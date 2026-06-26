Perú

MEF evalúa aplicar ‘progresividad’ a pensiones de S/3.500 para maestros jubilados y cesantes

En el debate de la Ley de crédito suplementario propuesta por el Ejecutivo, en la Comisión de Presupuesto, el ministro de Economía reveló cómo se daría la aplicación de la Ley 32581, llama ‘Ley de Pensiones Dignas’

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Rodolfo Acuña Namihas, ministro de Economía y Finanzas
El MEF también busca aplicar "progresividad" a la Ley que se promulgó y subirá la pensión a los maestros a S/3.500. - Crédito Congreso

El martes 14 de julio vence el plazo para que se reglamente la Ley 32581, la llamada Ley de Pensiones Dignas, que aprueba darle a los maestros cesantes y jubilados una pensión equivalente a la primera escala magisterial, que equivale a S/3.500,70.

Así, este viernes 26 de junio no solo se estaría reuniendo una mesa técnica del Gobierno —la cual trabajará en la elaboración del Padrón Único de Docentes Cesantes y Jubilados—, con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas, la ONP y la SBS—, sino que el mismo ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, hizo referencia a su aplicación.

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Del mismo modo en que el MEF planteaba dar gradualidad a la Ley 32563, que otorga la gratificación y CTS a los trabajadores CAS (aunque en este caso falló), el ministerio evalúa aplicar la ‘progresividad’ en el pago de esta pensión a los maestros cesantes y jubilados.

profesor enseñando en escuela con alumnos
La Ley de "pensión digna" para maestros fue promulgada, ¿qué sigue ahora?. - Crédito Andina

Progresividad para las pensiones de maestros

Un tema no menor, pero que también repite está pugna entre el Ejecutivo y el Congreso, a causa de una Ley aprobada y que supone aumentar el gasto público, es la Ley de pensiones dignas.

Desde el lado del Congreso, este validó la Ley que dará pensión de S/3.500,70 a los maestros cesantes y jubilados, a pesar de las opiniones en contra del Ejecutivo y otras entidades. El Ejecutivo la promulgó de todos modos, y ahora buscará cómo aplicarla.

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“El tema de la Ley de pensiones para los maestros... El costo de eso está por encima de los S/10 mil millones. También venimos evaluando el tema de la progresivididad de esta línea de atención”, señaló el ministro de Economía en la Comisión de Presupuesto.

Maestros con Waldermar Cerrón celebrando en el Congreso
Los maestros celebraron con la aprobación de su Ley de pensión digna. Sin embargo, el BCRP, el MEF y otras entidades han alertado sobre su impacto. - Crédito Waldermar Cerrón

Así, tal como se quiso aplicar con las gratificaciones y el apgo de la CTS de los trabajadores CAS, el MEF buscará una dinámica similar para asegurar el pago de estas pensiones.

Como se recuerda, esta sería equivalente a S/3.500,70, el cual es el monto de la RIM de la primera escala magisterial, que se señala textualmente en la Ley.

¿A quiénes se aplicará la pensión?

Si bien la mesa de trabajo del Ministerio de Educación que se realiza este viernes 26 y sesionará para ver la elaboración de un Padrón Único de Docentes Cesantes y Jubilados, con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas, la ONP y la SBS, podría plantear esta progresividad, la Ley sí menciona quiénes deberían ser incluidos para recibir la pensión de S/3.500,70.

La Ley se aprobó en el Pleno del Congreso por insitencia. - Crédito Congreso TV

Los maestros beneficiados de estos serán los jubilados y cesantes del sector público de:

  • La educación básica regular
  • La educación básica alternativa
  • La educación básica especial
  • La educación técnico-productiva.

Asimismo, también se caracterizan por estar comprendidos en los siguientes sistemas de pensiones:

  • Sistema SNP, pagados por la ONP: comprendidos en los decretos ley 19990 y 20530, y en la Ley 29944.
  • Sistema SPP, afiliados a las AFP (administradoras privadas de pensiones).

Como se ve, a pesar de que el sistema privado de pensiones funciona con la rentabilidad de los fondos de los afiliados, la Ley forzaría a aplicarse con un monto determinado, incompatible aparentemente con la forma en que opera este.

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