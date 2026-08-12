“En la madrugada también tenemos olas de calor”: Senamhi reporta temperaturas nocturnas superiores a lo habitual en Lima y otras regiones

La Ing. Raquel Loayza, especialista en meteorología del Senamhi, explica en Exitosa Noticias el motivo de las altas temperaturas y las olas de calor que se sienten incluso durante la madrugada en la costa peruana, un efecto del Fenómeno El Niño Costero. Exitosa

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Las temperaturas elevadas no se limitan a las horas de mayor radiación solar. La especialista en meteorología del Senamhi, Raquel Loayza, señaló que el actual comportamiento térmico también alcanza las horas de la noche y la madrugada, con registros superiores a los valores habituales para esta época del año.

En diálogo con Exitosa, Loayza explicó que las temperaturas mínimas pueden ubicarse entre 20 °C y 22 °C en distintos puntos, mientras que las condiciones habituales presentan registros menores. El fenómeno también se observa en zonas específicas de Lima, donde las noches presentan valores por encima de sus parámetros normales.

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La especialista vinculó este comportamiento con el contexto de El Niño Costero, que influye en la evolución de las temperaturas en el territorio nacional. Según su explicación, el aumento térmico no corresponde únicamente a las horas diurnas, sino que también alcanza los periodos nocturnos.

El Senamhi mantiene una alerta meteorológica por el incremento de las temperaturas diurnas en sectores de la costa y la sierra peruana. El aviso meteorológico N.° 312, con nivel rojo, contempla condiciones de intensidad moderada a extrema entre las 10:00 horas del miércoles 12 de agosto y las 23:59 horas del jueves 13 de agosto.

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Las madrugadas también presentan temperaturas elevadas

La noche del 05 de febrero, Lima soportó 24.6 grados de temperatura. Senamhi advierte que ola de calor nocturno continuará | Foto composición: Infobae Perú

Raquel Loayza precisó que las temperaturas nocturnas también registran valores fuera de los rangos habituales. “En la madrugada, también tenemos olas de calor”, señaló la especialista del Senamhi durante su diálogo con Exitosa.

De acuerdo con Loayza, las temperaturas durante la madrugada pueden alcanzar valores de 20 °C, 21 °C o 22 °C. La especialista puso como referencia la estación agraria de La Molina, donde la temperatura normal durante ese periodo suele ubicarse entre 13 °C y 14 °C.

Las mediciones recientes en esa zona registraron valores próximos a 19,5 °C y 20 °C. La diferencia respecto de los niveles habituales permite identificar que el incremento térmico también permanece durante las horas previas al amanecer.

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La especialista explicó que durante el día la sensación de calor resulta más perceptible debido a la radiación solar. Sin embargo, las condiciones registradas durante la noche muestran que el incremento térmico no desaparece cuando disminuye la radiación.

El Niño Costero influye en el comportamiento térmico

Niño costero fuerte mantendría temperaturas inusualmente altas en gran parte de la costa peruana. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Loayza relacionó las temperaturas superiores a los valores normales con el contexto actual de El Niño Costero. Según la especialista del Senamhi, el fenómeno genera modificaciones en el comportamiento térmico de diferentes sectores del país.

“Todo lo térmico está por encima de su normal”, afirmó Loayza al explicar las condiciones observadas en las últimas jornadas. La especialista indicó que el actual contexto de El Niño Costero se encuentra en un nivel fuerte y señaló que, de acuerdo con el pronóstico del ENFEN, se espera una evolución hacia un nivel muy fuerte hacia fin de año.

El comportamiento térmico también se refleja en las temperaturas máximas previstas por el Senamhi. Para la costa norte se esperan valores de entre 28 °C y 36 °C. En la costa central, donde se encuentran Lima y Callao, las máximas previstas fluctúan entre 24 °C y 28 °C.

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En la costa sur, los registros podrían situarse entre 23 °C y 34 °C. Para la sierra norte se estiman temperaturas de 18 °C a 32 °C; en la sierra central, de 17 °C a 29 °C; y en la sierra sur, de 14 °C a 34 °C.

Alerta roja comprende 18 regiones

El aviso meteorológico N.° 312 del Senamhi comprende 18 regiones del país: Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes.

La alerta se concentra en el incremento de las temperaturas diurnas, con rangos que varían según la ubicación geográfica. El nivel de exposición también presenta diferencias entre las regiones incluidas en el aviso.

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En el litoral norte, los valores previstos alcanzan entre 28 °C y 36 °C. En el sector central del litoral, que comprende Lima y Callao, las temperaturas máximas se ubican entre 24 °C y 28 °C. El Senamhi también contempla registros elevados en sectores de la costa sur y en diferentes zonas de la cordillera.

Lima registra mínimas por encima de su promedio

Ciudadanos sudan y buscan refrescarse en las calles de Lima mientras un termómetro digital señala una temperatura de 27°C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación térmica de Lima también incluye temperaturas nocturnas superiores a las habituales. Según la información proporcionada por Raquel Loayza, la estación de la Universidad Nacional Agraria La Molina registró una temperatura máxima de 27,7 °C durante el mediodía de la jornada previa.

La especialista señaló que durante julio la capital llegó a registrar 29 °C y que agosto presenta, hasta el momento, valores elevados respecto del comportamiento esperado para el periodo.

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En el caso de las madrugadas, la estación de La Molina presentó registros cercanos a 19,5 °C y 20 °C, frente a una temperatura habitual de 13 °C o 14 °C. Estos valores forman parte del escenario térmico que el Senamhi monitorea en el marco de las condiciones asociadas con El Niño Costero.

La información del organismo también incluye otros sectores del país con temperaturas atípicas. En Tacna, según lo explicado por Loayza, durante una madrugada reciente se registró una temperatura de 26 °C alrededor de las 2:00 horas, mientras que el rango habitual para ese periodo se ubica entre 13 °C y 14 °C.

Senamhi mantiene vigilancia sobre las condiciones meteorológicas

Además del aviso por temperaturas, el Senamhi mantiene información relacionada con el comportamiento del viento en los próximos días. La especialista Raquel Loayza explicó que algunas zonas podrían registrar ráfagas de intensidad suficiente para alcanzar el nivel naranja.

En Tacna, el episodio de temperaturas elevadas coincidió con un periodo de cerca de seis horas de levantamiento de polvo y presencia de ráfagas. Loayza explicó que los vientos procedentes del este descendieron desde zonas elevadas hacia el litoral y, al atravesar el relieve, generaron un calentamiento adicional.

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La especialista también mencionó la influencia de las aguas marinas sobre las condiciones atmosféricas. Estos factores forman parte del escenario meteorológico que acompaña el actual periodo de temperaturas superiores a los valores habituales.

El aviso meteorológico N.° 312 permanece vigente desde las 10:00 horas del 12 de agosto hasta las 23:59 horas del 13 de agosto para las 18 regiones incluidas por el Senamhi.