Mario Hart y Korina Rivadeneira reaparecen juntos en emotiva celebración tras la confirmación de su separación

Mario Hart y Korina Rivadeneira reaparecieron juntos por primera vez desde su separación en el cumpleaños de su hijo Marito.

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Mario Hart y Korina Rivadeneira volvieron a aparecer juntos por primera vez desde su separación para festejar los cuatro años de su hijo, en una celebración familiar que incluyó disfraces de Mario y Luigi. Las imágenes del encuentro circularon en las redes sociales de ambos y generaron una amplia respuesta entre sus seguidores.

La reunión se produjo pocos días después de que Hart hiciera una serie de confesiones personales en el podcast de Magaly Medina, donde habló sobre el dolor que vivió tras el fin de la relación y sobre la posibilidad de una reconciliación futura. El contraste entre ese relato íntimo y las fotografías del cumpleaños reforzó la imagen de una expareja que, pese a las diferencias que los llevaron a separarse, mantiene un vínculo funcional centrado en sus hijos.

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Disfraces de videojuego y una celebración que dejó imágenes para el recuerdo

El festejo del pequeño Marito tuvo un eje temático claro: los personajes del videojuego más popular de la franquicia Nintendo. Hart y Rivadeneira se vistieron de Mario y Luigi para acompañar a su hijo durante la jornada, en una elección que no pasó desapercibida entre quienes siguieron la celebración a través de las redes sociales.

Así fue la celebración del hijo de Mario Hart y Korina Rivadeneira, Marito, quien cumplió 4 años. El emotivo reencuentro se dio semanas después de que Hart confirmará que la pareja se separó desde enero de este año. Video: Instagram Korina Rivadeneira

El piloto compartió fotografías del festejo en sus cuentas y acompañó las imágenes con un mensaje dirigido al cumpleañero. “¡4 añotes de mi careloco! Que siempre seas tan feliz y risueño. ¡Eres un niño increíble! Te amo, mi locote!”, escribió Hart junto a las fotos de la celebración.

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Korina Rivadeneira también publicó sus propias palabras para el menor. La actriz e influencer venezolana eligió un tono más poético para describir lo que representa su hijo en su vida. “El niño de mis ojos, la luz de mi vida, mi niño que llegó para hacernos más felices, para amarnos y cuidarnos, mi caballerito, que con sus ojos color miel se roba nuestros corazones”, escribió la modelo en su publicación.

El reencuentro público de la expareja se dio en un contexto en el que ambos habían mantenido una convivencia sin conflictos visibles desde la separación, con apariciones ocasionales en redes sociales que daban cuenta de una crianza compartida.

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Mario Hart y Korina Rivadeneira mantuvieron una crianza compartida desde la separación y volvieron a mostrarse juntos en una foto desde enero de 2026.

El cumpleaños del pequeño fue la primera vez que aparecieron juntos en un registro fotográfico desde que confirmaron el fin de su relación en enero de 2026.

Una separación de nueve años con dos hijos y una dinámica familiar que continúa

Hart y Rivadeneira estuvieron juntos durante nueve años. La pareja, una de las más seguidas del espectáculo peruano, tuvo dos hijos durante ese período. La ruptura, anunciada a inicios de 2026, llegó tras meses de ausencias conjuntas en eventos públicos y en sus publicaciones digitales, lo que había alimentado las especulaciones antes de la confirmación oficial.

Desde entonces, el piloto ha sido el más activo en hablar públicamente sobre la separación. En el podcast de Magaly Medina, Hart reconoció que el proceso fue difícil y que lo atravesó en soledad, sin que su expareja ni su entorno cercano lo vieran quebrarse. También abrió la puerta a una eventual reconciliación, aunque condicionada a cambios personales de ambos. “La única mujer con la que volvería sería la mamá de mis hijos”, declaró en esa oportunidad.

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Las redes sociales de Mario Hart y Korina Rivadeneira difundieron las imágenes del festejo y generaron repercusión entre sus seguidores.

En esa misma entrevista, el artista reveló un episodio de salud que hasta entonces había mantenido en privado. Hart contó que hace aproximadamente un año y medio los médicos le detectaron un pequeño tumor benigno en la hipófisis, tras una serie de dolores de cabeza que lo llevaron a realizarse radiografías y tomografías.

El tratamiento con medicamentos resultó efectivo y no fue necesario recurrir a procedimientos más complejos. “Me hicieron radiografías y tomografías y resultó que había como un tumorcito en la hipófisis. Me recuperé con tratamiento y pastillas. Fue como hace un año y medio y fue benigno, gracias a Dios”, relató el piloto.

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El vínculo que ambos priorizan pese a sus caminos separados

Las imágenes del cumpleaños de Marito llegaron pocos días después de que Hart hablara públicamente sobre su mayor preocupación respecto al futuro sentimental de Korina Rivadeneira: no los celos, sino la identidad de quien pudiera llegar a la vida de la madre de sus hijos. El piloto señaló que confía en el criterio de la venezolana y que su única condición sería que esa persona quiera bien a sus hijos.

El cumpleaños de Marito mostró a Mario Hart y Korina Rivadeneira con disfraces de Mario y Luigi en una celebración familiar.

Esa postura se vio reflejada en la dinámica que ambos exhibieron durante la celebración. La expareja compartió la jornada sin fricciones aparentes, con los disfraces como elemento central y el festejo del menor como único protagonismo de la jornada.

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Korina Rivadeneira reside en el Perú desde hace varios años, donde consolidó su carrera en televisión y en plataformas digitales. Su relación con Hart la convirtió en una figura de referencia en el espectáculo local, y su separación del piloto fue uno de los temas más comentados de la farándula peruana en los primeros meses de 2026. Las publicaciones del cumpleaños de su hijo volvieron a colocar a ambos en el centro de la atención mediática, esta vez con un motivo estrictamente familiar.