Pedro García le dejó firme advertencia a Jean Deza tras reconocer cambio en su carrera: “Te voy a liquidar, no la cag...”

Jean Deza es confrontado por Pedro García si vuelve a los escándalos en el fútbol. YouTube

Las versiones sobre el posible regreso de Jean Deza a la Liga 1 cobraron fuerza en las últimas semanas, especialmente ante la intención de Sport Boys de reforzar su plantel para el Torneo Clausura 2026. Aunque el extremo de 33 años ha manifestado su deseo de volver al primer plano, hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre su incorporación al club ‘chalaco’.

El ‘Loco’ ha sido claro en sus aspiraciones: busca una nueva oportunidad para relanzar su carrera y, sobre todo, para dejar atrás las polémicas extradeportivas que frenaron su progreso, con la meta de regresar a la selección peruana.

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En el trasfondo de este debate aparece la voz del periodista deportivo Pedro García, quien no dudó en emitir una advertencia directa tras las recientes declaraciones del futbolista. “Yo no soy policía, sino periodista. Opino duro cuando me parece que toca opinar duro. Cuando he opinado duro, yo sé que te he ofendido. Yo sé que tú en cierto punto has estado empinchado conmigo, lo cual me parece perfecto”, expresó en el programa Pedro responde.

La advertencia del comunicador fue contundente en su mensaje: el periodista celebró la energía renovada que Deza asegura tener, pero fue enfático al señalar que cualquier recaída en conductas pasadas tendría consecuencias mediáticas inmediatas. “Te deseo que vuelvas al fútbol en Primera División. Te deseo que seas feliz. Si la felicidad de tu juego te lleva a un nivel muy bueno y te llegan a llamar a la selección, te voy a rogar que no la cag... Porque el primero que te va a cag... soy yo. No sé si seré el primero en hacerlo, pero te voy a liquidar. Si te convocan y sales de noche en un escenario sin polo, te voy a liquidar”, sentenció.

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Pedro García le dejó firme advertencia a Jean Deza tras reconocer cambio en su carrera.

Para Jean Deza, la oportunidad de regresar a la Liga 1 se presenta como una tabla de salvación, no solo profesional sino también personal. A sus 33 años, sabe que el tiempo apremia y que el margen de error se ha reducido al mínimo. García remató su mensaje señalando la importancia de administrar el futuro: “Ahorra, porque algo de ese maletín (de dinero) debes tener todavía. Si te convocan porque tienes talento y llegas a Videna, no se te ocurra cag...”.

Carlos Desio sobre posibilidad de incorporar a Jean Deza a Sport Boys

Por otro lado, el técnico de Sport Boys, Carlos Desio se pronunció sobre la posible llegada de Jean Deza y las implicancias de sumar al extremo a un plantel que aspira a dejar la zona baja del campeonato. “Yo necesito que los jugadores que estén conmigo estén comprometidos, no que sean jugadores que salgan (en los medios de prensa) por otra cosa que no sea por jugar bien en el club”, afirmó en el programa Sin TV Vamos!.

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El argentino reconoció que en el pasado intentó contar con el ‘Ratón’ en otros equipos, y que siempre valoró su calidad futbolística. Empero, mostró preocupación por el tiempo de inactividad que lleva. “Jean es un jugador que cuando yo lo analicé vi a alguien diferente, no sé cómo está hoy en la parte física, pero es un jugador que en su momento me había gustado. Hoy se quedó un poco más atrás porque no tiene ritmo de partido, no ha jugado mucho, entonces por ahí no sé lo que va a pasar”, precisó.

El 'Ratón' buscará su retorno a la Liga 1 y posteriormente a la 'bicolor'. Créditos: Tiktok / Playzonbet.

La principal reticencia del DT radica en los antecedentes extradeportivos de Jean Deza, los cuales, según sus palabras, han sido un obstáculo recurrente. “Talento tiene, es un jugador diferente, lo pedí en ADT y Binacional, después no se dieron las cosas porque tuvo problemas. Yo creo que el problema más grande que tiene son los problemas que tiene”, subrayó.

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Ante la consulta sobre la posibilidad real de fichar a Deza, Carlos Desio insistió en que la decisión pasará por el nivel de compromiso y la capacidad del jugador para evitar distracciones fuera del campo. También destacó la importancia de que los futbolistas cuiden su imagen pública, especialmente en un club con aspiraciones renovadas y bajo el escrutinio de la prensa y la hinchada.