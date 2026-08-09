Perú
Agregar Infobae enGoogle

Alejandro Aguinaga justifica giro fujimorista sobre asilo de Betssy Chávez: “El tiempo hace adoptar otra óptica”

El senador fujimorista defendió el salvoconducto otorgado a la exprimera ministra y negó que exista un giro ideológico en Fuerza Popular

Aguinaga justificó el cambio de postura de Fuerza Popular sobre el salvoconducto otorgado a Betssy Chávez y sostuvo que las posiciones políticas pueden variar con el tiempo
Aguinaga justificó el cambio de postura de Fuerza Popular sobre el salvoconducto otorgado a Betssy Chávez y sostuvo que las posiciones políticas pueden variar con el tiempo
Guardar

El senador de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga justificó este domingo el cambio de posición de su bancada respecto al salvoconducto concedido a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien aterrizó en territorio mexicano después de permanecer asilada en la sede diplomática de ese país en Lima.

El parlamentario, uno de los que impulsaron la moción para que la jefa de Estado mexicana, Claudia Sheinbaum, fuera declarada persona non grata, rechazó que la postura actual responda únicamente a una decisión de la mandataria Keiko Fujimori.

“Las situaciones de vida no son estáticas, el tiempo te va haciendo adoptar otras situaciones y otra óptica, otro objetivo”, afirmó en diálogo con RPP.

PUBLICIDAD

Sheinbaum explicó en la víspera que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana viajó a Lima para trasladar a Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros durante el Gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y condenada a más de 11 años de cárcel por su responsabilidad en el fallido golpe de Estado de 2022.

La expremier permanecía desde noviembre de 2025 en la residencia de la Embajada mexicana en la capital, después de que México le concediera asilo diplomático, una decisión que provocó que el entonces Gobierno peruano rompiera las relaciones diplomáticas con la nación norteamericana.

El fujimorista vinculó la decisión con la normalización de las relaciones con México, país con el que Perú había roto vínculos diplomáticos tras el asilo concedido a Chávez
El fujimorista vinculó la decisión con la normalización de las relaciones con México, país con el que Perú había roto vínculos diplomáticos tras el asilo concedido a Chávez

Aunque fue condenada por conspiración para una rebelión por el fallido intento de Castillo de disolver el Congreso, el Gobierno de Fujimori le otorgó el salvoconducto en cumplimiento de la Convención de Caracas, sin reconocerla como perseguida política.

PUBLICIDAD

“La integración latinoamericana que preconiza nuestra presidenta es un resultado importante cuando se ha aceptado dar el salvoconducto a Betsy Chávez. ¿Por qué? Porque ya se estaban retomando las relaciones diplomáticas con México”, señaló Aguinaga.

“México es un país importante con nosotros, que tiene lazos culturales, económicos, históricos. Entonces, esta situación, que venía entorpeciendo diplomáticamente esta crisis diplomática, se detuvo con todo ello”, agregó.

Al ser consultado sobre si el acercamiento con México supone una aproximación de Fuerza Popular a sectores de izquierda de la región, el legislador negó que su partido esté dando un giro ideológico y destacó, en cambio, los efectos que atribuye a la decisión sobre la integración regional.

“En estos momentos, esta decisión tan inteligente y audaz fortalece la Alianza del Pacífico, que es México, Colombia, Chile, Perú”, sostuvo.

Afirmó que la normalización de los vínculos con México también beneficia las actividades comerciales de la Alianza del Pacífico, el bloque de integración comercial y económica creado en 2011 por Chile, Colombia, México y Perú.

Keiko Fujimori
Aguinaga afirmó que el salvoconducto fortalece la Alianza del Pacífico, integrada por México, Colombia, Chile y Perú, y favorece sus actividades comerciales

“Esto favorece al país, favorece a la Alianza para sus actividades comerciales”, indicó.

En ese contexto, señaló que la crisis diplomática también había generado dificultades en la relación con Brasil, país que asumió la representación de los intereses mexicanos en Lima después de la ruptura diplomática.

“No podíamos seguir viviendo con una embajada cuyas relaciones las estaba tomando Brasil. Tan es así, por guardar la inmunidad, se puso la bandera brasilera en la embajada”, explicó.

Las tensiones entre ambas naciones se remontan a diciembre de 2022, cuando el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, condenó el encarcelamiento de Castillo y cuestionó la legitimidad de su sucesora, Dina Boluarte.

