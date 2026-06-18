Pamela López confiesa que la convivencia en ‘La Granja VIP’ la superó tras terminar con Paul Michael: “El reality me afectó”

En una entrevista exclusiva para 'Amor y Fuego', Pamela López habla por primera vez tras terminar su relación con Paul Michael. La modelo se sincera sobre lo complicado de la convivencia en el reality y por qué prefiere enfocarse en su salud mental. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Días después de anunciar el fin de su relación con Paul Michael a través de un comunicado en redes sociales, Pamela López reconoció ante las cámaras de Amor y Fuego que los más de tres meses de encierro en La Granja VIP dejaron una huella en ella, tanto en lo personal como en lo emocional.

La influencer admitió que la convivencia expuso aspectos de su vida que no estaban del todo a la vista y cerró cualquier posibilidad de retomar el vínculo con el cantante con una sola palabra: “No”.

Al ser consultada sobre si la experiencia en el reality había afectado su relación, López no eludió la pregunta. “El reality ha afectado muchas cosas en mí, o ha aflorado ciertas cosas. Bonitas y no tan bonitas. Lo feo, pues las cosas que de repente se vio, pero que no se vio completo. Pero prefiero de verdad no ahondar en esas cosas que no me van a sumar en este momento”, declaró la empresaria.

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Sobre el estado en que se encuentra, fue directa: “Emocionalmente no estoy del todo bien”. López evitó profundizar en los motivos de la ruptura y reiteró que lo ocurrido entre ella y Paul Michael es un asunto que compete solo a los involucrados.

“Las personas involucradas, que es quien mencionas y yo, sabemos lo que en realidad pasó. Para qué ahondar en el tema cuando tengo frentes más grandes en que debo ocupar mi poca energía que me queda”, señaló.

Pamela López afirmó que la convivencia en La Granja VIP afectó su vida personal y emocional tras más de tres meses de encierro.

Sin reconciliación y con la salud mental como prioridad

La pregunta sobre una posible tercera oportunidad con Paul Michael no encontró margen de duda en la respuesta de López. Cuando el reportero de Amor y Fuego le consultó si podría existir otra chance tras haberse dado ya una segunda, la influencer respondió con un “no” tajante.

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Al insistirle sobre si era una decisión fija, ratificó: “Sí, completamente” y que la determinación no fue solo suya: “Es una decisión familiar”, afirmó. La empresaria también se refirió a su estado emocional y al rol que la salud mental juega en esta etapa.

“El primer paso es asumir que necesitas ayuda, como yo lo he hecho, pero una ayuda genuina, constante, permanente, que yo de repente no lo he tenido. Pero nunca es tarde”, declaró. López descartó que su distancia de Paul Michael obedezca a una riña o resentimiento puntual y la atribuyó a la necesidad de proteger su bienestar y el de su familia.

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Paul Michael, por su parte, afrontó el momento con mayor dificultad. En la misma entrevista para Amor y Fuego, el cantante reconoció que aún procesa la separación. “Yo recién estoy asimilando. Ambos tenemos que sanar, ambos tenemos traumas, cosas que curar. Lo que yo voy a hacer por mi parte es tomar terapia y mejorar”, declaró el artista.

Pese al quiebre, no ocultó sus sentimientos: “Yo la amo y por eso he tomado esta decisión, al igual que ella, porque es lo mejor para ella. Que nunca pierda esa sonrisa”, afirmó.

Pamela López anuncia su separación definitiva de Paul Michael tras el fin de ‘La Granja VIP’: “Las cosas no resultaron”

Nuevos testimonios revelan episodios de celos dentro del reality

El contexto de la ruptura se amplió con las declaraciones de dos actrices que convivieron con la pareja durante el programa. Celine Aguirre relató en el programa Detrás de Cámaras de Panamericana Televisión que fue testigo de episodios de celos por parte de Paul Michael que afectaron a López.

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“Yo escuché unas cosas que Paul le decía a Pamela, reclamándole, unas cosas de celos. Le dijo unas cosas que a ella le pasaron de vuelta y a cualquier mujer, yo me hubiera puesto como una loca”, declaró la actriz.

Aguirre precisó que los reclamos no se limitaban a un solo compañero del reality: “No solo con Diego, mencionó hasta el productor general, al argentino. Preguntó si olía el diclofenaco y le decía: ‘¿Quién te ha hecho masajes?’. Eso no lo escuchan ahí, pero yo sí lo escuché”, añadió.

Magaly Medina también opinó sobre la pareja desde su programa. La conductora calificó la dinámica que ambos mostraron en televisión como un “papelón” y describió la actitud de López hacia Paul Michael como la de una madre frente a un hijo adolescente.

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“Ella lo trataba como si fuera su madre. Parecía la típica de una madre hablándole a su hijo adolescente malcriado. Los hombres tardan en madurar pero parece que este mucho más”, señaló Medina.

El cantante estuvo en el programa ‘Detrás de Cámaras’ de Panamericana TV, donde recibió en vivo el comunicado de su ahora expareja | Panamericana TV

Tras la separación, Pamela López viajó a Cusco con sus hijos y sus padres. En sus redes sociales compartió fotografías del viaje con un mensaje que sus seguidores interpretaron como una declaración sobre el momento que atraviesa: “Las promesas se cumplen. Nos fuimos a ser felices, con permiso. Todo sacrificio trae su recompensa”, escribió la influencer.