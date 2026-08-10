Senamhi alerta por lloviznas, humedad y frío en Lima y otras zonas de la costa para este lunes 10 y martes 11 de agosto

Senamhi pronostica dos jornadas con mayor humedad, nubosidad y lloviznas para el lunes 10 y martes 11 de agosto.

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Lima y otras zonas de la costa peruana tendrán dos jornadas con mayor presencia de humedad, nubosidad y lloviznas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) prevé estas condiciones para el lunes 10 y martes 11 de agosto, con diferencias en la intensidad de las precipitaciones según cada departamento.

El pronóstico comprende sectores de Áncash, Arequipa, Callao, Ica y Lima. Además de las lluvias ligeras, el organismo meteorológico prevé un incremento en la velocidad del viento, situación que podría reforzar la sensación de frío durante determinados periodos del día.

La mayor presencia de nubes, junto con la niebla y la neblina, tendrá mayor incidencia durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana. Estas condiciones forman parte del escenario previsto para la costa centro y sur durante las próximas 48 horas.

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El reporte del Senamhi también contempla un escenario distinto para las zonas altoandinas. En sectores de la sierra centro y sur situados por encima de los 4 000 metros sobre el nivel del mar se esperan nevadas, granizo, aguanieve y lluvias, con un aumento de la intensidad prevista para el martes.

Lloviznas y mayor humedad en cinco departamentos

Senamhi pronostica incremento del viento, llovizna y neblina en siete regiones de la costa peruana. (Foto: Infobae Perú/ Agencia Andina)

Según el pronóstico del Senamhi, la jornada del lunes 10 de agosto presentará acumulados de llovizna de hasta 1,5 milímetros por día en la costa de Áncash y Lima. En Ica, el registro previsto se ubica cerca de 1 milímetro por día, mientras que en la costa de Arequipa se esperan valores próximos a los 2 milímetros diarios.

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Para el martes 11, las condiciones cambiarán de forma leve en algunos sectores. La costa de Lima e Ica registrará acumulados cercanos a 1 milímetro por día. En Arequipa, en cambio, el pronóstico mantiene valores próximos a los 2 milímetros diarios.

El incremento de la velocidad del viento será otro de los factores previstos para la costa. El Senamhi señala que esta condición, junto con la elevada humedad y la cobertura nubosa, contribuirá a una mayor sensación de frío en las regiones incluidas en el pronóstico.

Callao también figura dentro de las zonas bajo previsión meteorológica. En este caso, el reporte incluye la presencia de nubosidad, niebla y neblina como parte de las condiciones esperadas durante las horas de menor temperatura.

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El escenario costero comprende sectores de Áncash, Arequipa, Callao, Ica y Lima.Senamhi

Nevadas previstas sobre los 4 000 metros

En la sierra centro y sur, el pronóstico presenta condiciones de mayor intensidad. El Senamhi prevé nevadas en localidades situadas por encima de los 4 000 metros sobre el nivel del mar, junto con posibles episodios de granizo, aguanieve y lluvias.

Para el lunes 10 de agosto, la acumulación de nieve podría llegar a unos 5 centímetros en la sierra sur. El escenario previsto incluye a Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna.

El nivel de peligro meteorológico previsto por el organismo pasará de moderado durante el lunes a fuerte el martes 11 de agosto. Este cambio responde al incremento de los acumulados de nieve previstos para las zonas altoandinas.

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El martes 11 de agosto concentrará los mayores valores previstos para las nevadas. En la sierra centro se calculan acumulados de alrededor de 7 centímetros, mientras que en la sierra sur las cifras podrían llegar a unos 9 centímetros.

La cobertura territorial de la previsión también se ampliará durante esa jornada. A las regiones consideradas para el lunes se sumarán Áncash, Huánuco, Junín, Lima y Pasco dentro del escenario previsto para la sierra centro y sur.

El reporte del Senamhi diferencia así las condiciones previstas para la costa y las zonas altoandinas. Mientras los departamentos del litoral tendrán lloviznas, nubosidad, niebla, neblina y mayor velocidad del viento, las localidades ubicadas a más de 4 000 metros sobre el nivel del mar afrontarán un escenario asociado con nevadas, granizo, aguanieve y lluvias.