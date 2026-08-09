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Cancillería repatria a 4 jóvenes peruanos que escaparon del reclutamiento forzado en Rusia: ya están en casa

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que 31 compatriotas han sido evacuados hasta la fecha, mientras que 114 permanecen desaparecidos y 11 han fallecido, según los registros oficiales

Mochila verde militar con bandera peruana en primer plano; detrás, soldados caminan por un campamento nevado con tiendas y la bandera rusa.
Siluetas de soldados con uniformes militares caminan por un campamento cubierto de nieve, mientras la bandera rusa ondea y una mochila con un parche de la bandera peruana destaca en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Cancillería peruana informó este domingo 9 de agosto que logró gestionar el retorno al país de cuatro jóvenes peruanos que se encontraban en una situación de vulnerabilidad en Rusia, luego de escapar del presunto reclutamiento forzado para prestar servicios en la guerra contra Ucrania. Los dos últimos fueron asistidos por la sección consular de la Embajada del Perú en la Federación Rusa y ya se reencontraron con sus familias.

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que estos dos jóvenes se suman a otros dos compatriotas que fueron atendidos a finales de julio. Para concretar su atención y retorno, las autoridades peruanas contaron con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio de Salud (Minsa). Con estos nuevos casos, la cifra de peruanos evacuados por la Cancillería asciende a 31 compatriotas, en medio de las denuncias sobre ciudadanos que viajaron a Rusia tras recibir supuestas ofertas laborales y terminaron vinculados al conflicto armado.

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Cancillería reporta 31 peruanos evacuados y 11 fallecidos

Familiares de peruanos reclutados por Rusia para luchar en la guerra contra Ucrania fueron captados el pasado 4 de agosto, durante una manifestación para que devuelvan a sus allegados, especialmente a los heridos, frente a la Embajada de Rusia, en Lima (Perú). EFE/Paula Bayarte
Familiares de peruanos reclutados por Rusia para luchar en la guerra contra Ucrania fueron captados el pasado 4 de agosto, durante una manifestación para que devuelvan a sus allegados, especialmente a los heridos, frente a la Embajada de Rusia, en Lima (Perú). EFE/Paula Bayarte

De acuerdo con el comunicado de prensa 033-26, publicado este 9 de agosto de 2026, la Cancillería ha conseguido evacuar a 31 peruanos que se encontraban vinculados a esta situación. De ellos, 28 ya retornaron al Perú, mientras que otros tres permanecen en Europa por decisión propia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también actualizó la información oficial sobre los compatriotas que se enlistaron en las fuerzas armadas rusas. Hasta la fecha, se tiene conocimiento oficial de 459 peruanos enlistados. Dentro de este grupo se han registrado 11 fallecidos, 114 desaparecidos y 3 capturados por el Ejército de Ucrania.

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Las cifras se conocen mientras familiares de ciudadanos peruanos continúan solicitando información sobre sus seres queridos. En las últimas semanas, allegados de varios afectados realizaron plantones frente a la Embajada de Rusia en Lima y reclamaron una mayor intervención de las autoridades para conocer el paradero de quienes llevan meses sin comunicarse.

Algunos de los testimonios recogidos durante estas protestas describieron situaciones en las que ciudadanos habrían viajado con la expectativa de conseguir empleos civiles, pero posteriormente fueron vinculados a actividades militares. Entre las ofertas mencionadas por familiares aparecen trabajos como personal de limpieza, cuidadores, guardias de seguridad o cocineros.

Uno de los peruanos que logró comunicarse desde Rusia con medios de comunicación relató que, tras llegar al país, fue obligado a firmar un documento redactado en ruso que no podía comprender. Según su testimonio, posteriormente fue trasladado a un campamento militar y terminó en una zona de combate.

Cancillería alerta por falsas ofertas laborales y pide denunciar a reclutadores

Familiares realizaron un plantón frente a la Embajada de Rusia para exigir respuestas sobre cerca de 459 compatriotas cuyo estado sigue siendo desconocido. // Video: ATV Noticias

El Ministerio de Relaciones Exteriores aprovechó el nuevo reporte para emitir una advertencia a los ciudadanos que reciban ofertas de trabajo en Rusia u otros países que puedan estar vinculadas con actividades militares. La institución pidió no dejarse convencer por propuestas laborales que podrían utilizarse para captar personas y trasladarlas fuera del país.

Según la Cancillería, existe el riesgo de que quienes acepten estas propuestas terminen siendo víctimas de redes delictivas de trata de personas. La advertencia adquiere especial relevancia debido a las denuncias presentadas por familiares de peruanos que aseguran que sus seres queridos viajaron pensando que realizarían trabajos civiles y posteriormente fueron incorporados a estructuras militares.

El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó además que prestar servicio militar para cualquier Estado extranjero requiere autorización previa del Gobierno peruano, de acuerdo con la Constitución.

Por ello, la institución exhortó a quienes tengan información sobre posibles reclutadores a presentar las respectivas denuncias ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.

La Cancillería también mantiene canales de emergencia para los ciudadanos peruanos y sus familiares que requieran asistencia consular relacionada con esta situación.

En Rusia, la sección consular de la Embajada del Perú en Moscú recibe comunicaciones de emergencia a través del número +7 985 389 06 60, disponible para llamadas y WhatsApp. Para casos relacionados con ciudadanos peruanos ubicados en Ucrania, la sección consular con sede en Varsovia dispone del celular de emergencia +48 601 083 987.

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