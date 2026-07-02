Perú

Parque Arqueológico de Pisac en Cusco otorgará 30 minutos adicionales para el ingreso de visitantes

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco estableció una tolerancia excepcional. La medida busca facilitar la llegada de turistas ante retrasos imprevistos sin comprometer la seguridad y el correcto desarrollo de los recorridos

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El sitio arqueológico de Písac otorgará 30 minutos adicionales para el ingreso de visitantes
El sitio arqueológico de Písac otorgará 30 minutos adicionales para el ingreso de visitantes|Foto: Inca Rail

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco anunció una ampliación excepcional en el horario de ingreso al Parque Arqueológico de Pisac, uno de los destinos turísticos más reconocidos del Valle Sagrado de los Incas.

De acuerdo con la nueva disposición, los visitantes podrán acceder al sitio hasta las 5:00 p. m., aunque el horario oficial de entrada, marcado por el Boleto Turístico, sigue siendo hasta las 4:30 p. m. Esta medida implica una tolerancia adicional de 30 minutos, destinada a quienes enfrenten retrasos imprevistos en su llegada.

El objetivo principal de esta flexibilidad es asegurar una experiencia ordenada y segura, permitiendo que más personas disfruten de este patrimonio sin poner en riesgo su integridad. La autoridad cultural precisó que, después de las 5:00 p. m., el acceso quedará completamente restringido.

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La decisión responde a la reducción de la luz natural al final del día, lo que puede aumentar la probabilidad de accidentes durante el recorrido por la zona arqueológica.

Parque Arqueológico de Písac extiende su horario de ingreso para visitantes| Andino Perú Tours
Parque Arqueológico de Písac extiende su horario de ingreso para visitantes| Andino Perú Tours

Recomendaciones a los turistas y agencias de viajes

La recomendación a turistas, agencias de viaje y operadores turísticos es organizar sus itinerarios considerando este nuevo margen de tolerancia. Se recalca la importancia de planificar con anticipación para evitar inconvenientes y colaborar con una visita responsable, segura y respetuosa del entorno patrimonial.

El Parque Arqueológico de Písac es uno de los conjuntos monumentales más visitados de Cusco, y su correcto manejo resulta fundamental para la conservación y disfrute tanto de visitantes nacionales como extranjeros.

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Ruinas de Pisac. (foto: www.anywhere.com)
Ruinas de Pisac. (foto: www.anywhere.com)

Un viaje de feriado largo

El pueblo de Pisac, ubicado en el extremo oriental del Valle Sagrado de los Incas, se presenta como una de las mejores alternativas para aprovechar un feriado largo cerca de Cusco. A solo una hora por carretera desde la ciudad, Pisac sorprende por su combinación de historia, naturaleza y cultura viva.

Situado a 2,974 metros sobre el nivel del mar, y con su sitio arqueológico a 3,300 metros, Pisac cuenta con un clima templado durante la mayor parte del año, con temperaturas que oscilan entre los 2°C y los 21°C. El periodo seco, de abril a octubre, resulta especialmente propicio para recorrer sus caminos y disfrutar de días soleados.

La ciudad de las Torres, Pisac. (foto: TuGuía.net)
La ciudad de las Torres, Pisac. (foto: TuGuía.net)

El principal atractivo es el conjunto arqueológico inca, famoso por sus andenes, terrazas y recintos de piedra finamente labrada. Fundada en el siglo XV bajo el gobierno de Pachacutec, la ciudadela fue clave durante la expansión inca y, más tarde, escenario de episodios históricos tras la llegada de los españoles. Actualmente, muchas de sus estructuras originales permanecen bien conservadas, permitiendo conocer de cerca la arquitectura y la organización social de los incas.

Pisac no solo destaca por sus ruinas. El pueblo, rodeado de montañas, ofrece una experiencia auténtica con su mercado tradicional, especialmente concurrido los domingos. Allí se pueden encontrar artesanías, productos locales y una atmósfera vibrante. La plaza y la iglesia del pueblo completan el recorrido, sumando valor cultural a la visita.

Entre los atractivos principales del complejo arqueológico se encuentran los baños ceremoniales, el cementerio inca —considerado el más antiguo de Sudamérica—, altares, pozos de agua y el Templo del Sol, elaborado en granito.

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