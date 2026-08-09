Jefferson Farfán quedó encantado con jugador de Sport Boys y lo pidió para Alianza Lima: “Qué dinámica”

Jefferson Farfán quedó encantado con jugador de Sport Boys y lo pidió para Alianza Lima.

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Alianza Lima no logró pasar del empate frente a Sport Boys en el Estadio Nacional de Lima, en una jornada clave de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El 1-1 dejó a ambos equipos con posibilidades intactas para seguir en la pelea por el segundo certamen doméstico del año.

En medio de este contexto, Oslimg Mora se erigió como protagonista absoluto y fue elegido el mejor jugador del partido. Sus intervenciones en la mitad de la cancha y su despliegue incansable no solo fueron reconocidos por la hinchada, sino también por referentes históricos del fútbol peruano. Jefferson Farfán no escatimó en elogios hacia el futbolista ‘rosado’, quien atraviesa un momento de consolidación en su carrera.

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“El jugador del partido, Oslimg Mora”, fue el primer mensaje de la ‘Foquita’ en una historia de Instagram, acompañado de emojis de aplausos. Sin embargo, su reconocimiento fue más allá. “Excelente partido. ¡Qué dinámica el día de hoy sobrino! El fútbol está inventado, lo entendiste a la perfección", celebró el exdelantero, subrayando la madurez táctica y la capacidad de adaptación de Mora.

No pasó desapercibida la referencia al pasado ‘aliancista’ del mediocampista: “Ojalá puedas volver pronto a tu casa”, escribió Farfán, sumando un guiño y un corazón azul como guiño a Alianza Lima.

Los elogios de Jefferson Farfán en Instagram a Oslimg Mora por su gran actuación en el Sport Boys vs Alianza Lima.

La actuación de Oslimg Mora ante Alianza Lima no pasó desapercibida, ya que según datos de SofaScore, alcanzó un puntaje de 7.1, el segundo más alto de Sport Boys: tuvo una precisión de pases del 91%, de los cuales el 86% se produjo en campo rival. Además, tocó la pelota en 43 oportunidades, ganó cuatro de los cinco duelos defensivos disputados y sumó cinco recuperaciones y dos despejes.

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Oslimg Mora y una mejora futbolística por decisión de Carlos Desio

El presente del futbolista de 27 años es el resultado de un recorrido que incluyó varios desafíos. Formado en la cuna de Matute, pasó por San Martín en 2019 y regresó al club ‘blanquiazul’ en 2020. Participó en los títulos nacionales de 2021 y 2022, temporadas en las que compartió vestuario con Jefferson Farfán. Empero, durante ese periodo no logró consolidarse como titular ni replicar el nivel mostrado en el Sudamericano Sub 20 con la selección peruana en 2019.

La llegada del técnico Carlos Desio a Sport Boys supuso un giro en la carrera de Mora. El entrenador argentino decidió ubicarlo en la medular, alejándolo de la banda y permitiéndole asociarse con Hernán da Campo, mientras Jostin Alarcón ocupó posiciones más adelantadas. Esta variante táctica permitió que Mora explotara su capacidad de distribución y su despliegue en ambas fases del juego, pese a que muchas veces quiere lanzarse al ataque, idea contraria al DT, que prefiere que ocupe un rol más posicional.

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Oslimg Mora con el título nacional del 2021 obtenido con Alianza Lima. - créditos: Difusión

Declaraciones de Oslimg Mora tras el Sport Boys vs Alianza Lima

Al término del encuentro, Oslimg Mora expresó su satisfacción por el rendimiento de Sport Boys, aunque lamentó no haber conseguido la victoria. “Creo que dimos todo de nosotros. Siento y el equipo también que estamos para grandes cosas. Salimos a hacerle un partido de tú a tú a Alianza, un equipo complicado que siempre busca campeonar. Nosotros salimos con la mentalidad de que podíamos ganar este partido, no se logró, pero esto va para la hinchada, para las personas que siempre están ahí pendientes de nosotros, que nos apoyan. Vamos a seguir así por este camino. Sé que vamos a lograr grandes cosas”, declaró para L1 MAX.

El pisqueño resaltó el esfuerzo personal y colectivo realizado durante los noventa minutos. “Dimos todo, en lo personal di todo de mí y los compañeros también. Esto es partido a partido y creo que vamos a mejorar en lo que nos costó para que Alianza nos empatara el partido”, manifestó.

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Mora también valoró el hecho de haber enfrentado a un club de la talla de Alianza Lima y representar a un grande como la institución ‘chalaca’. “Siento que en lo personal es lindo jugar con un club grande y representar a un club grande también como es el Boys. Siento que tiene que ser así, partido a partido. No se logró el objetivo que era ganar, pero nos llevamos un punto”, concluyó.

Goles y resumen del empate entre 'blanquiazules' y 'rosados' en el Estadio Nacional por Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)