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Janet Barboza celebra el "mejor año" de 'América hoy' tras la salida de Ethel Pozo y el alejamiento de la productora de Gisela Valcárcel

La conductora atribuyó el mejor rating del magazine a un estilo más familiar y calmado, logrado tras cambios en el equipo y una etapa nueva luego del adiós con GV Producciones

Fotografía compuesta. Una mujer de cabello rizado y blusa magenta posa en un estudio. A su derecha, otra imagen de cuatro personas: dos mujeres, un hombre y otra mujer
Janet Barboza atribuyó el alza de 'América Hoy' a un formato más familiar tras la salida de GV Producciones y Ethel Pozo.
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Janet Barboza no necesitó mencionar nombres para que sus palabras tuvieran peso. En una reciente entrevista con Trome, la conductora de 52 años celebró el mejor año en la historia del rating de ‘América hoy’ con una frase que resonó más allá de lo que dijo: “El respaldo ha sido brutal”. El dato llega a poco más de siete meses de que Ethel Pozo dejara el programa y de que GV Producciones, la empresa de Gisela Valcárcel, perdiera la producción del espacio matutino de América Televisión.

La declaración de Barboza no fue aislada. Hace algunos meses, el conductor Choca Mandros se acercó al set de ‘América hoy’ para felicitar al equipo en plena transmisión y confirmó lo que las cifras de IBOPE ya mostraban: la temporada 2026 registra el récord histórico de sintonía del programa, con picos de entre 8 y 9 puntos de rating. “Me están diciendo que este año es un rating histórico, es el más alto de todos los tiempos”, reafirmó Barboza ante la cámara.

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El “mejor año” que llegó después del quiebre con Gisela y la salida de Ethel

El contraste con lo que ocurrió apenas meses atrás es llamativo. El 2 de febrero de 2026, primer día de la nueva temporada ya sin la producción de GV Producciones ni con Pozo en la conducción, ‘América hoy’ arrancó con 4,5 puntos de rating en Lima y 4,0 en el promedio con provincias, cifras que en ese momento encendieron las alarmas sobre el futuro del formato.

Semanas después, la sintonía se estabilizó alrededor de los 5,3 puntos, y desde entonces trepó hasta los registros históricos que hace un tiempo celebró el equipo. Barboza atribuyó el giro a un cambio de propuesta. En la entrevista describió el formato anterior como “más confrontacional, más pícaro, siempre buscando el titular”, en oposición al actual, que calificó de “más calmado” y “más familiar”.

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La conductora señaló que la llegada de Rebeca Escribens al equipo, junto a Edson Dávila, consolidó una dinámica que el público terminó por respaldar. “Los tres nos entregamos en alma, corazón y vida en cada programa”, afirmó.

En mayo de 2026, 'Choca' Mandros fue como invitado al programa de 'América Hoy' y sorprendió con la noticia de su récord de sintonía, alcanzando picos históricos que los consolidan como líderes absolutos en su horario. ¡Revive la emocionante celebración! Video: Instagram América Hoy

Lo que Barboza no dijo, pero el contexto completa, es que ese formato “confrontacional” del pasado fue el que existió bajo la producción de GV Producciones. El contrato de la empresa de Valcárcel con América TV concluyó el 31 de diciembre de 2025, al término de seis años al frente del magazine y de una relación profesional de aproximadamente 16 años con la televisora.

La ruptura entre la madre de Ethel y el canal de América se dio en agosto de 2025, Valcárcel fue impedida de ingresar a las instalaciones del canal, hecho que ella misma denunció públicamente y atribuyó a una decisión directa del CEO Fernando Muñiz.

Una salida que no fue voluntaria y una despedida emotiva con otro trasfondo

Ethel Pozo se despidió de ‘América hoy’ el 19 de diciembre de 2025 con un discurso agradecido y visible emoción. “Me quiero permitir unos minutos para agradecerle a América Televisión por haber sido mi casa estos ocho años y medio (...) Se vienen cosas hermosas, pero por respeto a esta casa no lo voy a decir aquí”, declaró en su último programa en vivo.

Detrás del tono cordial, Magaly Medina reveló días después que la salida de Pozo no respondió a una decisión propia: América TV simplemente no le renovó el contrato. La conductora de ‘Magaly TV, la firme’ también insinuó que Barboza no habría lamentado en exceso la partida de su excompañera, sugiriendo tensiones internas que los discursos de despedida no lograron ocultar del todo.

¡Una historia de traición en la TV! Ethel Pozo cuenta con lujo de detalles el tenso momento en que decidió tomar el control y anunciar su propia salida de 'América Hoy' en plena transmisión en vivo, dejando en shock a sus compañeros y a toda la producción. Video: QTV / Sin más que decir

La propia Pozo confirmó esa lectura meses después. En julio de 2026, consultada en el pódcast ‘Sin + Que Decir’ sobre si extrañaba a sus excompañeros, respondió sin rodeos: “No, no los extraño, gracias (...) Estoy muy feliz aquí, dadas las circunstancias y todo lo que pasó, no extraño”. La frase “todo lo que pasó” quedó sin explicación, pero marcó distancia respecto al relato de unidad que se intentó sostener en la despedida.

Barboza esquiva la polémica y celebra los casi siete años en pantalla

Ante la pregunta que le hicieron sobre su relación con Pozo y con Gisela Valcárcel, Barboza optó por la diplomacia. Señaló que con todas sus excompañeras existe “un cariño profundo y respeto enorme” y que espera que a todas les vaya bien.

Sobre la polémica puntual con Ethel, la minimizó: “Este año cumplo 28 años en el medio y, si voy a enumerar todas las polémicas por las que he pasado, tengo para un libro, una más pesada que la otra. A estas alturas de mi vida, las polémicas no son importantes. Es un episodio más, no es relevante”, declaró.

Janet Barboza desmiente a Ethel Pozo y asegura que ella sabía que ellos se quedaban en América TV. IG

Con ese mismo tono, respondió a las declaraciones de Belén Estévez, quien dejó entrever que no volvería al programa por haber sentido maltrato de parte de Barboza. “Hay muchas personas que salen a hablar y no les voy a responder a todas (...) Cuando alguien quiere generarse una noticia, sabe de dónde cogerse”, afirmó la conductora.

Lo que sí celebró sin reservas fue la marca de los casi siete años en ‘América hoy’, un hito que pocos conductores de magazine matutino alcanzan en la televisión peruana. Edson Dávila, por su parte, también fue consultado esta semana sobre el trasfondo de los cambios y negó cualquier traición hacia Pozo o hacia Valcárcel. “No me voy a pelear con monstruos televisivos”, declaró.

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