Lima expulsó entonces al embajador mexicano y retiró al suyo en México, dejando las relaciones en manos de encargados de negocios hasta la ruptura total de noviembre de 2025.

Temas Relacionados

Betssy Chávezperu-politicaKeiko FujimoriAlejandro Aguinaga

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Senamhi alerta por lloviznas, humedad y frío en Lima y otras zonas de la costa para este lunes 10 y martes 11 de agosto

El nivel de peligro por nevadas pasará de moderado a fuerte. Para el martes se prevén acumulados de hasta 7 centímetros en la sierra centro y 9 centímetros en la sierra sur

Senamhi alerta por lloviznas, humedad y frío en Lima y otras zonas de la costa para este lunes 10 y martes 11 de agosto

Janet Barboza celebra el "mejor año" de 'América hoy' tras la salida de Ethel Pozo y el alejamiento de la productora de Gisela Valcárcel

La conductora atribuyó el mejor rating del magazine a un estilo más familiar y calmado, logrado tras cambios en el equipo y una etapa nueva luego del adiós con GV Producciones

Janet Barboza celebra el "mejor año" de 'América hoy' tras la salida de Ethel Pozo y el alejamiento de la productora de Gisela Valcárcel

Cancillería confirma 11 peruanos fallecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania: hay 114 desaparecidos y 3 capturados

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que 459 compatriotas se enlistaron oficialmente y que 31 ya fueron evacuados, de los cuales 28 retornaron al país y tres permanecen en Europa por decisión propia

Cancillería confirma 11 peruanos fallecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania: hay 114 desaparecidos y 3 capturados

Partidos de hoy, domingo 9 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada dominical está cargada de diversos encuentros en el ámbito peruano, así como en el fútbol europeo y sudamericano con la posible participación de figuras nacionales

Partidos de hoy, domingo 9 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Rodina Moscú logró su primer triunfo de la temporada en la Liga Rusa con Yordy Reyna como titular: así jugó el peruano

El peruano fue titular y sostuvo la continuidad del conjunto moscovita en una jornada exigente, resuelta con una reacción tras el descanso que permitió dar vuelta el marcador como visitante

Rodina Moscú logró su primer triunfo de la temporada en la Liga Rusa con Yordy Reyna como titular: así jugó el peruano
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori anuncia que empezará a aplicar el modelo de Bukele: “Firmeza para recuperar el orden”

Keiko Fujimori anuncia que empezará a aplicar el modelo de Bukele: “Firmeza para recuperar el orden”

Keiko Fujimori tiene la segunda peor aprobación entre últimos seis presidentes electos: solo supera a Pedro Castillo

Keiko Fujimori no indultará a Alejandro Toledo por sus “problemas notorios” con decir la verdad, anuncia ministro de Justicia

Rafael López Aliaga arremete contra su biógrafo: “Pancho de Piérola es bien sonso. Oye, sal de tu escondite”

Hilda Sandoval Cornejo: ¿Quién es la nueva presidenta interina de EsSalud del gobierno de Keiko Fujimori?

ENTRETENIMIENTO

Janet Barboza celebra el "mejor año" de 'América hoy' tras la salida de Ethel Pozo y el alejamiento de la productora de Gisela Valcárcel

Janet Barboza celebra el "mejor año" de 'América hoy' tras la salida de Ethel Pozo y el alejamiento de la productora de Gisela Valcárcel

Murió Isabel Vilar, doña ‘Chavela’, madre de Carlos Alcántara y el actor se despide con emotivo mensaje: “Todo mi amor para ti”

Mario Hart y Korina Rivadeneira reaparecen juntos en emotiva celebración tras la confirmación de su separación

Kenji Fujimori reveló su lucha contra la depresión tras salir del Congreso y el papel que tuvo su esposa Erika Muñoz en su recuperación

Edson Dávila niega traición a Ethel Pozo y Gisela Valcárcel: “No me voy a pelear con monstruos televisivos”

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 9 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 9 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Rodina Moscú logró su primer triunfo de la temporada en la Liga Rusa con Yordy Reyna como titular: así jugó el peruano

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así quedaron los equipos tras la fecha 4 del Torneo Clausura y Acumulada

Dana Guzmán conquistó su primer título profesional en Estados Unidos: campeona del W35 Southaven tras vencer a Annika Penickova

Jefferson Farfán quedó encantado con jugador de Sport Boys y lo pidió para Alianza Lima: “Qué dinámica”