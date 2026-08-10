Rodina Moscú logró su primer triunfo de la temporada en la Liga Rusa con Yordy Reyna como titular: así jugó el peruano

El cuadro capitalino revirtió el marcador en la tercera jornada del campeonato ruso, cortó una racha de dos derrotas consecutivas y tomó aire antes de su próximo duelo como local (Instagram / fcrodinamoscow)

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Rodina Moscú celebró por primera vez en la temporada de la Liga de Rusia. Con el peruano Yordy Reyna desde el arranque y durante todo el encuentro, el equipo capitalino se impuso 2-1 como visitante frente a Zenit, en un partido correspondiente a la tercera fecha del campeonato.

El triunfo llegó después de un inicio adverso y de dos caídas consecutivas que habían complicado el panorama del club en la tabla. La reacción se construyó en el complemento, cuando el conjunto moscovita encontró mayor agresividad en campo rival y transformó ese impulso en goles.

La remontada se explicó, sobre todo, por la eficacia del delantero armenio Arthur Gharibyan, autor de los dos tantos que cambiaron el rumbo del encuentro.

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Un primer tiempo cuesta arriba y la respuesta tras el descanso

Rodina Moscú sufrió en la primera mitad y se fue al descanso 1-0 abajo ante Zenit, pero reaccionó tras el intervalo y encontró dos goles para darle vuelta al marcador. (Instagram / fcrodinamoscow)

El desarrollo inicial favoreció a Zenit, que tomó el control del juego y sacó ventaja antes del entretiempo. A los 23 minutos, Maksim Glushenkov aprovechó una llegada en ataque para abrir el marcador y establecer el 1-0 para el local, resultado con el que se cerró la primera mitad.

Rodina Moscú, en cambio, mostró otra cara después del intervalo. El equipo elevó su ritmo, ganó metros y comenzó a generar opciones claras, favorecido por modificaciones realizadas en los primeros minutos del segundo tiempo. Esa serie de ajustes le permitió incomodar a un Zenit que, según el desarrollo del partido, no logró contener el nuevo escenario que planteó su rival.

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El envión encontró traducción en el área. A los 59 minutos, Gharibyan apareció para firmar el 1-1 y equilibrar el duelo. El empate no detuvo el impulso visitante: seis minutos después, a los 65, el mismo atacante volvió a intervenir para concretar el 2-1 y consumar la remontada.

Gharibyan definió el partido y Reyna aportó continuidad

La remontada de Rodina Moscú tuvo como protagonista a Arthur Gharibyan, autor del 1-1 y 2-1, en un partido que Yordy Reyna disputó completo desde el inicio. (Instagram / fcrodinamoscow)

La figura del encuentro fue el armenio Arthur Gharibyan, determinante en el tramo más influyente del juego. Sus apariciones a los 59 y 65 minutos resultaron decisivas para que Rodina Moscú diera vuelta el marcador y asegurara los tres puntos.

En el caso de Yordy Reyna, el peruano integró el once inicial y completó los 90 minutos. Su presencia le dio continuidad al equipo en un partido exigente, con cambios de ritmo y un cierre en el que el visitante debió sostener la ventaja ante el intento final de Zenit por empatar.

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En el tramo decisivo, el local adelantó líneas para buscar el 2-2. Sin embargo, Rodina Moscú logró conservar la diferencia gracias a su trabajo defensivo, que le permitió proteger el resultado hasta el final y concretar la primera alegría del curso en esta tercera jornada.

Tabla, impacto del triunfo y el próximo desafío ante Akron Togliatti

Rodina Moscú abandonó la zona baja tras conseguir su primera victoria y alcanzó el puesto 11 del campeonato. Ahora buscará prolongar el envión cuando enfrente a Akron Togliatti. (Instagram / fcrodinamoscow)

La victoria tuvo un efecto inmediato en la clasificación. Rodina Moscú sumó sus primeros tres puntos del torneo y escaló al puesto 11 tras tres fechas disputadas, luego de haber encadenado dos derrotas en el arranque del campeonato.

Además, el resultado lo dejó a seis unidades del líder Krasnodar, de acuerdo con el panorama de la tabla tras la tercera jornada.

En la siguiente fecha, el equipo de Reyna actuará como local ante Akron Togliatti. El próximo compromiso aparece como una oportunidad para sostener el envión y continuar su avance en la clasificación, ante un rival que, hasta el momento, no registró victorias en el campeonato. El plan en esta primera temporada en la primera división tras lograr el ascenso en la temporada pasada no solamente es mantener la categoría. El equipo de Yordy Reyna, además, buscará la clasificación a algún torneo internacional.

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