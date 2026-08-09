Keiko Fujimori anuncia que empezará a aplicar el modelo de Bukele: “Firmeza para recuperar el orden”

Keiko Fujimori anuncia una política de “mucha firmeza” contra la delincuencia y toma a Nayib Bukele como referencia

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La presidenta Keiko Fujimori anunció este domingo que su Gobierno empezará a aplicar una política de “mucha firmeza” para recuperar el orden y tomó como referencia al líder salvadoreño, Nayib Bukele, durante una transmisión en vivo en sus plataformas sociales.

“Gladys me dice que siga los pasos del presidente Bukele. Sí, mucha firmeza para recuperar el orden”, dijo al responder al comentario de una internauta durante la transmisión en directo.

La mandataria aprovechó el acto para ratificar su respaldo a los policías que participaron en recientes operativos contra la delincuencia, entre ellos dos sicarios, incluido el caso de un cambista en el Centro de Lima.

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“Yo quería dar este mensaje de respaldo a la Policía Nacional, a estos efectivos que arriesgan su vida, por salvar la nuestra, la de los ciudadanos, y dar un mensaje bien claro: el Gobierno nuestro va a respaldar, va a acompañarlos, ellos no están solos”, sostuvo.

Keiko Fujimori respondiò algunas preguntas de la gente en una transmisiòn en vivo

Fujimori indicó que estos operativos forman parte de una estrategia más amplia que incluirá labores de inteligencia y aseguró que el Ejecutivo continuará reconociendo el trabajo de los agentes.

Refirió, además, que ya se realizaron las gestiones correspondientes para comenzar a mejorar las condiciones de las comisarías y expresó su expectativa de que los trabajos empiecen “en las próximas semanas”.

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A inicios de julio, Bukele le remitió una carta de felicitaciones en la que le transmitió sus mejores deseos para la nueva gestión y reafirmó el compromiso de su país con el fortalecimiento de la relación bilateral.

“En nombre del pueblo y Gobierno de la República de El Salvador, de mi esposa Gabriela y en el mío propio, me es grato transmitirle mis más sinceras felicitaciones con motivo de su elección como presidenta”, se leía en la misiva.

El líder salvadoreño sostuvo que su victoria en las urnas “constituye una elocuente expresión de la confianza que el pueblo peruano ha depositado en su liderazgo para conducir los destinos de esa hermana nación hacia mayores niveles de prosperidad, estabilidad y bienestar”.

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También reiteró la firme voluntad de El Salvador de continuar fortaleciendo “los profundos lazos” de amistad, cooperación y entendimiento que tradicionalmente han unido a sus pueblos, en beneficio recíproco de ambas naciones”.

“Hago propicia la ocasión para expresarle mis mejores deseos por el éxito de su gestión y por el fortalecimiento permanente del progreso y la prosperidad de la República del Perú”, concluyó.

Bukele felicitó a Fujimori por su elección y expresó su disposición a fortalecer los vínculos entre Perú y El Salvador

Durante la campaña, la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori señaló que, entre sus propuestas para combatir la delincuencia, planteaba retomar el control de las fronteras y las cárceles, así como construir una megacárcel para reos de alta peligrosidad inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

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Este símbolo de la “guerra” contra las pandillas de Bukele lleva más de tres años en funcionamiento, según las autoridades de seguridad, y alberga a miembros “más peligrosos” de las principales estructuras criminales que operan en el país centroamericano.

El Cecot tiene una capacidad para albergar a 40.000 pandilleros, aunque hasta ahora se desconoce el número total de reos en la prisión. El recinto fue presentado por el propio mandatario en una cadena nacional de radio y televisión transmitida un día después del comienzo de las operaciones.