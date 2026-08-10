Cancillería confirma 11 peruanos fallecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania: hay 114 desaparecidos y 3 capturados

La familia del peruano Erver Ríos Alván solicita el apoyo de la Cancillería para repatriar sus restos desde Rusia. El exsoldado loretano falleció mientras combatía en la guerra entre Rusia y Ucrania y deja un hijo de tres años. Fuente: TV Perú Noticias

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La Cancillería peruana confirmó que 11 ciudadanos peruanos han fallecido tras enlistarse en las fuerzas armadas de Rusia en el contexto de la guerra contra Ucrania. El Ministerio de Relaciones Exteriores también informó que otros 114 compatriotas permanecen desaparecidos y que tres fueron capturados por el Ejército ucraniano, según la información oficial recopilada hasta este domingo 9 de agosto.

El nuevo reporte da cuenta de la situación de los 459 peruanos que, de manera oficial, se conoce que se han enlistado en Rusia. Mientras las familias continúan buscando información sobre sus seres queridos, el Gobierno peruano informó además que viene coordinando la repatriación de cuatro jóvenes que lograron escapar del reclutamiento forzado y se encontraban en situación de vulnerabilidad en territorio ruso. Dos de ellos fueron asistidos recientemente por la sección consular de la Embajada del Perú en Moscú y ya se encuentran en el país.

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11 peruanos fallecieron y 114 permanecen desaparecidos, según reporte oficial

El embajador de Ucrania en Perú estará presente en la exposición - crédito Reuters

A través de un comunicado difundido este 9 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores actualizó las cifras relacionadas con los compatriotas que terminaron vinculados a las fuerzas armadas rusas. La institución señaló que tiene conocimiento oficial de 459 peruanos enlistados.

Dentro de ese grupo, 11 han fallecido, mientras que 114 se encuentran desaparecidos. Además, tres ciudadanos peruanos fueron capturados por el Ejército de Ucrania, de acuerdo con la información comunicada por la Cancillería.

El reporte llega en medio de los reclamos de familiares que desde hace meses buscan conocer el paradero y estado de sus seres queridos. En Lima, grupos de familiares han protagonizado plantones frente a la Embajada de Rusia y han solicitado la intervención de las autoridades peruanas para obtener información sobre quienes dejaron de comunicarse después de viajar al país euroasiático.

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Las familias han denunciado que algunos ciudadanos aceptaron propuestas de empleo que, según sus testimonios, ofrecían labores civiles y buenos ingresos. Sin embargo, una vez que llegaron a Rusia, habrían terminado vinculados a actividades militares.

En anteriores testimonios difundidos por medios de comunicación, familiares y ciudadanos afectados señalaron que algunas personas fueron contactadas mediante redes de reclutamiento y viajaron convencidas de que trabajarían como cocineros, vigilantes, cuidadores o personal de limpieza. Posteriormente, según estas denuncias, fueron trasladadas a instalaciones militares y se les pidió firmar contratos redactados en ruso.

Uno de los ciudadanos peruanos que logró comunicarse desde Rusia relató recientemente que había viajado con la expectativa de realizar labores de limpieza. Según su testimonio, al llegar fue obligado a firmar documentos cuyo contenido no comprendía y posteriormente terminó en una zona vinculada al conflicto.

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El caso también ha sido objeto de investigaciones en Perú por las denuncias relacionadas con el presunto uso de falsas ofertas laborales para captar ciudadanos y trasladarlos fuera del país.

En ese contexto, la Cancillería reiteró su llamado a la población para no aceptar propuestas de empleo que puedan estar relacionadas con actividades militares y pidió denunciar a los presuntos reclutadores ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Cancillería repatria a cuatro jóvenes que escaparon del reclutamiento en Rusia

Platón en exteriores de la embajada de Rusia por peruanos enviados al conflicto con Ucrania.

Además de informar sobre los fallecidos, desaparecidos y capturados, la Cancillería comunicó que su sección consular en Rusia logró asistir y gestionar el retorno de cuatro jóvenes peruanos en situación de vulnerabilidad.

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Los dos últimos casos fueron atendidos por la Embajada del Perú en la Federación Rusa después de que los jóvenes consiguieran escapar del reclutamiento forzado del que, según el comunicado oficial, fueron víctimas. Ambos fueron trasladados de regreso al Perú y ya se encuentran con sus familias.

Estos casos se suman a otros dos compatriotas que recibieron asistencia consular a finales de julio. Para brindarles atención durante el proceso de retorno, el Ministerio de Relaciones Exteriores contó con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y del Ministerio de Salud (Minsa).

Con estos cuatro nuevos casos, la Cancillería informó que ya ha conseguido evacuar a 31 compatriotas vinculados a esta problemática. De ese total, 28 retornaron al Perú, mientras que otros tres permanecen en Europa por decisión propia.

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La institución también recordó que los ciudadanos que busquen ayuda o tengan familiares afectados pueden comunicarse con las secciones consulares mediante sus canales de emergencia.

En Rusia, la Sección Consular de la Embajada del Perú en Moscú atiende emergencias a través del número +7 985 389 06 60, disponible para llamadas y WhatsApp. También se encuentra habilitado el teléfono fijo en Rusia 8 985 389 06 60.

Para ciudadanos ubicados en Ucrania, la sección consular con sede en Varsovia dispone del número de emergencia +48 601 083 987.

La Cancillería advirtió que las personas que acepten ofertas laborales relacionadas con servicios militares para otro Estado pueden exponerse a situaciones de riesgo. El Ministerio recordó que prestar servicio militar para un Estado extranjero requiere autorización previa del Gobierno peruano, conforme a la Constitución.

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Asimismo, exhortó a los afectados y sus familiares a comunicar cualquier información sobre posibles reclutadores a las autoridades competentes para que puedan realizarse las investigaciones correspondientes.