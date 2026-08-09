Alejandro Aguinaga justifica giro fujimorista sobre asilo de Betssy Chávez: “El tiempo hace adoptar otra óptica”

Aguinaga justificó el cambio de postura de Fuerza Popular sobre el salvoconducto otorgado a Betssy Chávez y sostuvo que las posiciones políticas pueden variar con el tiempo

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El senador de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga justificó este domingo el cambio de posición de su bancada respecto al salvoconducto concedido a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien aterrizó en territorio mexicano después de permanecer asilada en la sede diplomática de ese país en Lima.

El parlamentario, uno de los que impulsaron la moción para que la jefa de Estado mexicana, Claudia Sheinbaum, fuera declarada persona non grata, rechazó que la postura actual responda únicamente a una decisión de la mandataria Keiko Fujimori.

“Las situaciones de vida no son estáticas, el tiempo te va haciendo adoptar otras situaciones y otra óptica, otro objetivo”, afirmó en diálogo con RPP.

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Sheinbaum explicó en la víspera que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana viajó a Lima para trasladar a Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros durante el Gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y condenada a más de 11 años de cárcel por su responsabilidad en el fallido golpe de Estado de 2022.

La expremier permanecía desde noviembre de 2025 en la residencia de la Embajada mexicana en la capital, después de que México le concediera asilo diplomático, una decisión que provocó que el entonces Gobierno peruano rompiera las relaciones diplomáticas con la nación norteamericana.

El fujimorista vinculó la decisión con la normalización de las relaciones con México, país con el que Perú había roto vínculos diplomáticos tras el asilo concedido a Chávez

Aunque fue condenada por conspiración para una rebelión por el fallido intento de Castillo de disolver el Congreso, el Gobierno de Fujimori le otorgó el salvoconducto en cumplimiento de la Convención de Caracas, sin reconocerla como perseguida política.

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“La integración latinoamericana que preconiza nuestra presidenta es un resultado importante cuando se ha aceptado dar el salvoconducto a Betsy Chávez. ¿Por qué? Porque ya se estaban retomando las relaciones diplomáticas con México”, señaló Aguinaga.

“México es un país importante con nosotros, que tiene lazos culturales, económicos, históricos. Entonces, esta situación, que venía entorpeciendo diplomáticamente esta crisis diplomática, se detuvo con todo ello”, agregó.

Al ser consultado sobre si el acercamiento con México supone una aproximación de Fuerza Popular a sectores de izquierda de la región, el legislador negó que su partido esté dando un giro ideológico y destacó, en cambio, los efectos que atribuye a la decisión sobre la integración regional.

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“En estos momentos, esta decisión tan inteligente y audaz fortalece la Alianza del Pacífico, que es México, Colombia, Chile, Perú”, sostuvo.

Afirmó que la normalización de los vínculos con México también beneficia las actividades comerciales de la Alianza del Pacífico, el bloque de integración comercial y económica creado en 2011 por Chile, Colombia, México y Perú.

Aguinaga afirmó que el salvoconducto fortalece la Alianza del Pacífico, integrada por México, Colombia, Chile y Perú, y favorece sus actividades comerciales

“Esto favorece al país, favorece a la Alianza para sus actividades comerciales”, indicó.

En ese contexto, señaló que la crisis diplomática también había generado dificultades en la relación con Brasil, país que asumió la representación de los intereses mexicanos en Lima después de la ruptura diplomática.

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“No podíamos seguir viviendo con una embajada cuyas relaciones las estaba tomando Brasil. Tan es así, por guardar la inmunidad, se puso la bandera brasilera en la embajada”, explicó.

Las tensiones entre ambas naciones se remontan a diciembre de 2022, cuando el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, condenó el encarcelamiento de Castillo y cuestionó la legitimidad de su sucesora, Dina Boluarte.

Lima expulsó entonces al embajador mexicano y retiró al suyo en México, dejando las relaciones en manos de encargados de negocios hasta la ruptura total de noviembre de 2025.