Perú
Agregar Infobae enGoogle

Rafael López Aliaga arremete contra su biógrafo: “Pancho de Piérola es bien sonso. Oye, sal de tu escondite”

El líder de Renovación Popular cuestionó que el expresentador se haya “escondido” ante la polémica por el financiamiento público destinado a su libro ‘Mi gallo es el chancho’

El líder de Renovación Popular cuestionó que el expresentador se haya “escondido” ante la polémica por el financiamiento público destinado a su libro ‘Mi gallo es el chancho’
Guardar

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, arremetió este domingo contra el expresentador de televisión Francisco de Piérola, autor del libro digital ‘Mi gallo es el chancho’, que el propio dirigente presentó como una biografía suya “sin pactos con la corrupción”.

Durante un acto partidario en el distrito limeño de Miraflores, el exalcalde se refirió de manera despectiva a su allegado e ironizó sobre la exposición pública que ha obtenido en los últimos días, luego de que se revelara que la publicación fue financiada con recursos públicos entregados al partido.

“¿Dónde está De Piérola? Se ha escondido. Oye, sal de tu escondite. El De Piérola es bien sonso ese. Bien sonso, le digo”, afirmó.

López Aliaga consideró que la atención generada por la controversia representa una oportunidad para aumentar el reconocimiento público, pese a la ola de críticas que ha recibido por su libro. “Esto te genera lo que se llama en inglés awareness, que es conocimiento de marca. Si nadie te conocía, ahora te conoce todo el mundo”, señaló.

PUBLICIDAD

Pancho
El libro recibió US$6.400 de fondos públicos: Mi gallo es el chancho fue financiado con recursos entregados a Renovación Popular, desembolso que quedó bajo revisión de la ONPE por un presunto uso indebido

“No seas idiota. Sal, papá, sal, eres famoso”, dijo en otro momento, mientras los presentes se reían.

El líder de Renovación Popular contó además que, después del acto transfóbico que el expresentador protagonizó contra la actriz Javiera Arnillas en Barranco, De Piérola también se “ocultó”.

“Estaba escondido bajo su cama. ‘Sal de ahí, sonsonazo (le dije). Vamos para diputado’”, contó, aunque agregó que posteriormente su biógrafo consiguió trabajo y desistió de su aspiración política.

La semana pasada, el expresentador calificó de “sicarios” al equipo periodístico de Punto Final, que reveló que Renovación Popular destinó US$6.400 para la elaboración de ‘Mi gallo es el chancho’, un caso que generó la observación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

PUBLICIDAD

De acuerdo con el dominical, el organismo puso bajo revisión el desembolso ante un presunto uso indebido del financiamiento público, aunque él sostuvo que los recursos entregados a una organización dejan de pertenecer directamente al Estado y pueden utilizarse dentro de los parámetros establecidos.

Hombre con gorra y polo azul sonríe y aplaude, frente a una pantalla con texto blanco "RCA ASI" y la imagen borrosa de otro hombre
Un pasaje del libro generó memes: la publicación incluye una escena sobre López Aliaga en el baño que se volvió viral. El exalcalde respondió con una caricatura y dijo que aprovechó las críticas para hacer contenido

De Piérola, despedido anteriormente de otros medios televisivos, , cuestionó que el monto destinado al libro haya generado críticas, mientras que, según afirmó, se habrían utilizado S/624 mil para la defensa legal de Piero Corvetto, exjefe de la ONPE que renunció tras las irregularidades en las elecciones generales de abril.

El libro, presentado en marzo pasado, fue objeto de memes esta semana por uno de sus pasajes, en el que el autor narra una escena en la que López Aliaga “se para para ir al baño y lo oigo orinar. No le interesa que lo escuche y a mí no me importa escucharlo. La confianza entre amigos se hace presente en los detalles”.

Al respecto, el exalcalde contó que elaboró una caricatura que compartió en su cuenta de X, antes Twitter, para aprovechar las críticas. “Sale Porky así de espaldas haciendo sus cosas, y el otro haciendo su novela, escuchando a Porky”, relató entre risas.

López Aliaga, quien dimitió el año pasado como alcalde de Lima para postular a la Presidencia, quedó virtualmente al frente de la lista de su partido para la alcaldía de la capital tras la renuncia de su candidato, Luis Rubio, un hecho envuelto en polémica, ya que la ley prohíbe expresamente la reelección inmediata de autoridades.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaFrancisco de PiérolaRenovación PopularONPEperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Receta de Caldo de Gallina

Descubre los secretos de un auténtico caldo de gallina,una receta tradicional de la cocina peruana, llena de sabores intensos y un encanto inigualable. Un plato saludable para disfrutarlo en cualquier ocasión.

