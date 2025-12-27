Minedu: Esta es la nueva escala magisterial con sueldos de hasta S/9.801,96

Las ocho escalas cambian en base a la nueva RIM. - Crédito Andina/Norman Córdova

El Ministerio de Educación publicó la nueva escala magisterial en su página web oficial. Como se sabe, a fines de noviembre se aprobaron aumentos para diferentes sueldos de los profesores del sector público.

El principal de estos fue el incremento de la remuneración íntegra mensual (RIM), el cual “es un monto que se entrega de manera general a todos los docentes nombrados en función a su escala magisterial y la jornada de trabajo”. Esta ha subido a S/116,69 (anteriormente era de S/110,02).

Así, lo que ganaría un profesor por trabajar 30 horas a la semana al mes en la primera escala, sería de S/3.500,70. En base a esto se calculan los otros montos de las escalas. La más alta, en jornadas de 40 horas, es de S/9.801,96, la octava.

El Decreto Supremo N° 277-2025-EF establece nuevos montos para la Remuneración Íntegra Mensual de los docentes en Perú.

Las ochos escalas magisteriales

Así, en base al cálculo que se hace según la RIM vigente de S/116,69, estas serían las escalas magisteriales, ya publicadas por el Minedu en su web oficial:

Primera Escala Magisterial : S/3.500,70 por 30 horas;

S/4.667,60 por 40 horas

Segunda Escala Magisterial: S/3.850,77 por 30 horas; S/5.134,36 por 40 horas

Tercera Escala Magisterial: S/4.200,84 por 30 horas; S/5.601,12 por 40 horas

Cuarta Escala Magisterial: S/4.550,91 por 30 horas; S/6.067,88 por 40 horas

Quinta Escala Magisterial: S/5.251,05 por 30 horas; S/7.001,40 por 40 horas

Sexta Escala Magisterial: S/6.126,23 por 30 horas; S/8.168,30 por 40 horas

Séptima Escala Magisterial: S/6.651,33 por 30 horas; S/8.868,44 por 40 horas

Octava Escala Magisterial: S/7.351,47 por 30 horas; S/9.801,96 por 40 horas.

Asignaciones por tipo y ubicación de la institución educativa

Como señala también la web, los docentes pueden percibir hasta cinco asignaciones simultáneas, para el otorgamiento de estas asignaciones el Minedu publica anualmente a través de una resolución ministerial los padrones de instituciones educativas públicas, que autoriza el pago de estas asignaciones.

Según el tipo de IE el monto podría ser el siguiente: Unidocente, S/200; Multigrado, S/140; Bilingüe, S/50; y Bilingüe acreditado, S/100

Según la ubicación de IE, el monto podría ser el siguiente: Rural 1, S/500; Rural 2, S/100; Rural 3, S/70; Frontera, S/100; y VRAEM, S/300.

Maestros verán aumento de sueldos, según la escala y horas trabajadas. - Crédito Andina

Asignaciones por desempeñar cargos de mayor responsabilidad

De igual manera, los profesores que acceden a un cargo de mayor responsabilidad a través de un concurso público (en el marco de la Ley de Reforma Magisterial) son designados por un periodo de cuatro años y perciben una remuneración por una jornada de trabajo de 40 horas y una asignación de acuerdo al cargo.

Según el cargo en la IE, el monto puede ser de: Director dos turnos, S/800; Director un turno, S/600; Subdirector, S/400; Jerárquico, S/300

Según el cargo en la DRE/UGEL, el monto puede ser de: Director de UGEL, S/4.000; Director de gestión pedagógica, S/3.000; Jefe de gestión pedagógica, S/2.500; y Especialista de educación, S/1.500.

Asimismo, en el caso de las instituciones educativas unidocentes, el profesor nombrado y encargado de la función de director de IE solo percibe la asignación por jornada de trabajo adicional.

Octava escala: S/2.450,49

Sétima escala: S/2.217,11

Sexta escala: S/2.042,08

Quinta escala: S/1.750,35

Cuarta escala: S/1.516,97

Tercera escala: S/1.400,28

Segunda escala: S/1.283,59

Primera escala: S/1.166,90.

De igual manera, en cada escala se dan estos montos:

Especialista en educación, S/900

Director IE un turno, S/360

Director IE dos turnos, S/480

Subdirector IE, S/240

Jerárquico, S/180.