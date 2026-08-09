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Kenji Fujimori reveló su lucha contra la depresión tras salir del Congreso y el papel que tuvo su esposa Erika Muñoz en su recuperación

En una charla con Cristian Rivero, el exparlamentario recordó el aislamiento que vivió después de su inhabilitación y cómo su esposa fue clave para empujarlo de nuevo hacia la vida pública

Kenji Fujimori se sincera y cuenta la profunda depresión que vivió tras su salida del Congreso. Revela cómo su esposa, Erika Muñoz, fue clave para que pudiera levantarse, enfrentar sus miedos y volver a empezar. Video: YouTube Cristian Rivero
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Kenji Fujimori, exparlamentario peruano se sinceró en una entrevista con Cristian Rivero sobre uno de los periodos más difíciles de su vida: el aislamiento emocional que atravesó después de ser inhabilitado del Congreso de la República. La conversación incluyó detalles personales sobre su relación con Erika Muñoz, la mujer que lo acompañó en ese proceso y que, según él mismo reconoció, fue determinante para su recuperación.

Fujimori no suele hablar con frecuencia sobre su vida íntima, pero en esta ocasión abrió una ventana hacia una etapa que marcó su historia reciente. El conductor del podcast ‘Tampoco tampodcast’ recordó desde el inicio de su romance con Muñoz hasta los momentos en que su pareja lo impulsó a salir de casa cuando él ya no quería enfrentarse al mundo exterior.

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“Estaba tirado de la cama”: el golpe emocional tras la inhabilitación

El momento más revelador de la entrevista llegó cuando el exparlamentario describió su estado anímico después de quedar fuera del Parlamento. Fujimori explicó que la salida del Congreso, impulsada por Fuerza Popular, el partido liderado por su hermana Keiko Fujimori, lo sumergió en un periodo de profunda afectación emocional. Optó por aislarse de las noticias y de todo aquello vinculado a su anterior actividad política.

“Me sacan del Congreso y estaba tirado de la cama y le digo: ‘A partir de ahora, cero noticias’”, recordó el excongresista durante la entrevista con Rivero. Fue en ese escenario donde Erika Muñoz tomó la iniciativa. Según relató Fujimori, su esposa le proponía salir al cine incluso en los horarios de mayor concurrencia, pese a que él sentía vergüenza de encontrarse con otras personas.

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Díptico: hombre asiático en entrevista con micrófono y taza; hombre asiático y mujer latina abrazados al aire libre frente a un edificio
Kenji Fujimori reveló que sufrió depresión y aislamiento emocional tras su salida del Congreso de la República y que fue su esposa quien lo ayudó a superarlos.

Esas salidas, lejos de ser una actividad rutinaria, formaron parte de un proceso gradual de reconexión con el entorno. En esos momentos, algunos ciudadanos se acercaban para expresarle su respaldo por lo que había hecho en defensa de su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Para el excongresista, esos encuentros resultaron parte del camino hacia la recuperación.

“Erika me ayuda a decantar esos pensamientos negativos y poco a poco va regresando el ‘Avenger’”, afirmó Fujimori, con una referencia que utilizó para describir su retorno progresivo a la vida pública.

Un romance que empezó en un gimnasio, en medio de la tensión familiar

La historia entre Kenji Fujimori y Erika Muñoz tuvo un inicio poco convencional. El exparlamentario relató que la conoció mientras asistía a clases de spinning en un gimnasio, en una etapa en que el proceso judicial contra su padre acababa de comenzar y el ambiente familiar era particularmente tenso.

El primer acercamiento fue directo. Muñoz se presentó ante él y le expresó su respaldo al expresidente. “Chino, yo soy hincha a morir de tu viejo”, le dijo, según recordó Fujimori. La frase lo sorprendió y despertó de inmediato su interés.

El excongresista Kenji Fujimori sorprende con sus declaraciones, afirmando que su círculo familiar más cercano está compuesto por su esposa y su suegra. Aclara que no está enemistado con su hermana Keiko, pero que sus proyectos de vida tomaron rumbos distintos, reafirmando su retiro de la política.

Con el paso de los años, aquel encuentro en el gimnasio derivó en una relación sólida. La pareja inició su vínculo sentimental en 2009 y contrajo matrimonio por civil el 30 de junio de 2020. Durante la entrevista, el excongresista también compartió un detalle de los primeros momentos del romance: el primer beso ocurrió en el departamento de su suegra, lugar al que Erika lo llevó durante aquella etapa inicial de acercamiento, y fue, según sus propias palabras, un “piquito”.

Kenji Fujimori es hijo del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó el Perú entre 1990 y 2000 y falleció el 11 de septiembre de 2024 tras una larga enfermedad. El excongresista fue inhabilitado del Parlamento en el marco de las tensiones internas de Fuerza Popular, partido con el que mantuvo una relación conflictiva durante años debido a sus diferencias con su hermana Keiko.

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