JNE anuncia proclamación de Keiko Fujimori como presidenta del Perú este viernes

Conservative Keiko Fujimori waves to the media outside her home after she narrowly defeated leftist congressman Roberto Sanchez in the Peruvian presidential election, ahead of the official result announcement, in Lima, Peru, June 24, 2026. REUTERS/Angela Ponce

El Jurado Nacional de Elecciones anunció oficialmente el día en el que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, será proclamada como nueva presidenta electa del Perú en una ceremonia oficial. Según un comunicado oficial emitido por el JNE, la proclamación general de resultados de la segunda elección presidencial será, como se había estimado, el viernes 3 de julio.

El documento oficial también confirma que la sesión solemne del JNE será presidida por el jefe del organismo electoral, Roberto Burneo, y se realizará a las 12:00 horas en la sede del JNE en el distrito de Jesús María.

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¿Cómo se hará la proclamación final de resultados?

El ganador oficial de la segunda vuelta, al igual que pasó en las Elecciones Generales, se anuncia en una sesión solemne de proclamación de resultados del JNE, que deberá contar con la presencia de todos sus integrantes:

Roberto Rolando Burneo Bermejo : Presidente del JNE.

Gunther Hernán Gonzales Barrón: Miembro titular.

Marta Elizabeth Maisch Molina: Miembro titular.

Rubén Jaime Torres Cortés: Miembro titular.

Aarón Oyarce Yuzeli: Miembro titular.

Roberto Burneo fue elegido presidente del JNE para el periodo 2024-2028. Foto: JNE

Durante la sesión solemne, se indicará cuántos votos válidos recibió cada uno de los candidatos y sus respectivas fórmulas presidenciales. En este caso, con el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se conoce que al 100 % de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori recibió 9,223,396 votos (50.135 %), mientras que Roberto Sánchez obtuvo 9,173,755 (49.865 %).

Proclamación no podrá anularse

En días previos, el vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, ratificó que el viernes 3 de julio sería la fecha para la proclamación de los resultados oficiales.

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“Aproximadamente el 3 de julio el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones llevará a cabo el acto general de proclamación de resultados. (...)”, manifestó el funcionario en una conferencia de prensa.

Ante la consulta sobre la intención del candidato presidencial de Juntos por el Perú de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el vocero sostuvo que “cualquier ciudadano tiene el derechode recurrir y presentar peticiones ante las autoridades que la ley le permita”, aunque remarcó que el proceso electoral se rige por etapas que no se pueden reabrir una vez cerradas.

Peru's conservative Keiko Fujimori addresses the media at her party's Popular Force headquarters, after she narrowly defeated leftist congressman Roberto Sanchez in the Peruvian presidential election, ahead of the official result announcement, in Lima, Peru, June 24, 2026. REUTERS/Angela Ponce

En esa línea, el funcionario apuntó a la vigencia de los plazos y a la imposibilidad de retroceder en el cronograma tras los hitos finales. “Hay ciertos principios como la seguridad jurídica en nuestro país, donde los cronogramas electorales se cumplen tal como los hitos que han sido señalados. Una vez realizada ya la proclamación de resultados, entrega de credenciales e, inclusive, la declaración de conclusión del proceso, ya el proceso ha terminado y ya no se puede retrotraer esas etapas”, señaló.

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Keiko Fujimori asumirá la presidencia el 28 de julio de 2026, según lo establece el artículo 19 de la Ley Orgánica de Elecciones. Será la primera mujer electa presidenta del Perú y la primera en llegar al cargo después de cuatro intentos en el mismo proceso electoral. Sus vicepresidentes serán Luis Galarreta Velarde, excongresista y expresidente del Congreso en 2017, y Miguel Ángel Torres Morales, abogado y excongresista.