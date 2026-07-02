Hardwell vuelve a Perú: lugar, fecha, entradas y más del show del DJ

La música electrónica prepara una noche única en Lima. El próximo viernes 13 de noviembre, Hardwell, referente global del EDM, regresa a la capital peruana en uno de los mejores momentos de su carrera. El artista neerlandés, dos veces elegido como el mejor DJ del mundo por DJ Mag y fundador de Revealed Recordings, presenta una propuesta renovada que fusiona big room, techno y hard dance, con éxitos recientes como “LOW” y un repertorio que incluye himnos como “Spaceman”, “Apollo” y “Never Say Goodbye”.
El regreso de Hardwell a Perú tiene un significado especial para los fanáticos. En 2024, fue el encargado de cerrar ULTRA Perú tras ocho años de ausencia, protagonizando uno de los sets más recordados del festival. Dos años después, el DJ volverá a compartir escenario con el público limeño, consolidando una conexión única con sus seguidores.
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El evento contará con la participación de Mike Williams, figura destacada del progressive house, reconocido por temas como “Feel Good” y “Lullaby”, y con experiencia en escenarios como Tomorrowland y Ultra Music Festival. La producción estará a cargo de Vastion Group y Masterlive, quienes apuestan por llevar a Perú producciones de gran formato y experiencias internacionales.
Preventa de entradas
Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket. La preventa exclusiva para clientes Interbank iniciará el jueves 2 de julio a las 10:00 a. m., con un 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank, hasta el viernes 3 de julio o hasta agotar stock. La venta general comenzará el sábado 4 de julio a las 10:00 a. m.
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Precios de preventa:
- ULTRA VIP: S/ 252
- GENERAL ALL DAY: S/ 157
Precios full:
- ULTRA VIP: S/ 291
- GENERAL ALL DAY: S/ 179
¿Cómo comprar entradas en Teleticket?
El proceso para adquirir entradas es 100% digital y sencillo:
- Ingresar al sitio oficial: www.teleticket.com.pe.
- Crear una cuenta personal, completando los datos requeridos y validando el correo electrónico mediante el enlace que la plataforma envía.
- Confirmar el registro accediendo al enlace recibido por correo.
- Buscar el evento de Hardwell utilizando el buscador y seleccionar el banner correspondiente.
- Acceder a la cola virtual, que asigna turnos por orden de llegada. No actualizar la página para conservar la posición en la fila.
- Elegir la zona y el precio preferido cuando llegue el turno, seleccionar “reservar asiento” y continuar con la compra.
- Completar el pago, incluyendo el beneficio de preventa si corresponde con tarjetas Interbank.
- Al finalizar la operación, la confirmación y las entradas estarán disponibles en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta de Teleticket.
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