Gobierno de Keiko Fujimori transfiere más de S/277 millones al Mininter para pagar pensiones a militares y policías

Un grupo de militares y policías realizan una formación en una actividad oficial. (Andina)

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El Gobierno de Keiko Fujimori aprobó una transferencia de S/ 277,5 millones al Ministerio del Interior (Mininter) para financiar las obligaciones previsionales de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP) durante el Año Fiscal 2026. La medida busca asegurar los recursos necesarios para atender los pagos correspondientes al personal militar y policial en situación de retiro, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuesto.

La autorización forma parte de una operación presupuestal de mayor alcance que supera los S/ 443 millones y que también contempla recursos para el Ministerio de Defensa. La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 157-2026-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, y establece de manera específica el destino que deberán tener los fondos transferidos desde la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

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La transferencia aprobada para el Ministerio del Interior asciende exactamente a S/ 277 537 379. Estos recursos serán destinados de manera exclusiva a la Caja de Pensiones Militar Policial, entidad encargada de administrar las prestaciones previsionales correspondientes a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP) que se encuentran en situación de retiro.

Según la disposición publicada este 9 de agosto, el dinero permitirá financiar las obligaciones previsionales correspondientes al Año Fiscal 2026. La transferencia se realiza en cumplimiento del numeral 65.2 del artículo 65 de la Ley N.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

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El monto asignado al Mininter forma parte de una transferencia presupuestal conjunta de S/ 443 597 223, autorizada por el Ejecutivo con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La partida restante será entregada al Ministerio de Defensa para atender las obligaciones que corresponden a dicho sector.

De acuerdo con el decreto supremo, el Ministerio de Defensa recibirá S/ 166 059 844, mientras que el Mininter concentrará S/ 277 537 379. De esta manera, ambos sectores contarán con recursos adicionales destinados a cumplir con las obligaciones previsionales vinculadas a la Caja de Pensiones Militar Policial.

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La norma establece además que el dinero transferido no podrá utilizarse para otros objetivos distintos a los señalados en la autorización presupuestal. Esto significa que los S/ 277 millones asignados al Ministerio del Interior deberán ser dirigidos exclusivamente al financiamiento de las obligaciones previsionales de la entidad.

¿Cómo se distribuirán los más de S/ 443 millones autorizados?

La medida contempla una asignación diferenciada entre las dos instituciones responsables de canalizar los recursos hacia la Caja de Pensiones Militar Policial. El mayor monto corresponde al Ministerio del Interior, con más de S/ 277 millones, mientras que el Ministerio de Defensa recibirá más de S/ 166 millones.

Ministerio del Interior (Mininter): S/ 277 537 379.

Ministerio de Defensa (Mindef): S/ 166 059 844.

Total transferido: S/ 443 597 223

La operación se ejecuta a partir de los recursos de la Reserva de Contingencia del MEF, mecanismo presupuestal que permite financiar determinadas necesidades durante el ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones establecidas en la normativa vigente.

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En el caso del Mininter, la transferencia tiene un propósito específico: permitir que los recursos lleguen a la Caja de Pensiones Militar Policial para cubrir las obligaciones previsionales que corresponden al año 2026. El decreto no contempla que estos fondos puedan ser utilizados para otros gastos del sector.

Asimismo, la norma asigna al Ministerio del Interior la responsabilidad de realizar el seguimiento y la verificación del uso de los recursos. Esta disposición busca garantizar que el dinero sea empleado de acuerdo con la finalidad para la cual fue aprobado.

La transferencia se produce en el marco de las obligaciones presupuestarias que el Estado debe atender para garantizar el pago de las prestaciones previsionales de quienes pertenecieron a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El financiamiento aprobado para este ejercicio fiscal permitirá cubrir las obligaciones a cargo de la Caja de Pensiones Militar Policial conforme al marco presupuestario establecido para 2026.

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El Decreto Supremo N.° 157-2026-EF precisa las condiciones de la operación y establece las responsabilidades de las entidades involucradas en la ejecución de los recursos. Con ello, el Gobierno formalizó la transferencia que permitirá financiar las obligaciones previsionales previstas para este año.