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Murió Isabel Vilar, doña ‘Chavela’, madre de Carlos Alcántara y el actor se despide con emotivo mensaje: “Todo mi amor para ti”

El actor peruano se despidió de ella este domingo 9 de agosto con un mensaje en sus redes sociales. La productora Tondero confirmó la noticia y pidió respeto a la privacidad de la familia

Díptico. Hombre con gorra y mujer mayor sonriendo en la izquierda; mujer mayor con collar de perlas sonriendo en la derecha. Texto sobre la imagen izquierda
Murió Rosa Isabel Vilar Bazay, conocida como Chavela, la madre de Carlos Alcántara e inspiración de '¡Asu Mare!'.
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Carlos Alcántara recibió este domingo 9 de agosto una de las pérdidas más dolorosas de su vida: falleció su madre, Rosa Isabel Vilar Bazay, conocida por todos como doña Chavela. La noticia la confirmaron tanto el propio actor a través de su cuenta de Instagram como la productora Tondero, que acompañó el anuncio con un pedido expreso de privacidad para la familia. Alcántara no brindará declaraciones por el momento.

El actor se limitó a escribir unas pocas líneas que, por su brevedad, dijeron todo: “Fuiste una gran mujer, gracias por todo lo que hiciste para sacar adelante a tus hijos sola, me quedo con esa sonrisa hermosa que siempre miraré, todo mi amor para ti”. El mensaje, publicado en su Instagram, fue recibido con una avalancha de reacciones y mensajes de pésame del mundo del espectáculo peruano.

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La mujer que el Perú conoció a través de la pantalla

Doña Chavela no era una figura pública en el sentido convencional del término, pero millones de peruanos sintieron que la conocían. Fue la base real sobre la que Alcántara construyó ‘¡Asu Mare!’, primero como unipersonal teatral y luego como la película más taquillera de la historia del cine peruano.

Carlos Alcántara y su madre Isabel Vilar sonríen. La madre usa gafas de lectura. Un arreglo floral y una captura de pantalla de Instagram con comentarios
El actor peruano Carlos Alcántara comparte una imagen sonriente junto a su madre, Isabel Vilar 'Chavela', con un mensaje de despedida tras su fallecimiento.

Su historia —la de una madre que crió sola a sus hijos en un barrio popular, con pocos recursos pero con carácter y humor— fue el material con el que el actor edificó toda su obra autobiográfica.

A través de las anécdotas que Alcántara contó en escena y en pantalla, doña Chavela se convirtió en una figura entrañable para el público nacional, incluso para quienes nunca la vieron en persona. El actor reconoció en múltiples ocasiones que le debía a su madre no solo los valores con los que creció, sino también la chispa y la vena artística que lo llevaron a dedicarse al arte desde joven.

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La productora Tondero, que acompañó a Alcántara en la producción de sus películas, emitió un comunicado en el que subrayó ese vínculo entre la figura materna y el afecto del público: “Chavela fue una mujer profundamente amada por su familia y, a través de la historia de Carlos y de ‘¡Asu Mare!’, se convirtió también en una figura muy querida y cercana para muchísimos peruanos”, indicó la empresa en su pronunciamiento oficial.

Hombre con barba gris y gorra negra sonríe junto a mujer de cabello rizado gris con lentes colgando. Arreglo floral de rosas y flores moradas. Texto
Carlos Alcántara despidió a su madre con un mensaje en Instagram y Tondero confirmó la noticia este 9 de agosto.

La familia pide despedirla en la intimidad

El comunicado de Tondero fue claro en cuanto a los deseos de la familia. “En este momento de inmenso dolor, Carlos y su familia desean despedirla en la intimidad, acompañados únicamente por sus seres queridos”, señaló la productora, que además pidió a los medios de comunicación “comprensión y consideración, respetando la privacidad de la familia durante estos momentos y evitando cualquier intento de registro audiovisual durante su despedida”.

La empresa precisó que cualquier información adicional será comunicada a través de los canales oficiales del actor. Alcántara, de 61 años, atraviesa este duelo lejos de las cámaras.

Los mensajes del mundo del espectáculo

La noticia corrió rápido entre sus colegas y amigos del medio artístico. En cuestión de minutos, figuras del espectáculo peruano volcaron sus condolencias en las redes sociales del actor. Daniela Darcourt escribió: “Un abrazo inmenso y lleno de mucha luz y amor, querido”. Mathias Brivio le expresó: “Fuerte abrazo hermano”.

Un comunicado oficial con un icono de corazón azul informa el fallecimiento de Isabel Vilar, madre de Carlos Alcántara, y pide privacidad para la familia Tondero
El comunicado oficial de Tondero informa sobre el fallecimiento de Isabel Vilar, madre del actor Carlos Alcántara, y solicita privacidad para la familia durante su despedida.

La actriz Melania Urbina le envió “un abrazo muy fuerte”, mientras que la periodista Lorena Álvarez le deseó “mucha fortaleza y resignación”.

José Peláez también se sumó: “Fuerte abrazo tío Cachín, lo siento muchísimo”. Otros colegas como Armando Machuca, Carolina Cano y Fernando Díaz completaron la cadena de mensajes de apoyo. Cano, en particular, recordó el apodo con el que todos conocían a la madre del actor: “Gran mujer Chavela. Ahora estará contigo siempre”, escribió.

‘¡Asu Mare!’, la película estrenada en 2013 que nació de las historias que Alcántara contó sobre su infancia y sobre su madre, recaudó más de 20 millones de soles en taquilla y se convirtió en un fenómeno cultural que derivó en dos secuelas. Doña Chavela fue interpretada en esa producción por Gisela Ponce de León en los pasajes de juventud y por Ana Cecilia Natteri en los de adultez.

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