcará el regreso de ‘The Notorious’ en la UFC 329?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

JEE decide no abrir procedimiento sancionador contra Pedro Castillo por publicar encuesta en silencio electoral

JEE decide no abrir procedimiento sancionador contra Pedro Castillo por publicar encuesta en silencio electoral

JNE anuncia proclamación de Keiko Fujimori como presidenta del Perú este viernes

Juntos por el Perú promoverá la liberación de Pedro Castillo desde el Congreso, según diputada electa

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición gubernamental en Perú

Marco Vinelli: ¿Quién es el jefe del equipo de transición del futuro gobierno de Keiko Fujimori?

ENTRETENIMIENTO

Ariel Bracamonte regresa al Perú y anuncia un pódcast sobre el homicidio de Myriam Fefer: “¿Quién mató a mi madre?: El caso Fefer”

Ariel Bracamonte regresa al Perú y anuncia un pódcast sobre el homicidio de Myriam Fefer: “¿Quién mató a mi madre?: El caso Fefer”

Patricio Parodi y Said Palao regresan a ‘Esto es Guerra’: ¿Cuánto rating alcanzó el reality con su retorno?

Gian Marco cantó en la embajada de Estados Unidos en Perú por el 250 aniversario de independencia

‘Cariño Malo’ presenta una nueva forma de vivir el teatro: una mirada queer al melodrama y la música criolla en La Plaza

Pamela López desmiente a Don Valentín por asegurar que agredió a Paul Michael en ‘La Granja VIP’: “Jamás pasó”

DEPORTES

¿Cuándo empieza el Torneo Clausura?: partidos de la fecha 1 de la Liga 1 2026

¿Cuándo empieza el Torneo Clausura?: partidos de la fecha 1 de la Liga 1 2026

Resultados de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

Conor McGregor vs Max Holloway 2: ¿Cuándo es la pelea que marcará el regreso de ‘The Notorious’ en la UFC 329?

“No puede saltar”: la inesperada revelación sobre Aixa Vigil que podría excluirla de la Copa Sudamericana 2026 con Perú

A qué hora juega España vs Austria HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026