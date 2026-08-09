Rafael López Aliaga arremete contra su biógrafo: “Pancho de Piérola es bien sonso. Oye, sal de tu escondite”

El líder de Renovación Popular cuestionó que el expresentador se haya “escondido” ante la polémica por el financiamiento público destinado a su libro ‘Mi gallo es el chancho’

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, arremetió este domingo contra el expresentador de televisión Francisco de Piérola, autor del libro digital ‘Mi gallo es el chancho’, que el propio dirigente presentó como una biografía suya “sin pactos con la corrupción”.

Durante un acto partidario en el distrito limeño de Miraflores, el exalcalde se refirió de manera despectiva a su allegado e ironizó sobre la exposición pública que ha obtenido en los últimos días, luego de que se revelara que la publicación fue financiada con recursos públicos entregados al partido.

“¿Dónde está De Piérola? Se ha escondido. Oye, sal de tu escondite. El De Piérola es bien sonso ese. Bien sonso, le digo”, afirmó.

López Aliaga consideró que la atención generada por la controversia representa una oportunidad para aumentar el reconocimiento público, pese a la ola de críticas que ha recibido por su libro. “Esto te genera lo que se llama en inglés awareness, que es conocimiento de marca. Si nadie te conocía, ahora te conoce todo el mundo”, señaló.

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El libro recibió US$6.400 de fondos públicos: Mi gallo es el chancho fue financiado con recursos entregados a Renovación Popular, desembolso que quedó bajo revisión de la ONPE por un presunto uso indebido

“No seas idiota. Sal, papá, sal, eres famoso”, dijo en otro momento, mientras los presentes se reían.

El líder de Renovación Popular contó además que, después del acto transfóbico que el expresentador protagonizó contra la actriz Javiera Arnillas en Barranco, De Piérola también se “ocultó”.

“Estaba escondido bajo su cama. ‘Sal de ahí, sonsonazo (le dije). Vamos para diputado’”, contó, aunque agregó que posteriormente su biógrafo consiguió trabajo y desistió de su aspiración política.

La semana pasada, el expresentador calificó de “sicarios” al equipo periodístico de Punto Final, que reveló que Renovación Popular destinó US$6.400 para la elaboración de ‘Mi gallo es el chancho’, un caso que generó la observación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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De acuerdo con el dominical, el organismo puso bajo revisión el desembolso ante un presunto uso indebido del financiamiento público, aunque él sostuvo que los recursos entregados a una organización dejan de pertenecer directamente al Estado y pueden utilizarse dentro de los parámetros establecidos.

Un pasaje del libro generó memes: la publicación incluye una escena sobre López Aliaga en el baño que se volvió viral. El exalcalde respondió con una caricatura y dijo que aprovechó las críticas para hacer contenido

De Piérola, despedido anteriormente de otros medios televisivos, , cuestionó que el monto destinado al libro haya generado críticas, mientras que, según afirmó, se habrían utilizado S/624 mil para la defensa legal de Piero Corvetto, exjefe de la ONPE que renunció tras las irregularidades en las elecciones generales de abril.

El libro, presentado en marzo pasado, fue objeto de memes esta semana por uno de sus pasajes, en el que el autor narra una escena en la que López Aliaga “se para para ir al baño y lo oigo orinar. No le interesa que lo escuche y a mí no me importa escucharlo. La confianza entre amigos se hace presente en los detalles”.

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Al respecto, el exalcalde contó que elaboró una caricatura que compartió en su cuenta de X, antes Twitter, para aprovechar las críticas. “Sale Porky así de espaldas haciendo sus cosas, y el otro haciendo su novela, escuchando a Porky”, relató entre risas.

López Aliaga, quien dimitió el año pasado como alcalde de Lima para postular a la Presidencia, quedó virtualmente al frente de la lista de su partido para la alcaldía de la capital tras la renuncia de su candidato, Luis Rubio, un hecho envuelto en polémica, ya que la ley prohíbe expresamente la reelección inmediata de autoridades.