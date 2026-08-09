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Edson Dávila niega traición a Ethel Pozo y Gisela Valcárcel: “No me voy a pelear con monstruos televisivos”

El conductor de América Hoy se refirió a la polémica que lo envuelve y las críticas que ha recibido

Edson Dávila en primer plano en estudio; a la derecha, Ethel Pozo con blusa azul y Gisela Valcárcel con blusa multicolor, posando juntas y sonriendo
El presentador Edson Dávila, a la izquierda, aparece junto a Ethel Pozo y Gisela Valcárcel, quienes sonríen en la imagen de la derecha, en el contexto de sus recientes declaraciones sobre ellas.
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La figura televisiva Edson Dávila se pronunció luego de que su nombre quedara vinculado a una controversia que involucra a Ethel Pozo y Gisela Valcárcel. En medio de la atención mediática, el conductor de América Hoy negó haber tenido gestos desleales y expuso públicamente su punto de vista en respuesta a los comentarios de Pozo sobre supuestas decepciones dentro del equipo del programa matutino.

“Jamás he sido traicionero. Cuando uno sale de un trabajo dices ‘gracias’. ¿Qué más tienes que decir? Si saliste como gente pasa el tiempo y dicen ‘él fue malo’. Ahora resulta que soy una mala persona”, sostuvo Dávila en su pódcast.

El presentador, también conocido como ‘Giselo’, optó por no alimentar un clima de confrontaciones. Durante una conversación en su espacio digital, precisó que su intención es evitar disputas públicas con figuras que llevan una trayectoria consolidada en la televisión peruana.

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El conductor de América Hoy se refirió a la polémica que lo envuelve y las críticas que ha recibido | TikTok

“No me voy a poner a discutir ni a pelear con monstruos televisivos porque yo todavía estoy abajo. Hay que dejar que la gente hable pero al final siempre se sabe todo. Ese es el mensaje que les puedo dar: No te pelees, simplemente deja que el tiempo resuelva las cosas”, afirmó en el diálogo con Ric La Torre.

La controversia cobró fuerza cuando, en una reciente edición del pódcast ‘Edson pa’ qué más’, La Torre le consultó directamente si se considera una persona desleal. La pregunta surgió tras las declaraciones de Ethel Pozo, quien relató cómo vivió la etapa final de su participación en el magazine de América Televisión, insinuando que sintió decepción por parte de algunos excompañeros.

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En ese contexto, Dávila defendió su conducta profesional y expresó gratitud hacia las oportunidades recibidas por parte del canal y los productores. “Siempre he mostrado gratitud por las oportunidades laborales que recibí”, señaló, descartando cualquier animosidad o falta de lealtad hacia sus colegas o la producción.

Dos hombres de pie en un estudio de televisión. Al centro, una ruleta azul y blanca. A los lados, luces rosas. Hay un cubo de palomitas en una mesa y un sofá negro
Edson Dávila y un invitado posan en el set de su programa "Edson pa' qué más" junto a una ruleta de juego.

¿Qué dijo Ethel Pozo sobre la última temporada en ‘América Hoy’?

Las declaraciones de Ethel Pozo dieron pie a la polémica actual. En entrevistas recientes, la presentadora detalló que, durante los meses finales de su ciclo en América Hoy, percibió cambios significativos en el ambiente laboral.

Según relató, existía la creencia de que todo el equipo de GV Producciones migraría hacia una nueva señal televisiva, pero con el paso de las semanas notó que algunos compañeros ya conocían cuál sería su futuro, mientras ella carecía de información precisa sobre su continuidad.

Pozo describió situaciones en las que sintió que quedaba al margen de las decisiones del equipo. “Ellos sí sabían que se quedaban, yo no tenía la certeza. Yo grabé el video de Navidad y me cortaron, creo que apareció un rulo nomás. No me llamaron para firmar contrato, yo ya intuía lo que pasaba. Ya nadie se dirigía a mí, hablaban con Janet y le decían a rating a ella. (¿Y por qué no los dijiste?) Me daba miedo la respuesta por supuestamente son mis amigos”, recordó la conductora.

¿Ethel Pozo extraña a Janet Barboza y Edson Dávila tras salir de América Hoy?
¿Ethel Pozo extraña a Janet Barboza y Edson Dávila tras salir de América Hoy?

La conductora enfatizó que el proceso dejó huellas personales y profesionales, ya que el hecho de quedar fuera de algunas reuniones o decisiones afectó su percepción sobre el ambiente interno. El impacto de la situación se reflejó en su testimonio, donde admitió haber sentido inseguridad y aislamiento durante la última etapa al frente del programa.

En este escenario, la controversia se instaló en la opinión pública y expuso las tensiones que pueden surgir en los equipos televisivos frente a cambios de ciclo. Las posiciones de Dávila y Pozo reflejan perspectivas distintas sobre el desenlace de una etapa compartida, mientras el público y los seguidores del programa observan atentos los próximos pasos de sus protagonistas.

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