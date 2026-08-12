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Juan Lucumí regresó a la Liga 1: hábil extremo colombiano firmó por ADT y disputará el Torneo Clausura 2026

La experiencia en Nejmeh SC no fue la esperada por el ex futbolista de Ayacucho FC. Al recibir una propuesta del club de Tarma no lo pensó más de dos veces para estampar su firma en un nuevo contrato

Juan Lucumí suena para reforzar a los clubes tradicionales del Perú. - Crédito: Ayacucho FC
Juan Lucumí hizo línea de carrera en Perú con Ayacucho FC. - Crédito: Difusión
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Asociación Deportiva Tarma ha incorporado a un futbolista de perfil punzante que pueda contribuir en el crecimiento del plantel. A pocas horas del cierre del mercado de pases se acordó la llegada de Juan Lucumí en una operación relámpago con la que se busca reforzar el aparato ofensivo de cara a la segunda parte de la Liga 1 2026.

Al colombiano, de 25 años, no le iba nada bien en el Nejmeh SC, con el que había firmado una vinculación de un año y medio, y al escuchar la propuesta de ADT no lo pensó demasiado, le prestó la atención debida, avanzó con la negociación y se desmarcó de la entidad libanesa para enrumbar hacia la ‘perla de los Andes’.

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Juan Lucumí está de regreso en la Liga 1 2026. - Crédito: ADT
Juan Lucumí está de regreso en la Liga 1 2026. - Crédito: ADT

Le damos la bienvenida a Juan Lucumí, extremo colombiano que llega para ponerle pura potencia, desborde y velocidad al vendaval celeste este 2026. ¡A romperla”, posteó la entidad tarmeña en sus redes sociales, recibiendo una enorme acogida entre los simpatizantes.

El hábil puntero, que puede presumir de ser rápido al espacio e intuitivo para servirse de acciones favorables en ataque, llega a ADT en pleno estado de momento para asumir inmediatamente el titularato en lo que resta del Torneo Clausura 2026.

El punzante extremo colombiano, de 25 años, vivirá su segunda experiencia en el fútbol peruano. | VIDEO: ADT

Lucumí busca revancha en Perú

Juan Lucumí no es ningún desconocido en el escenario local. El año anterior tuvo su primera y única experiencia en la Liga 1 defendiendo el escudo de Ayacucho FC. Aunque el desenlace fue fatídico —perdiendo la categoría, lo que devino en una caída a la división de honor— demostró un atendible nivel futbolístico.

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Durante un año de competición, el atacante colombiano acumuló cinco goles y seis asistencias en 31 apariciones con los ‘zorros’. Números nada desdeñables para una apuesta foránea, que concentró entera atención más que nada por sus dotes de velocista encarador en los límites del área.

Juan Lucumí descolló en la recta final de Ayacucho FC. - Crédito: Difusión
Juan Lucumí descolló en la recta final de Ayacucho FC. - Crédito: Difusión

Esa loable cualidad, de hecho, se vio reflejada en un partido de enorme rigor contra Universitario de Deportes, en el estadio Nacional, por el Torneo Clausura 2026. Por más que Ayacucho FC, sobre el papel, era un contrincante sencillo, se convirtió en un dolor de cabeza en defensa por su juego electrizante por las bandas. Un gol suyo coronó su noche personal e hizo que su nombre quedase grabado en el inconsciente colectivo.

A partir de entonces, su potencia desbocada y habilidad como anotador acaparó la atención no solo de los medios de comunicación, también de algunos dirigentes que buscaban cerrar un pase para la temporada siguiente. Ninguna llamada local convenció a Juan Lucumí; sí una proveniente del Líbano para que firme por el Nejmeh SC, donde ejerció como extremo por seis meses arrojando un puñado de goles.

El colombiano puso el empate en el Estadio Nacional. (Video: GOLPERU)

ADT escenario ideal de crecimiento

Juan Lucumí ha elegido a ADT como el club adecuado para relanzar su carrera. En el equipo tarmeño, no solo asumirá un papel de liderazgo, sino que aportará como capital ofensivo por sus características particulares.

La explosividad y la vocación ofensiva de Lucumí en los carriles serán herramientas clave para que los delanteros dispongan de oportunidades de gol durante el Clausura 2026.

ADT eliminó a Cienciano en Copa de la Liga 2026: resumen y goles de la victoria y clasificación tarmeña a cuartos de final.
ADT suele ser un trampolín en Liga 1. - Crédito: Difusión

El futbolista reconoce que ADT puede ser un trampolín estratégico para acceder a clubes de mayor arraigo en el fútbol peruano, aprovechando la visibilidad que ofrece la institución.

Un caso reciente que respalda esta visión es el de Kevin Serna, quien tras su paso por ADT fue transferido a Alianza Lima y, en poco tiempo, cedido al Fluminense, consolidando el club como plataforma de proyección.

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