César Arrese regresa a la Liga Peruana de Vóley: toma las riendas de Olva Latino para la temporada 2026/27

César Arrese regresa a dirigir a la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Difusión.

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César Arrese fue anunciado como nuevo director técnico de Olva Latino para la temporada 2026/27, luego de permanecer un curso alejado de la máxima categoría del voleibol peruano. El estratega tendrá ahora el desafío de tomar las riendas de un equipo que consiguió mantenerse en la competición durante la última campaña, pero que terminó en la parte baja de la clasificación y buscará dar un salto de calidad en el próximo campeonato.

“¡Bienvenido, profesor Arrese! Nos alegra mucho tenerlo con nosotros para la temporada 2026-2027. Le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa y estamos seguros de que su experiencia y compromiso serán muy valiosos para nuestro equipo. ¡Bienvenido a la familia Latino Amisa!”, publicó el club de Pueblo Libre para oficializar la incorporación del entrenador.

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La llegada de Arrese se produce después de la salida de Walter Lung, quien estuvo al frente del conjunto durante la pasada temporada. De esta manera, Olva Latino apuesta por un técnico que conoce las exigencias de la Liga Peruana de Vóley y que ya demostró capacidad para conducir proyectos en la máxima categoría.

El nuevo entrenador tendrá como principal misión elevar el rendimiento de un equipo que en la campaña 2025/26 consiguió asegurar su permanencia, aunque no logró ingresar a la lucha por el título. Olva Latino terminó en el décimo y último lugar de la segunda etapa, por lo que no pudo acceder a los ‘play-offs’.

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César Arrese fue anunciado como nuevo DT de Olva Latino. Crédito: Instagram Olva Latino.

Por ahora, el movimiento más importante confirmado en el plantel ha sido la salida de Paola Villegas. La líbero dejó la institución de Pueblo Libre para continuar su carrera en Brasil, donde afrontará el exigente desafío de competir en una de las ligas más importantes del voleibol mundial. En ese escenario, Arrese tendrá que trabajar junto con la directiva en la conformación de un equipo competitivo.

El último paso de Arrese por la Liga Peruana de Vóley

César Arrese cuenta con un antecedente importante en la Liga Peruana de Vóley, pues fue uno de los principales responsables del crecimiento de Universitario de Deportes en los últimos años. El entrenador asumió el proyecto de la institución crema y consiguió llevarla nuevamente a la máxima categoría del voleibol nacional.

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Su etapa en Universitario se extendió durante tres años y estuvo marcada por la consolidación del equipo dentro de la primera división. Arrese logró que la ‘U’ dejara de ser únicamente un conjunto que buscaba competir por la permanencia y pasara a ubicarse entre los protagonistas del campeonato.

César Arrese celebra la clasificación de Universitario a semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2024/25. Crédito: FPV

El punto más destacado de su ciclo llegó durante la temporada 2024/25, cuando Universitario alcanzó el cuarto lugar de la competición. Aquella campaña permitió al cuadro crema disputar instancias decisivas y confirmar el crecimiento experimentado desde su regreso a la máxima categoría.

Sin embargo, después de ese resultado, la directiva decidió no extender el vínculo con el estratega. El propio Arrese explicó en su momento que su salida no estuvo relacionada con algún conflicto, sino con diferencias en algunos términos de la negociación. El proyecto encabezado por el entrenador y la directiva presidida por Fabrizio Acerbi no consiguió llegar a un acuerdo para continuar trabajando juntos.

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El técnico dio su versión de los hechos entorno a su continuidad en tienda 'crema' tras lograr el ascenso - Crédito: La Cátedra Deportes.

¿Cuándo iniciará la Liga Peruana de Vóley 2026/27?

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 tiene previsto iniciar en la quincena de octubre, por lo que los clubes cuentan todavía con algunas semanas para completar sus planteles y realizar la preparación correspondiente antes del comienzo de la competición.

Entre los equipos confirmados aparecen Alianza Lima, vigente campeón, Universidad San Martín, Universitario de Deportes y Regatas Lima, además de Olva Latino. Todos ellos se preparan para una temporada que promete nuevamente una intensa disputa en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

El gran objetivo de los participantes será destronar a Alianza Lima, que ha conseguido encadenar tres títulos consecutivos y se ha consolidado como la principal potencia del voleibol peruano en los últimos años.

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