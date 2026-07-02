Patricio Parodi y Said Palao regresan a ‘Esto es Guerra’: ¿Cuánto rating alcanzó el reality con su retorno?

Patricio Parodi y Said Palao regresaron a Esto es Guerra.

La sorpresiva reincorporación de Patricio Parodi y Said Palao a ‘Esto es Guerra’ generó impacto tanto en los competidores como en la audiencia del reality, que volvió a posicionarse como el programa más visto de la televisión nacional. La decisión del Tribunal del programa, anunciada en la emisión del martes 30 de junio, tomó desprevenidos a participantes y seguidores, y modificó por completo la dinámica de los equipos.

El retorno de Patricio Parodi, histórico capitán, y Said Palao, uno de los competidores más experimentados, se produjo poco después del ingreso de Paul Michael y Renato Rossini Jr. a la competencia. La noticia alteró el panorama del reality, generando incertidumbre sobre el futuro de algunos concursantes, ya que la inclusión de ambos implica que dos participantes deberán abandonar la competencia. Entre los más sorprendidos estuvo Rosángela Espinoza, quien expresó su asombro al enterarse, en vivo, de la vuelta de los ‘guerreros’.

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Esto es Guerra ganó al Mundial

De acuerdo con cifras de rating reportadas, ‘Esto es Guerra’ alcanzó 22.4 puntos de rating en la emisión del 30 de junio, consolidándose como el programa en vivo más visto de la televisión peruana. El reality superó incluso la transmisión del partido entre Francia y Senegal por la Copa Mundial 2026, que registró 22.3 puntos.

Por debajo de ambos, se ubicaron producciones como ‘Al fondo hay sitio’ (19.4 puntos) y la novela ‘Señora del destino’ (17.2 puntos). Estos datos confirman el liderazgo de ‘EEG’ en la pantalla nacional y la vigencia de su formato tras 14 temporadas al aire.

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La decisión del Tribunal de reincorporar a Parodi y Palao fue presentada como una estrategia para renovar la emoción y la competitividad entre los equipos, elementos que se reflejaron de inmediato en la respuesta de la audiencia y en los niveles de sintonía alcanzados.

Con más de una década en pantalla y 14 temporadas consecutivas, ‘Esto es Guerra’ reafirma su capacidad para reinventarse y generar expectativa con cada movimiento en su elenco.

A la expectativa por la conformación de los equipos se suma la incógnita sobre los próximos eliminados, un elemento que seguirá alimentando la atención mediática en las próximas jornadas.

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Niega vínculo amoroso con Flavia López

En el ámbito personal, Patricio Parodi volvió a captar la atención mediática tras ser captado junto a Flavia López en una discoteca de Chiclayo, avivando especulaciones sobre un posible romance. Ante las consultas, el influencer negó cualquier vínculo sentimental y sostuvo que solo mantienen una amistad.

“Yo siempre he dicho, somos amigos y nos van a seguir viendo juntos, nada más. Hemos estado también con Rosángela, he estado con otro grupo de amigos, así que me van a ver siempre así y yo tranquilo. La gente cree que porque salgo con una amiga es porque hay un vínculo y nada que ver. Tengo amigas, tengo muchas amigas. Estoy soltero y tranquilo”, declaró Parodi.

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Patricio Parodi niega beso con Flavia López y acusa a producción de Magaly Medina de usar efectos. América TV

A pesar de que en repetidas ocasiones se ha especulado sobre un posible romance entre Patricio Parodi y Flavia López, el competidor de ‘Esto es Guerra’ ha reiterado que entre ambos solo existe una amistad. Parodi no ha ocultado su decisión de disfrutar su soltería y, en varias ocasiones, se le ha visto compartiendo con diferentes grupos de amigos. Una de las salidas más comentadas ocurrió cuando viajó a Argentina para asistir a una despedida de soltero junto a Said Palao y Mario Irivarren. El encuentro, que incluyó la presencia de varias mujeres, fue captado por cámaras y difundido en televisión nacional, generando diversas reacciones en el entorno mediático y sentimental de los involucrados.

Las repercusiones no tardaron en aparecer. Onelia Molina, entonces pareja de Mario Irivarren, optó por terminar la relación tras la difusión de las imágenes. Por su parte, Alejandra Baigorria decidió continuar su vínculo con Said Palao y darle una nueva oportunidad, pese a la controversia. Mientras tanto, Patricio Parodi se mantuvo al margen de mayores escándalos, insistiendo en que su vida personal está enfocada en la amistad y el disfrute responsable de su soltería.

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Said Palao muestra incomodidad y pide silencio en nuevas imágenes del ampay durante el viaje en yate en Argentina.