Repleto de nutrientes, esta tradicional sopa peruana ofrece una combinación de ingredientes ricos en proteínas, vitaminas y minerales. (Andina)

Ingredientes y pasos para preparar el Caldo de Gallina

Para servir a 4 personas, necesitarás los siguientes ingredientes:

- 4 presas de gallina

- 1 taza de tallarín

- 2 litros de agua

- 1 taza de zapallo macre

- 1 zanahoria

- Escasamente un pedazo de kión

- 1/4 de taza de poro

- 2 papas amarillas

- 4 huevos

- 1 cucharadita de orégano seco

- 1 limón

- Cebolla china cortada en rodajas delgadas al gusto

Sigue los siguientes pasos para cocinar un caldo de gallina al estilo peruano:

1. Cortar la zanahoria, el zapallo y el poro.

2. Pelar las papas y cortarlas en 4 pedazos.

3. Cocinar las presas de gallina y el kión en una olla con agua por 30 minutos.

4. Agregar el tallarín, la papa amarilla, el poro, el zapallo y la zanahoria y hervir por 10 minutos más.

5. Añadir el orégano seco.

6. Cocinar los huevos en una olla con agua hasta que estén perfectamente cocidos.

7. Servir el caldo de gallina acompañado del tallarín, el huevo y la gallina.

Un toque adicional de sabor

El caldo de gallina se puede acompañar con cebolla china picada y gotitas de limón para un sabor refrescante. Adicionalmente, puedes licuar un pedazo de zapallo cocido y añadirlo al final para intensificar el color y la consistencia del caldo.

La receta está libre de nueces de árbol, frutos secos, pescado y crustáceos. Es un plato principal versátil que se puede disfrutar en el almuerzo o la cena.

Datos nutricionales y consejos

El caldo de gallina aporta 255 kcal por porción, lo que equivale a 1,067 kJ. Es importante destacar que el huevo es una fuente de proteínas de alta calidad, lo que lo convierte en una opción sabrosa y nutritiva.