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¿Cuándo empieza el Torneo Clausura?: partidos de la fecha 1 de la Liga 1 2026

Mientras se juega el Mundial 2026, los clubes se vienen preparando para el inicio de la competición nacional y muchos vienen reforzándose con jugadores de jerarquía

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¿Cuándo empieza el Torneo Clausura 2026? (LFP)
¿Cuándo empieza el Torneo Clausura 2026? (LFP)

El Torneo Clausura comienza a ganar ritmo, aunque la actividad oficial se vio interrumpida por la disputa del Mundial 2026. Durante esta pausa, los clubes peruanos participan en la Copa de la Liga, un certamen que reúne a 34 equipos de la Liga 1 y Liga 2, ofreciendo continuidad competitiva a nivel nacional.

Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal han optado por dar protagonismo a sus divisiones menores. Estas escuadras priorizan que los futbolistas jóvenes sumen minutos mientras que el primer equipo trabaja en sus pretemporadas, con algunas novedades: salidas y refuerzos.

Fecha confirmada del inicio del Torneo Clausura 2026

La Liga 1 anunció que el Torneo Clausura dará inicio el mismo fin de semana en que se definirá el campeón de la Copa Mundial 2026. La primera fecha está programada entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio, coincidiendo con la final mundialista prevista para el domingo 19.

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Este calendario obliga a los clubes a preparar sus planteles con precisión, ya que deberán afrontar el arranque del certamen nacional mientras concluye el evento más relevante del fútbol internacional. La exigencia será máxima desde el principio, sin margen para desaciertos, en una etapa donde cada punto puede marcar la diferencia para el resto del torneo.

El inicio del Torneo Clausura 2026. (LFP)
El inicio del Torneo Clausura 2026. (LFP)

Así se jugará la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

Viernes 17 de julio

- FC Cajamarca vs Juan Pablo II (13:00 horas / Estadio Héroes de San Ramón)

- Sporting Cristal vs Garcilaso (15:15 horas / Estadio Alberto Gallardo)

- Cienciano vs Melgar (20:00 horas / Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Sábado 18 de julio

- CD Moquegua vs Comerciantes Unidos (11:00 horas / Estadio 25 de Noviembre)

- ADT vs Universitario (13:15 horas / Unión Tarma)

- Atlético Grau vs UTC (15:30 horas / Estadio La Matanza)

- Cusco FC vs Alianza Atlético (18:30 horas / Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Domingo 19 de julio

- Los Chankas vs Sport Boys (11:00 horas / Estadio Los Chankas)

- Alianza Lima vs Sport Huancayo (19:00 horas / Estadio Alejandro Villanueva)

Programación de la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV.
Programación de la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV.

Dónde ver los partidos del Torneo Clausura 2026

Todos los partidos de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026 serán transmitidos en vivo y en exclusiva por L1 Max, la señal que posee los derechos de emisión de la jornada. Este canal está disponible en las principales operadoras de televisión por suscripción, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que garantiza cobertura en todo el país.

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Para quienes optan por plataformas digitales, la aplicación Liga 1 Play permite seguir los encuentros en línea desde dispositivos móviles y computadoras, brindando una alternativa práctica y flexible a la televisión tradicional.

Además, Infobae Perú desarrollará una cobertura especial de la fecha, con información previa, actualizaciones al instante, goles, jugadas destacadas y reacciones posteriores. De esta manera, los aficionados podrán mantenerse al tanto de todos los detalles relevantes de la primera jornada del Clausura.

Con Gianluca Lapadula, la novedades del Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes rompió el mercado de pases al fichar a Gianluca Lapadula. El delantero italo-peruano decidió dejar Italia para jugar por primera vez en la Liga 1, siendo unas las principales novedades. Caso contrario es Alianza Lima, que no se ha reforzado hasta el momento, solo marcó el regreso de Cristian Neira, que estaba como préstamo en Atlético Grau.

Los reflectores también se lo lleva Hernán Barcos, delantero que ahora defenderá la camiseta de Sporting Cristal y los hinchas confían en su jerarquía y liderazgo para cortar la mala racha de los ‘cerveceros’ en el campeonato nacional y seguir en carrera en la Copa Sudamericana.

El atacante ítalo-peruano arriba desde el fútbol europeo para potenciar la ofensiva del conjunto merengue en la Liga 1. (Video: Prensa U)

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