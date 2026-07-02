Perú

¿Desde cuándo puedo pagar mi multa por no votar? Esto es lo que debes saber

Las sanciones alcanzan a quienes no votaron sin dispensa, faltaron como miembros de mesa o rechazaron integrar una mesa de sufragio cuando fueron convocados

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Mano sosteniendo un DNI peruano frente a un monitor que muestra la página web del JNE para consulta de multas electorales, con campos de texto.
Una mano sostiene un DNI peruano frente a una pantalla de computadora que muestra la plataforma oficial del JNE para consultar multas electorales, destacando la accesibilidad y transparencia digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes no acudieron a votar en la primera o segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, o incumplieron con su deber como miembros de mesa, deben asumir las multas electorales establecidas por la normativa vigente. Si una persona incurrió en ambas faltas, las sanciones son acumulables y el monto total puede ser mayor.

Por el momento, el JNE no ha precisado desde cuándo estarán disponibles para el pago las multas de la segunda vuelta. Sin embargo, los ciudadanos ya pueden ingresar al sistema de consulta para verificar si mantienen multas pendientes de procesos electorales anteriores y revisar cuándo se incorporen las nuevas sanciones.

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Hacer esta verificación con anticipación ayuda a evitar contratiempos al iniciar trámites ante entidades públicas. La plataforma del JNE permite revisar el estado de las multas con solo el DNI y, cuando la multa figure habilitada, pagarla o solicitar una dispensa si corresponde.

Mano sostiene multa impresa. Billetes de 100 soles peruanos y tarjeta de débito sobre mesa, con urna ONPE y bandera peruana desenfocadas al fondo.
Una mano sostiene una multa electoral mientras billetes peruanos y una tarjeta de débito se ven sobre una mesa, con una urna de la ONPE desenfocada al fondo, simbolizando las consecuencias de no votar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes deben pagar las multas electorales?

Las multas electorales se aplican a ciudadanos que incumplieron obligaciones del proceso electoral.

Deben pagar la sanción quienes:

  • No acudieron a votar en la primera vuelta o segunda vuelta y no cuentan con una dispensa válida.
  • Fueron designados miembros de mesa y no asistieron a instalar o integrar la mesa de sufragio.
  • Fueron llamados a reemplazar a un miembro de mesa ausente y se negaron injustificadamente a asumir esa función.

En el caso de un miembro de mesa que además no emitió su voto, la ley establece que debe pagar ambas multas, ya que las sanciones son independientes y acumulables.

Urna electoral blanca del JNE con una hoja de 'MULTA' y una moneda de 1 sol sobre una mesa, con votantes desenfocados en el fondo.
Una urna electoral del JNE con la palabra 'MULTA' y una moneda de un sol ilustran el costo de no votar en Perú, con siluetas de votantes al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones 2026?

El valor de la multa por omisión al sufragio depende del distrito que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI), según la clasificación de pobreza del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).Los montos vigentes son:

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  • S/ 110 para ciudadanos cuyo DNI corresponde a un distrito considerado no pobre.
  • S/ 55 para quienes pertenecen a un distrito pobre.
  • S/ 27,50 para ciudadanos con domicilio en distritos de extrema pobreza.
El Jurado Nacional de Elecciones dispuso las siguientes multas electorales para las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

La multa para quienes incumplieron funciones como miembros de mesa es única y asciende a S/ 275. El mismo monto se aplica a quienes fueron convocados para integrar una mesa de sufragio y rechazaron hacerlo sin justificación.

¿Cómo saber si tienes una multa electoral pendiente?

Antes de pagar, conviene verificar si existe una multa registrada en el sistema del JNE. La consulta es gratuita y puede hacerse desde un celular o una computadora con acceso a internet.

Sigue estos pasos:

  1. Ten a la mano tu número de DNI.
  2. Ingresa al portal oficial de consulta de multas del JNE (https://multas.jne.gob.pe/login)
  3. Escribe tu número de DNI.
  4. Acepta los términos y condiciones.
  5. Completa el código de verificación (captcha).
  6. Revisa el resultado: si tienes multas pendientes, el motivo de la infracción y el monto correspondiente.
  7. Si existe una deuda, podrás decidir si la pagas o solicitas una dispensa o justificación, según tu caso.
Multas electorales
Las multas electorales podrán ser pagadas por la plataforma digital Págalo.pe o mediante agentes del Banco de la Nación. (Andina)

¿Cómo pagar una multa electoral?

Cuando la multa aparezca registrada en el sistema, el ciudadano podrá cancelarla de forma virtual o presencial.

Pago virtual

  1. Accede a la plataforma Págalo.pe.
  2. Selecciona la opción correspondiente al JNE y luego “Multas electorales”.
  3. Ingresa el número de DNI.
  4. Sigue las instrucciones hasta completar el pago.
  5. Descarga o guarda la constancia de la operación.

Pago presencial

  1. Acude a cualquier agencia del Banco de la Nación con el número de DNI del ciudadano sancionado.
  2. También puedes realizar el pago en la caja de la sede central del JNE.
  3. Cancela el monto en efectivo o con tarjeta Visa, según el establecimiento.
  4. Solicita la constancia de pago al finalizar la operación.

El JNE recordó que no es indispensable que el titular realice personalmente el pago: otra persona puede efectuarlo presentando el número de DNI del ciudadano sancionado.

Primer plano de una mano introduciendo una papeleta de voto doblada en la ranura de una urna electoral de cartón beige con el logo de ONPE
Un ciudadano deposita su voto en una urna de la ONPE durante una jornada electoral en Perú, donde el sufragio es obligatorio. (Foto: ONPE)

Restricciones y consecuencias de tener multas electorales impagas

Mantener una multa electoral pendiente puede generar restricciones administrativas. Entre ellas figuran impedimentos para realizar o renovar el Documento Nacional de Identidad, obtener el pasaporte, concretar operaciones notariales, efectuar determinados trámites judiciales y administrativos, así como realizar algunos procedimientos relacionados con el estado civil.

Por ese motivo, el JNE recomienda revisar periódicamente el estado de las multas electorales y regularizar cualquier deuda antes de iniciar gestiones importantes. Si bien todavía no se precisó la fecha exacta desde la cual podrán pagarse las multas correspondientes a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, la consulta en línea permite verificar oportunamente cuándo sean incorporadas al sistema y evitar contratiempos.

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