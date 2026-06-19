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Así fue el ingreso de Paul Michael y Renato Rossini Jr. a 'Esto es Guerra' tras su participación en 'La Granja VIP'

El reality de América TV sumó a dos exfiguras del programa de convivencia, con equipos opuestos, antecedentes de enfrentamientos y preguntas sobre su presente amoroso

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El cantante de salsa Paul Michael y el modelo Renato Rossini Jr. fueron incorporados oficialmente el 18 de junio como nuevos participantes de ‘Esto es Guerra’, en América Televisión, apenas días después de concluir su paso por ‘La Granja VIP’, de Panamericana TV.

El ingreso de ambos al reality de competencia generó reacciones inmediatas en el set. Melissa Loza y Allison Pastor mostraron incomodidad al ver la llegada de Paul Michael, expareja de Pamela López.

El ambiente cambió cuando se presentó a la tercera incorporación del día: Sirena Ortiz, actriz y pareja del exconcursante Gabriel Meneses, quien atraviesa una recuperación tras una lesión grave en la espalda sufrida durante la competencia.

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La presentación de Renato Rossini Jr. y Michael estuvo marcada por algunos enfrentamientos que tuvieron ambos durante su convivencia en ‘La Granja VIP’. Pese a los roces previos, en su primera aparición juntos en el set de América TV se mostraron en tono de complicidad, aunque Rossini Jr. no tardó en lanzar el primer dardo.

Cuatro personas en escenario. Mujer con micrófono. Hombre con camiseta negra. Hombre con chaqueta negra. Hombre con camisa estampada con micrófono. Fondo "Desafío 14"
Paul Michael y Renato Rossini Jr. fueron presentados como nuevos participantes de Esto es Guerra en América Televisión.

"Paul Michael es mantequilla, yo le enseñé todo en ‘La Granja’, también fui la primera persona que confió en él, y se olvida“, declaró el hijo del actor Renato Rossini. Con esa frase dejó en claro que, en la cancha, no piensa cederle terreno a su nuevo compañero de reality.

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Equipos definidos y preguntas sobre la vida sentimental

La producción del programa asignó a Rossini Jr. al equipo de los “guerreros”, mientras que Michael se sumó a los “combatientes”, lo que abre la posibilidad de enfrentamientos directos entre ambos en las competencias. Michael agradeció la oportunidad y dejó en claro su motivación: “Gracias a América por la oportunidad, vengo por mi revancha, ahora sí tengo que quedarme y lo daré todo”, afirmó.

Las preguntas sobre la vida personal de ambos no tardaron en surgir. La conductora Katia Palma consultó directamente a Rossini Jr. si estaba soltero, en alusión a las imágenes que lo mostraron junto a Samahara Lobatón tras el final del reality.

El modelo aseguró no tener pareja, aunque Michael lo interrumpió para poner en duda su respuesta. ‘Pancho’ Rodríguez intervino para revelar que lo había visto el fin de semana con la influencer. Rossini Jr. se mantuvo firme entre risas.

Paul Michael también reafirmó su soltería. El cantante terminó su relación con Pamela López —aún casada legalmente con Christian Cueva— un día después de la final de ‘La Granja VIP’. El cantante afirmó que se encuentra sin pareja, pero “enfocado”.

Las polémicas que los precedieron

El ingreso de ambos a ‘EEG’ llega con un historial reciente de controversias. En el caso de Michael, la polémica más resonante dentro de ‘La Granja VIP’ fue la conflictiva relación con Pamela López, marcada por episodios de celos, discusiones y una acusación de agresión que el propio cantante descartó días después.

“No fue agresión, solamente una discusión de pareja y yo tomé la decisión de salir al mueble porque a veces hay que evitar”, aclaró en su momento. Rossini Jr., por su parte, acumuló sus propias controversias. Tras su eliminación del reality, denunció cambios de reglas por parte de la producción y aseguró que no regresaría ni por un repechaje.

También generó debate con la frase “qué culpa tengo yo de ser pepa y pituco”, pronunciada durante una noche en el jacuzzi del programa, que derivó en una discusión pública sobre actitudes y privilegios.

Además, fue señalado por presuntamente revelar información reservada sobre un mensaje que Diego Chávarri habría enviado a Gabriela Herrera, lo que puso en cuestión si había violado el contrato de confidencialidad del reality.

El cantante estuvo en el programa ‘Detrás de Cámaras’ de Panamericana TV, donde recibió en vivo el comunicado de su ahora expareja | Panamericana TV

Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón: ¿solo amigos?

El vínculo entre Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón ha sido uno de los temas más comentados desde el final de ‘La Granja VIP’. El programa ‘Amor y Fuego’ difundió imágenes de ambos saliendo de una discoteca en Barranco tomados de la mano y llegando de madrugada al departamento de la influencer.

En declaraciones al programa ‘Detrás de Cámaras’, Rossini Jr. explicó que se trató de un gesto de protección: “Que hayan grabado un video, que yo la haya dejado en su casa, ha sido un gesto de caballerosidad. Porque si ves que tu amiga está pasada de copas y con esta ciudad tan insegura, ¿la vas a dejar que se vaya sola?”.

El hijo del actor aclaró que tiene buena relación con la influencer, aunque aseguró que solo son amigos, no descartó que pueda pasar algo entre ellos | Panamericana TV

Lobatón, quien recientemente terminó su compromiso con Youna, reconoció que esa noche había bebido más de lo habitual. Sin embargo, Rossini Jr. fue más allá en sus declaraciones y abrió la puerta a una posible relación futura.

"Si yo, el día de mañana o pasado, la semana siguiente, me doy un beso con Samahara, ¿por qué nos tendrían que juzgar? ¿Por qué nos tendrían que juzgar si los dos somos solteros? Nadie le debe nada a nadie“, sentenció.

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