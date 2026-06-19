Sofía Delgado arremete contra Paul Michael por su hija y él niega incumplimiento: “Mi prioridad es ella”

Sofía Delgado cuestionó que “la gente” defienda una imagen pública que, según ella, no coincide con los hechos.

Sofía Delgado, expareja de Paul Michael y madre de su hija, volvió a pronunciarse en redes sociales con un mensaje que apuntó directamente al cantante. En su publicación, cuestionó que el salsero proyecte una imagen pública que, según su versión, no coincide con lo que ocurre en privado respecto a su rol como padre.

Tras la difusión del mensaje y comentarios que, de acuerdo con versiones televisivas, llegaron también a programas de espectáculos, Paul Michael respondió a través de un chat con la producción de 'Q’Bochinche’. En su descargo, aseguró: “Siempre he asumido y seguiré asumiendo mis responsabilidades como padre”.

PUBLICIDAD

Paul Michael afirmó que seguirá cumpliendo como padre “en lo emocional y en lo económico”. TikTok.

Qué dijo Sofía Delgado: “Ni siquiera cumple con lo más básico”

En sus historias, Sofía Delgado cuestionó la reacción de algunas personas en redes y apuntó a lo que considera una contradicción entre la imagen pública y los hechos.

“Qué curioso ver cómo algunas personas aplauden y defienden a alguien que ni siquiera cumple con lo más básico: ser responsable con su propia hija. A veces la gente prefiere crear una buena imagen antes que ver los hechos”, escribió.

En ese marco, el creador de contenido Ric La Torre señaló que Delgado le contó que Paul Michael no pudo recoger a su hija cuando habían acordado que lo haría en su casa, lo que alimentó la discusión en redes sobre el cumplimiento de compromisos parentales.

PUBLICIDAD

Sofía Delgado cuestionó que “la gente” defienda una imagen pública que, según ella, no coincide con los hechos de Paul Michael . IG

La respuesta de Paul Michael: “Por respeto a mi hija, prefiero no ventilar asuntos”

Luego de que las acusaciones circularan, la producción de Q’Bochinche indicó que se comunicó con Paul Michael y que el cantante respondió por chat con un pronunciamiento enfocado en la privacidad familiar.

“Por respeto a mi hija, prefiero no ventilar asuntos familiares o personales a través de los medios”, sostuvo.

Sin embargo, sí fijó una postura sobre el punto central: “Lo que sí puedo decir es que siempre he asumido y seguiré asumiendo mis responsabilidades como padre, tanto en lo emocional como en lo económico”.

En su mensaje, el artista insistió en que pueden existir desacuerdos entre padres separados, pero que deben resolverse sin exponer a la menor: “Como sucede en muchas familias, pueden existir diferencias o desacuerdos entre los padres, pero considero que esos temas deben resolverse en el ámbito privado”.

PUBLICIDAD

“Mi prioridad es ella”: el eje del descargo y su pedido de privacidad

En el mismo pronunciamiento, Paul Michael remarcó que su prioridad es su hija y que su intención es protegerla de una polémica mediática.

“Mi prioridad es ella. Lo único que puedo decir es que siempre he tratado de mantener los temas relacionados con mi hija en el ámbito privado para protegerla”, señaló.

También afirmó que no busca prolongar el conflicto en redes: “Por mi parte, no tengo interés en generar polémicas ni conflictos públicos. Mi enfoque seguirá siendo mi familia, mi trabajo y las personas que me apoyan”.

El mensaje plantea una línea clara: negar el incumplimiento, evitar mayores detalles y pedir que el caso no se discuta públicamente.

El cantante pidió que el tema se resuelva fuera de cámaras y dijo que no quiere “polémicas” públicas. YouTube: QBochinche.

El antecedente de marzo: denuncias previas y la discusión por un monto

La controversia no es nueva. En marzo de 2026, Delgado ya había expuesto su molestia en redes con publicaciones en las que, según su versión, mostraba conversaciones y cuestionaba la responsabilidad económica del cantante.

PUBLICIDAD

En esos mensajes, Delgado afirmó que existía un acuerdo de conciliación con una pensión mensual de S/500 y sostuvo que el artista se amparaba en ese monto para no asumir otros gastos. También señaló que, según su relato, él no cubría costos adicionales como colegio, útiles u otros requerimientos.

En ese momento, Delgado también escribió mensajes en términos duros contra el artista y acusó que, pese a lo que dice públicamente, la realidad sería distinta.

La expareja de Paul Michael, Sofía Delgado, acusó a Paul Michael de no cumplir con pensión de alimentos. Captura de TV- Amor y Fuego.