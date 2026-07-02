Conor McGregor vs Max Holloway 2: ¿Cuándo es la pelea que marcará el regreso de ‘The Notorious’ en la UFC 329?

Conor McGregor vuelve a la UFC tras cinco años alejado de la competencia, protagonizando uno de los regresos más esperados en la historia de las artes marciales mixtas. Su retorno se dará en un escenario de alto impacto: un enfrentamiento ante Max Holloway, rival al que ya se midió en los primeros años de sus respectivas trayectorias dentro del octágono.
El primer enfrentamiento entre McGregor y Holloway tuvo lugar el 17 de agosto de 2013, durante el UFC Fight Night 26 en Boston. En esa ocasión, ‘The Notorious’ se impuso por decisión unánime, imponiendo su estilo y manteniendo el control de la distancia durante toda la pelea.
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Conor McGregor vs Max Holloway: día, hora y canal TV
Este combate histórico entre Conor McGregor y Max Holloway tendrá lugar en UFC 329, programado para el sábado 11 de julio, durante la International Fight Week en Las Vegas.
Las peleas principales del evento están previstas para comenzar a las 20:00 horas de Perú, por lo que el enfrentamiento entre el irlandés y el estadounidense se disputaría alrededor de las 22:00 horas, aproximadamente.
Con respecto a otros países iniciaría de la siguiente manera: a las 19:00 horas de México; 20:00 horas de Colombia y Ecuador; 21:00 horas de Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Chile; y a las 22:00 horas de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.
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En cuanto a la transmisión, Paramount cuenta con los derechos exclusivos de la UFC y emitirá el evento en vivo para Perú y el resto de países de Latinoamérica a través de su plataforma de streaming.
Después de cinco años, el irlandés volverá a ingresar a un octágono. Créditos: UFC / X.
El regreso de Conor McGregor a la UFC
La espera terminó. Conor McGregor volverá a la acción en el UFC 329, evento que se realizará en la International Fight Week de Las Vegas, tras cinco años alejado del octágono. Su rival será el hawaiano Max Holloway, en un combate que genera gran expectativa y que reedita el primer cruce entre ambos, ocurrido hace 13 años cuando iniciaban sus carreras en esta disciplina.
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McGregor, una de las figuras más reconocidas en la historia de las artes marciales mixtas, retorna tras un extenso periodo marcado por lesiones, proyectos empresariales, momentos de ocio y una ausencia total de la competencia. El excampeón en dos divisiones sostiene que este tiempo fuera le permitió recuperarse física y mentalmente, y se muestra optimista ante su regreso.
En sus recientes declaraciones para Paramount, el irlandés destacó el beneficio del descanso prolongado, asegurando sentirse mejor preparado que sus rivales y afirmando que ahora atraviesa su mejor momento. Según McGregor, la pausa lejos de ser un inconveniente, le permitió preservar su estado físico y regresar con energías renovadas, adoptando una perspectiva poco común en un deporte donde la continuidad suele ser clave para el rendimiento.
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Cartelera completa de la UFC 329
Cartelera principal
- Conor McGregor vs. Max Holloway 2 — peso wélter
- Paddy Pimblett vs. Benoît Saint Denis — peso ligero
- Cory Sandhagen vs. Mario Bautista – peso mosca
- Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh — peso mosca
- Gable Steveson vs. Elisha Ellison – peso pesado
Cartelera preliminar
- Robert Whittaker vs. Nikita Krylov — peso semipesado
- Luke Riley vs. Kai Kamaka III — peso pluma
- Damian Pinas vs. César Almeida — peso medio
- Cody Garbrandt vs. Adrian Yañez — peso gallo
Early prelims
- Ode’ Osbourne vs. Cody Durden — peso mosca
- Tracy Cortez vs. Wang Cong — peso mosca femenino
- Ryan Gandra vs. Zach Reese – peso medio
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