Receta de Caldo de Gallina

Phillip Chu Joy y ‘Aventura Infinita’: cómo creó su primer libro-juego, el fenómeno de los sorteos y la verdad sobre su sociedad con el ‘Pelao’ Good

En conversación con Infobae Perú, Phillip Chu Joy revela cómo su pasión por los libros interactivos de la infancia inspiró su primer proyecto editorial y reflexiona sobre el verdadero valor de la comunidad en el mundo digital, más allá de la popularidad de los sorteos

Phillip Chu Joy y ‘Aventura Infinita’: cómo creó su primer libro-juego, el fenómeno de los sorteos y la verdad sobre su sociedad con el ‘Pelao’ Good

¿Robos dentro del Congreso? Dos diputados denuncian desaparición de celular y otros equipos en sus despachos

Un diputado denunció la desaparición de un celular institucional en su despacho del Congreso y otro legislador reportó la sustracción de equipos y pertenencias, lo que expuso deficiencias en la seguridad de las oficinas parlamentarias

¿Robos dentro del Congreso? Dos diputados denuncian desaparición de celular y otros equipos en sus despachos

Senamhi alerta por lloviznas, humedad y frío en Lima y otras zonas de la costa para este lunes 10 y martes 11 de agosto

El nivel de peligro por nevadas pasará de moderado a fuerte. Para el martes se prevén acumulados de hasta 7 centímetros en la sierra centro y 9 centímetros en la sierra sur

Senamhi alerta por lloviznas, humedad y frío en Lima y otras zonas de la costa para este lunes 10 y martes 11 de agosto

Janet Barboza celebra el "mejor año" de 'América hoy' tras la salida de Ethel Pozo y el alejamiento de la productora de Gisela Valcárcel

La conductora atribuyó el mejor rating del magazine a un estilo más familiar y calmado, logrado tras cambios en el equipo y una etapa nueva luego del adiós con GV Producciones

Janet Barboza celebra el "mejor año" de 'América hoy' tras la salida de Ethel Pozo y el alejamiento de la productora de Gisela Valcárcel
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Robos dentro del Congreso? Dos diputados denuncian desaparición de celular y otros equipos en sus despachos

¿Robos dentro del Congreso? Dos diputados denuncian desaparición de celular y otros equipos en sus despachos

Keiko Fujimori anuncia que empezará a aplicar el modelo de Bukele: “Firmeza para recuperar el orden”

Alejandro Aguinaga justifica giro fujimorista sobre asilo de Betssy Chávez: “El tiempo hace adoptar otra óptica”

Keiko Fujimori tiene la segunda peor aprobación entre últimos seis presidentes electos: solo supera a Pedro Castillo

Keiko Fujimori no indultará a Alejandro Toledo por sus “problemas notorios” con decir la verdad, anuncia ministro de Justicia

ENTRETENIMIENTO

Phillip Chu Joy y ‘Aventura Infinita’: cómo creó su primer libro-juego, el fenómeno de los sorteos y la verdad sobre su sociedad con el ‘Pelao’ Good

Phillip Chu Joy y ‘Aventura Infinita’: cómo creó su primer libro-juego, el fenómeno de los sorteos y la verdad sobre su sociedad con el ‘Pelao’ Good

Janet Barboza celebra el "mejor año" de 'América hoy' tras la salida de Ethel Pozo y el alejamiento de la productora de Gisela Valcárcel

Murió Isabel Vilar, doña ‘Chavela’, madre de Carlos Alcántara y el actor se despide con emotivo mensaje: “Todo mi amor para ti”

Mario Hart y Korina Rivadeneira reaparecen juntos en emotiva celebración tras la confirmación de su separación

Kenji Fujimori reveló su lucha contra la depresión tras salir del Congreso y el papel que tuvo su esposa Erika Muñoz en su recuperación

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 9 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 9 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Rodina Moscú logró su primer triunfo de la temporada en la Liga Rusa con Yordy Reyna como titular: así jugó el peruano

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así quedaron los equipos tras la fecha 4 del Torneo Clausura y Acumulada

Dana Guzmán conquistó su primer título profesional en Estados Unidos: campeona del W35 Southaven tras vencer a Annika Penickova

Jefferson Farfán quedó encantado con jugador de Sport Boys y lo pidió para Alianza Lima: “Qué dinámica”