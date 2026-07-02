Perú

Gian Marco cantó en la embajada de Estados Unidos en Perú por el 250 aniversario de independencia

El reconocido cantante peruano fue el encargado de darle el toque nacional a la celebración extranjera

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Dos hombres posan para una selfi frente a una multitud que levanta sus manos y teléfonos. Uno tiene cabello oscuro y camisa blanca, el otro es calvo y usa camisa negra
El cantante Gian Marco Zignago posa con un asistente ante el público que acudió a su concierto por el 250 aniversario de independencia en la Embajada de Estados Unidos en Perú.

El reconocido cantante peruano Gian Marco Zignago ofreció una presentación especial en la celebración por los 250 años de independencia de Estados Unidos, un evento que se realizó el 1 de julio en la sede de la Embajada de Estados Unidos en Perú, ubicada en Surco. La ceremonia reunió a figuras destacadas del ámbito político, social y cultural, así como a creadores de contenido que participaron de la jornada.

La participación de Gian Marco dio un matiz local a la conmemoración. El artista interpretó su conocido tema “Hoy”, “Se me olvidó” y otras canciones emblemáticas del repertorio peruano, generando una respuesta entusiasta entre los asistentes. La audiencia estuvo conformada por representantes de la comunidad peruana y estadounidense, así como invitados especiales.

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Durante el evento, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, compartió en sus redes sociales un mensaje dirigido al artista.

Foto de dos hombres sonrientes tomando una selfi frente a una multitud y un edificio iluminado de rojo y azul por la noche
Gian Marco y el embajador de Estados Unidos en Perú posan con el público durante el concierto en conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.
“¡Qué noche espectacular! @gianmarcooficial gracias por un concierto increíble, como solo podía dar un peruano de nacimiento que además es estadounidense de corazón. @potus Trump me pidió que tire la casa por la ventana por los 250 años de independencia, ¡y hemos cumplido!”. La publicación reflejó el ambiente festivo y el propósito de la celebración, que apuntó a fortalecer los lazos entre ambos países.

La jornada marcó un aniversario histórico para los Estados Unidos y puso en primer plano la integración cultural, con la música de Gian Marco como uno de los elementos centrales del festejo realizado en la capital peruana.

Cantante con guitarra acústica en un escenario con luces azules. Detrás hay otros músicos y una pantalla con un edificio y una multitud. Público en primer plano
El cantante Gian Marco interpreta una canción con su guitarra en el concierto por el 250 aniversario de independencia de Estados Unidos, celebrado en la Embajada de Estados Unidos en Perú.

Embajador de EE.UU. invitó a Donald Trump a visitar Perú

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, confirmó que extendió una invitación formal a Donald Trump para visitar el país. El diplomático explicó en diálogo con el programa Panorama que la posibilidad de una visita del mandatario estadounidense quedará supeditada al desenlace político tras la reciente elección presidencial en Perú.

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En la entrevista, Navarro señaló: “¿Al presidente Trump invitarlo a venir? Claro, yo lo he invitado a venir y, y vamos a ver qué pasa después de las elecciones para ver quién viene a visitar al Perú”. El representante de la misión diplomática remarcó que la decisión final dependerá del contexto político y los resultados oficiales que surjan tras el proceso electoral.

Estas declaraciones ocurrieron en los días previos a la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta, luego de que se conocieran los resultados al 100% de las elecciones. La expectativa sobre una posible visita presidencial se mantiene vigente mientras se define el nuevo escenario político y diplomático entre ambos países.

Desde el control del Megapuerto de Chancay hasta la lucha contra el crimen organizado como el Tren de Aragua, el embajador de Donald Trump en Perú detalla el enfoque de Estados Unidos en la región. Conozca por qué Perú es clave en la estrategia de seguridad de la Casa Blanca. - Panorama

La relación bilateral entre Estados Unidos y Perú mantiene su relevancia tanto en ámbitos económicos como de cooperación internacional. Una eventual llegada de Donald Trump a Lima podría marcar un nuevo capítulo en los vínculos diplomáticos, dependiendo de la evolución política tras la asunción de Fujimori.

La invitación del embajador Navarro representa un gesto de apertura y búsqueda de acercamiento institucional, en un contexto marcado por cambios en la conducción política peruana. El interés por fortalecer la agenda bilateral se refleja en la disposición oficial para recibir una visita de alto nivel en los próximos meses.

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